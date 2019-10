La Sagrada Familia cerró por las protestas Fuente: AFP

BARCELONA.- Hilda Bruno tiene 85 años y esta semana llegó a Barcelona por primera vez para visitar a su nieta que vive aquí hace más de dos años. Viajó junto a su nuera, Mariela, desde la Argentina anteayer, dos días después de que el aeropuerto de El Prat colapsara por las masivas manifestaciones tras conocerse la condena a los líderes separatistas que llevaron adelante un referéndum considerado ilegal en 2017.

Pudieron arribar sin problemas, pero desde entonces, como muchos turistas que viajan a la capital catalana, se topan con protestas por la causa independentista, especialmente hoy, con una marcha multitudinaria y una huelga que afecta a los medios de transporte y atracciones, como la Sagrada Familia y museos. "Nunca me imaginé que esto lo iba a poder vivir en Barcelona", dijo a LA NACION Mariela Boeykens, la nuera de Hilda.

"Hoy salir a la calle a recorrer es como que nos da esa inseguridad de que no lo vamos a poder hacer tranquilos. Se escuchan muchas sirenas, helicópteros. Me suena muy raro", contó Boeykens, una cordobesa de 55 años, y agregó que las dificultades se acrecientan con Hilda, que debe trasladarse con bastón o silla de ruedas.

" Genera un poco de miedo porque hemos visto gente muy agresiva que prendieron fuego autos y comercios", expresó la mujer, y relató que ayer mientras caminaban por la Rambla debieron desviarse por una marcha de estudiantes universitarios que, si bien era pasiva, ocupaba toda la zona.

Uno de los problemas que más afectó a los turistas es el transporte. Esta semana se cancelaron cientos de vuelos en El Prat y la gente tuvo que cambiar sus planes para poder organizar su viaje.

Javier Ressia estaba de vacaciones en Niza y tenía un pasaje para volar a Barcelona ayer a la noche, pero tras el consejo de amigos catalanes, adelantó el viaje para no sufrir inconvenientes. "Me tomé un colectivo que tardó 9 horas desde Niza a Barcelona y perdí el dinero del vuelo", contó. "Hablé con otros argentinos en el hostel. No saben bien lo que está pasando, no tenemos mucha información de lo que se pueda hacer y lo que no", agregó.

Agustina y Fernando también tuvieron que adaptarse. Eligieron Europa como el destino de su luna de miel y tenían un vuelo para esta tarde desde Mallorca a Barcelona. Se lo reprogramaron para la noche y decidieron reservar un hotel cerca del aeropuerto para garantizarse que podrán llegar a El Prat a tiempo para su viaje de vuelta de mañana.

Sin tours

Pedro Angulo es argentino y vive en Barcelona hace tres años. Tiene una empresa de tours gratis en bicicleta y la crisis catalana afectó a su negocio: en los últimos días notó que la cantidad de gente que se acercó para contratar su servicio bajó considerablemente.

"Esto es una muy mala imagen para la ciudad y eso afecta de a poco al turismo. Ya nos pasó cuando se votó el referéndum [en 2017] y ahora se está viendo que pasa lo mismo", expresó.

Por medidas de seguridad, organizadores de los distintos tours decidieron suspender sus actividades por hoy para evitar que haya problemas con las manifestaciones. "Estos días había mucha gente con miedo, lo más importante es cuidar a nuestros clientes", sostuvo Angulo.

Recomendación del Gobierno

La Cancillería argentina, a través de su consulado en Barcelona, emitió un comunicado en el que recomienda a los ciudadanos en Cataluña tomar los recaudos necesarios para evitar toda zona de disturbios y concentraciones, y respetar las indicaciones de las fuerzas de seguridad. Además, brindó datos de contacto oficiales de información para evitar cualquier inconveniente.

La jornada de hoy será la más concurrida de la semana. Desde el miércoles, miles de personas de toda Cataluña comenzaron una caminata por las autopistas para llegar a la ciudad de Barcelona, más conocida como la "marcha de la libertad". Se espera que más de un millón de personas se movilicen por distintos puntos de la ciudad para juntarse en el Paseo de Gracia, uno de los puntos turísticos más importantes de la ciudad.

