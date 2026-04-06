Artemis II en la Luna, en vivo: la misión de la NASA hoy, minuto a minuto
La cápsula llegará más lejos que la del programa Apolo; durante un lapso, la tripulación estará incomunicada
La programación de la transmisión de la NASA
La NASA publicó los distintos momentos clave que tendrá su cobertura (hora argentina)
- 14.00 – Comienza la cobertura de la NASA
- 14.56 – La tripulación de Artemis II supera el récord de distancia del Apollo 13
- 15.10 – Mensajes de la tripulación
- 15.45 – Comienza el período de observación lunar (sobrevuelo)
- 19.44 – Pérdida de comunicación prevista mientras la tripulación pasa detrás de la Luna (estimado: 40 minutos)
- 20.02 – La tripulación de Artemis II realiza su máxima aproximación a la Luna
- 20.07 – La tripulación de Artemis II alcanza la máxima distancia respecto de la Tierra
- 20.25 – Recuperación de señal prevista
- 21.35 – Comienza el período de eclipse (la Luna eclipsa al Sol)
- 22.20 – Finaliza el período de observación lunar (sobrevuelo)
- 22.32 – Termina el período de eclipse solar
- 22.45 – Finaliza la cobertura de la NASA
One lunar flyby. Four astronauts. 10 days in space. Lots of questions!— NASA (@NASA) April 6, 2026
Get mission details and answers to your most pressing questions like what the astronauts are eating, what they will see during the flyby, and how you can follow along.
Learn more: https://t.co/GpYt4kIqrh pic.twitter.com/vvUqm3fyez
La distancia del sobrevuelo
Los vuelos de las misiones Apolo llegaron a realizar sobrevuelos a unos 110 kilómetros sobre la superficie lunar, pero la tripulación de Artemis II estará a 6500 kilómetros de distancia en el punto más cercano.
La nave seguirá una cuidadosa trayectoria para dar una vuelta alrededor de la Luna sin entrar en su órbita. Esa distancia permitirá a los astronautas ver completa la superficie de la Luna, incluidas regiones cerca a sus dos polos.
Verán el satélite “más o menos del tamaño de un balón de básquet sostenido con el brazo extendido”, explicó Noah Petro, director del laboratorio de geología planetaria de la NASA.
El sobrevuelo pasará por la cara oculta de la Luna. Los astronautas de la misión Apolo también la sobrevolaron, pero estaban muy cerca para verla en su totalidad.
La actual tripulación podrá ver regiones que hasta ahora solo habían sido captadas por dispositivos robóticos de imagen.
Los astronautas han entrenado durante años para observar y describir las formaciones geológicas de la Luna de la manera más exacta posible.
Los objetivos científicos
En lo más alto de su lista de objetivos científicos: la cuenca Orientale, una extensa cuenca de impacto con tres anillos concéntricos, cuyo anillo exterior se extiende a lo largo de casi 950 kilómetros.
Otros objetivos turísticos: los sitios de alunizaje de Apolo 12 y 14 de 1969 y 1971, respectivamente, así como los bordes de la región del polo sur, el lugar preferido para futuros aterrizajes. Más lejos, Mercurio, Venus, Marte y Saturno -sin olvidar la Tierra- serán visibles.
Su mentora lunar, la geóloga de la NASA Kelsey Young, espera miles de fotos.
“La gente de todo el mundo se conecta con la Luna. Esto es algo que cada persona en este planeta puede entender y con lo que puede conectar”, comentó Young la víspera del sobrevuelo, ataviada con pendientes de eclipse.
La maniobra Apolo
La misión está utilizando una maniobra similar a la que llevó a cabo el Apolo 13 tras la explosión de un tanque de oxígeno en la nave, que resultó en el famoso “Houston, tenemos un problema” y frustró cualquier intento de alunizaje.
Conocida como una trayectoria lunar de retorno libre, esta ruta sin paradas para aterrizar aprovecha la gravedad de la Tierra y la Luna, lo que reduce la necesidad de combustible. Es una figura celeste en forma de ocho que pondrá a los astronautas en rumbo de regreso a casa una vez que emerjan de detrás de la Luna el lunes por la noche.
El comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover, Christina Koch y el canadiense Jeremy Hansen están a apenas 6500 kilómetros de la Luna, mientras su cápsula Orion pasa a toda velocidad, hace un giro en U y luego se dirige de vuelta hacia la Tierra. Tardarán cuatro días en regresar, y un amerizaje en el Pacífico concluirá su vuelo de prueba el viernes.
