Artemis II en la Luna, en vivo: la misión de la NASA hoy, minuto a minuto

Verán el satélite “más o menos del tamaño de un balón de básquet sostenido con el brazo extendido”, explicó Noah Petro, director del laboratorio de geología planetaria de la NASA.

El sobrevuelo pasará por la cara oculta de la Luna. Los astronautas de la misión Apolo también la sobrevolaron, pero estaban muy cerca para verla en su totalidad.

La actual tripulación podrá ver regiones que hasta ahora solo habían sido captadas por dispositivos robóticos de imagen.

Los astronautas han entrenado durante años para observar y describir las formaciones geológicas de la Luna de la manera más exacta posible.