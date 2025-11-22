Arrestan al expresidente de Brasil Jair Bolsonaro y lo envían a la cárcel

BRASILIA.- El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, quien se encontraba desde agosto con prisión domiciliaria, fue arrestado por la policía este sábado de forma preventiva y enviado a prisión en el marco de la causa por la que fue condenado a 27 años de cárcel tras haber conspirado para impedir la asunción del actual mandatario, el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, quien lo venció en los comicios de 2022.

“Fue preso pero no sé el motivo”, dijo el abogado Celso Vilardi. En tanto fuentes cercanas al caso explicaron que se trata de prisión preventiva y no de la ejecución de su condena.

Por su parte la Policía Federal informó en un comunicado que “cumplió un pedido de prisión preventiva por decisión del Supremo Tribunal Federal”, aunque sin mencionar al expresidente.

Desde agosto, Bolsonaro cumple prisión domiciliaria preventiva en un lujoso condominio de Brasilia y está monitoreado electrónicamente. El expresidente, que gobernó Brasil entre 2019 y 2022, sigue siendo el líder de la derecha y la ultraderecha brasileñas.

Noticia en desarrollo

Agencias AP y AFP