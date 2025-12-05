El hijo mayor de Jair Bolsonaro anuncia el respaldo de su padre para las presidenciales de 2026

BRASILIA.- El hijo mayor del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, el senador Flavio Bolsonaro, afirmó este viernes que su padre lo designó como su sucesor político, a menos de un año de las elecciones presidenciales.

“Es con gran responsabilidad que confirmo la decisión del mayor líder político y moral de Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de confiarme la misión de dar continuidad a nuestro proyecto de nación", dijo en X. “Me coloco delante de Dios y de Brasil para cumplir esta misión”.

Líder de la derecha brasileña, el expresidente Bolsonaro entró el mes pasado en prisión en Brasilia tras ser condenado a 27 años de cárcel por golpismo. Desde agosto se encontraba en prisión preventiva domiciliaria.

É com grande responsabilidade que confirmo a decisão da maior liderança política e moral do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de me conferir a missão de dar continuidade ao nosso projeto de nação.



Flavio Bolsonaro reaccionó así a las versiones de prensa de que su padre lo había designado para reemplazarlo como candidato presidencial. El senador de 44 años y miembro del Partido Liberal de su padre, ha sido su fiel acompañante, especialmente mientras duró el juicio en su contra.

La cadena CNN Brasil informó primero, citando fuentes no identificadas, que el líder derechista ofreció su apoyo a su hijo mayor durante una visita a las oficinas de la policía federal en Brasilia, donde cumple su condena. Por su parte, el jefe del Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, le dijo a Reuters que había sabido por el senador que el expresidente había “ratificado su candidatura”.

Fuerte polarización

Brasil celebrará comicios en octubre de 2026, en medio de una fuerte polarización tras la condena a prisión contra Bolsonaro por liderar un intento de golpe de Estado contra el presidente Lula da Silva en 2022.

Lula, de 80 años, que ya gobernó Brasil entre 2003 y 2010, anunció en octubre durante una cumbre internacional en Yakarta su intención de volver a buscar la presidencia, aunque después volvió a mencionarlo como una posibilidad.

El senador Flavio Bolsonaro sale de una visita a su padre en prisión (Archivo) EVARISTO SA� - AFP�

Con Jair Bolsonaro fuera de la carrera electoral, la derecha ha barajado otros nombres para su candidato, entre ellos el gobernador de San Pablo, Tarcisio de Freitas, y la ex primera dama Michelle Bolsonaro. Hasta ahora, De Freitas ha dicho que no tiene intención de presentarse a las presidenciales de 2026.

Exministro de Infraestructura, Freitas se convirtió en la figura que sectores empresariales e institucionales imaginaban capaz de recomponer una derecha competitiva sin depender del bolsonarismo más radical

El expresidente tiene otros cuatro hijos. Uno de ellos, Eduardo Bolsonaro, es un diputado radicado actualmente en Estados Unidos que libró una campaña en favor de su padre ante la administración de Donald Trump, durante el juicio.

Eduardo Bolsonaro, hijo de Jair y hermano de Flavio, habla durante una conferencia conservadora en Estados Unidos (Archivo) SAUL LOEB� - AFP�

Flavio Bolsonaro fue elegido senador en 2018 para un mandato de ocho años, tras una carrera como legislador estatal en Río de Janeiro. El político estuvo en el centro de acusaciones de malversación de fondos públicos que involucraban las oficinas políticas de la familia. Los fiscales lo acusaron, pero el caso fue desestimado por los tribunales. El senador ha negado haber cometido delito alguno.

Las encuestas de opinión muestran que Jair Bolsonaro sigue siendo central en el panorama político de Brasil. Incluso tras las rejas, podría determinar quién lleva la bandera de su coalición en las elecciones de 2026. Los observadores dicen que, para convertirse en un contendiente competitivo contra Lula, cualquier candidato de la oposición debe primero ganarse a la base electoral y el apoyo explícito de Bolsonaro.

Sin embargo, los planes que trazó para su hijo golpearon a los mercados brasileños: el real cayó un 2% frente al dólar y el índice bursátil de referencia Bovespa bajó un 3%.

Flavio Bolsonaro durante una vigilia fuera de la residencia del exmandatario, en noviembre pasado en Brasilia (Archivo) Eraldo Peres - AP

Algunos inversores habían apostado a que respaldaría a un nombre más amigable con el mercado y con experiencia ejecutiva, como Freitas. La decisión del expresidente, si se confirma, podría “implosionar” los lazos entre el movimiento de derecha que él forjó y los partidos políticos más centristas, dijo el economista Andre Perfeito, de la firma Garantia Capital.

“El mercado apostaba por Tarcisio para construir esas alianzas y allanar el camino a la victoria de la derecha en 2026″, escribió el analista en una nota a los clientes. “Ahora tenemos que evaluar si Flavio Bolsonaro puede reunir ese amplio apoyo político”, añadió.

Jair Bolsonaro, de 70 años, sufre problemas de salud derivados de una puñalada que recibió en 2018 durante un acto electoral. Tras numerosas operaciones, sintió frecuentes malestares en los últimos meses, especialmente crisis de hipo y vómitos. Los abogados han pedido prisión domiciliaria “humanitaria” para él.

