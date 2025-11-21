Díaz Ayuso apuntó contra Pedro Sánchez tras el fallo contra el fiscal general de España: “Son hechos propios de una dictadura”

MADRID.- La presidenta de la región de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, una de las cartas fuertes del opositor Partido Popular (PP), disparó este viernes contra el presidente socialista Pedro Sánchez tras la condena contra el fiscal general español, Álvaro García Ortiz, algo que consideró “propio de una dictadura”.

Ayuso reaccionó así tras conocerse el jueves la condena a García Ortiz a dos años de inhabilitación para ejercer el cargo y a pagar una multa por violar el secreto judicial, un revés importante para Sánchez, quien lo defendió reiteradamente.

Nombrado en 2022 a propuesta del gobierno de izquierda, García Ortiz se sentó en el banquillo en el Tribunal Supremo a principios de noviembre, acusado de filtrar información de la pareja de Ayuso, el empresario Alberto González Amador, sospechoso de fraude fiscal.

Isabel Díaz Ayuso y su pareja Alberto González Amador

García Ortiz, que siempre negó ser el responsable de la filtración, también fue condenado a indemnizar con 10.000 euros a González Amador.

La sentencia tuvo una enorme repercusión política y mediática. La resolución del Tribunal Supremo supone una victoria para ella porque prevaleció su relato de que García Ortiz, en connivencia con el presidente Pedro Sánchez, maniobraron en su contra.

García Ortiz era sospechoso de filtrar un documento en el que el abogado de González Amador reconocía dos delitos fiscales que, juntos, suman más de 300.000 euros. “No es el fiscal general del Estado, sino Pedro Sánchez quien se ha sentado en el banquillo de los acusados”, dijo Ayuso en una comparecencia ante los medios españoles.

La dirigente leyó una declaración muy institucional, con el mensaje implícito de que ella venció a Sánchez: “Él mismo afirmó que el fiscal dependía de él. Y el fiscal ha sido condenado. Él mismo dijo que habría que pedir perdón al fiscal mientras juntos borraban todo el dispositivo digital con el ánimo de obstruir la labor judicial”.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a su salida del Tribunal Supremo (Archivo) Diego Radamés - Europa Press� - Diego Radamés - Europa Press�

Ayuso señaló desde el principio a García Ortiz como el autor de la filtración. Si bien no hubo una prueba concluyente, igual se impuso el relato del PP madrileño, una facción muy poderosa dentro del principal partido de la derecha española. La dirigente se apuntó de paso un tanto en su disputa casi diaria con Sánchez, en la que siempre queda opacado el líder de su partido, Alberto Núñez Feijoó.

“Hechos propios de una dictadura”

“Estos hechos son propios de una dictadura. Por eso se trata de un día importantísimo para nuestra democracia, porque ha quedado demostrado que el Estado de derecho funciona a pesar de que quienes tenían la obligación de defenderlo y defender la ley se dedicaron a delinquir”, dijo Ayuso en su presentación.

Añadió que este caso “nada tiene que ver con la Comunidad de Madrid, salvo el ánimo de acabar por vías ilegítimas, con quien la preside”, y acusó al gobierno central de mentir y “utilizar el Poder Judicial que le pertenece a todos los españoles para fines políticos”.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez (Archivo) Ricardo Rubio - Europa Press - Ricardo Rubio - Europa Press

Fuentes del gobierno dijeron por su parte que recibieron el fallo contra García Ortiz “con cierto sentimiento de indefensión y sorpresa”, pero aclararon que la condena “no va a suponer una zancadilla a nada ni va a entorpecer” la acción del Ejecutivo de Sánchez.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, anunció que se ponía en marcha el mecanismo legal para nombrar al sucesor de García Ortiz, y dijo que el gobierno tiene el “deber legal de respetar el fallo”, a la espera de conocer la sentencia y poder analizarla en detalle. Pero también, esgrimió, el Ejecutivo tiene “el deber moral” de decir que no lo comparte.

“El gobierno siempre ha creído y ha defendido la inocencia del fiscal general del Estado, sin embargo, hoy el Poder Judicial ha hablado y ha resuelto esta causa”, añadió el ministro en una breve comparecencia, donde aprovechó para reiterar el “reconocimiento” del Ejecutivo a la labor realizada por García Ortiz y “su compromiso en defensa del servicio público, de la ley y de la verdad”.

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, criticó por su parte la condena del Tribunal Supremo contra el fiscal señalando que es “política”, constituye una “anomalía” y se dirige fundamentalmente contra el gobierno. “Esta sentencia cuando la conozcamos será estudiada en todas las facultades de derecho de España”, señaló.

Agencias DPA, AFP y diario El País