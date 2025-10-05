El embajador de EE.UU anunció la llegada al país de capitales en cantidades “sin precedentes”

El embajador de EEUU en Argentina, Peter Lamelas, adelantó que las empresas norteamericanas y de occidente evalúan invertir una cantidad de capitales “sin precedentes” en la Argentina. Lo anunció en su cuenta de X en medio de las negociaciones por el respaldo económico y en la previa a la reunión del presidente Javier Milei con Donald Trump el 14 de octubre en la Casa Blanca.

US companies and the western world are on the verge of investing an unprecedented amount of capital in the sovereign Republic of Argentina which will Make Argentina Great Again. I will work day and night on making this a reality to benefit both Argentina and the USA and all of… — Peter Lamelas, MD, MBA (@pldocmd) October 5, 2025

“Las empresas estadounidenses y el mundo occidental están a punto de invertir una cantidad de capital sin precedentes en la República Argentina, lo que hará que Argentina vuelva a ser grande. Trabajaré día y noche para que esto sea una realidad en beneficio tanto de Argentina como de Estados Unidos y de todo nuestro pueblo. ¡Dios bendiga a Argentina y Dios bendiga a América!“, dice en su mensaje.

Declaraciones de Lamelas durante su audiencia en el Senado de Estados Unidos en julio habían provocado un rechazo en algunos sectores en la Argentina, porque el diplomático había anticipado su visión negativa de la injerencia de China en la Argentina, la necesidad de que Cristina Kirchner recibiera la justicia que se merecía, y el apoyo electoral y comercial a Milei.

El Senado confirmó su nominación en septiembre.

Noticia en desarrollo