Huevos revueltos y música en la preparación
La NASA señaló que la tripulación de Artemis ya está en la órbita de la Luna y ha completado una prueba para asegurarse que el pilotaje manual funciona y también reviso su plan de observación científica para identificar y fotografiar diversos accidentes geográficos de la superficie lunar.
Los astronautas habían comenzado el día con una comida que incluía huevos revueltos y café, dijo la NASA, y se habían despertado con la canción “Pink Pony Club”, el éxito pop de Chappell Roan.
“La moral a bordo es alta”, dijo el comandante Reid Wiseman al centro de Control de la Misión en Houston al inicio de la jornada de la tripulación.
Este padre de dos niñas estaba especialmente animado en parte porque tuvo la oportunidad de hablar con sus hijas desde el espacio.
“Estamos aquí arriba, tan lejos, y por un momento volví a reunirme con mi pequeña familia”, dijo en una rueda de prensa en vivo. “Fue simplemente el momento más grande de toda mi vida”.
Los astronautas han recibido formación en geología para poder fotografiar y describir los rasgos lunares, incluidos antiguos flujos de lava y cráteres de impacto.
Verán la Luna desde un punto de vista único en comparación con las misiones Apolo de las décadas de 1960 y 1970.
Morning routine: Wake up, shave, make the bed, witness something that's never before been seen by human eyes.— NASA (@NASA) April 6, 2026
The Artemis II crew is preparing for today's lunar flyby, when they will see the Moon's far side. pic.twitter.com/E7EUvRUzRP
Los hitos que cumplirá la misión Lunar
La misión Artemis II vive este lunes su jornada más intensa, con el sobrevuelo de la Luna como eje de una secuencia de hitos. A bordo de la nave Orion, la tripulación no solo contemplará la cara oculta del satélite por primera vez para una misión tripulada en más de medio siglo, sino que también superará el récord de distancia respecto de la Tierra establecido por el Apolo 13.
La agenda incluye además maniobras clave de navegación, observaciones científicas de la superficie lunar, un período de pérdida de comunicación al internarse detrás de la Luna, la máxima aproximación al satélite y un eclipse solar visible desde el espacio. Todo forma parte de un tramo decisivo que busca validar sistemas y recoger datos esenciales para los próximos pasos del programa de la NASA hacia un regreso sostenido a la Luna.
Una nueva imagen de la Luna
“Haz nuevos amigos, pero mantén a los viejos”, dice la NASA en un posteo en X al publicar una nueva foto de la Luna.
“Una nueva foto captura el lado cercano de la Luna a la derecha (el lado que vemos desde la Tierra, identificable por sus manchas oscuras) y su lado lejano a la izquierda. La tripulación de Artemis II es la primera en ver el lado lejano con ojos humanos”, agrega.
Make new friends, but keep the old.— NASA (@NASA) April 6, 2026
A new photo captures the Moon's near side on the right (the side we see from Earth, identifiable by its dark splotches) and its far side on the left. The Artemis II crew are the first to see the far side with human eyes. pic.twitter.com/Z8QaZ6J9iA
Un día clave para la misión Artemis II
La misión de Artemis II entra en su fase más decisiva. Tras varios días de viaje, la nave Orion ya cruzó el punto en el que la gravedad de la Luna supera a la de la Tierra, iniciando la maniobra clave de sobrevuelo que la llevará a una distancia récord para una tripulación humana.
A unos 63.000 kilómetros del satélite y 374.000 de la Tierra, los astronautas se preparan para un recorrido histórico: será el primer sobrevuelo tripulado desde el programa Apolo en 1972 y ofrecerá vistas inéditas de la superficie lunar, incluida la cara oculta y regiones cercanas a los polos.
El sobrevuelo de seis horas es el punto culminante del primer regreso de la NASA a la Luna desde la era Apolo. La misión, con tres estadounidenses y un canadiense, es un paso más en el camino para caminar sobre el polo sur lunar en apenas dos años.
El objetivo no es solo simbólico. Durante estas horas, la tripulación pondrá a prueba sistemas críticos de la nave, realizará observaciones científicas y recogerá datos clave para el regreso sostenido del ser humano a la Luna, un paso fundamental en la hoja de ruta de la NASA.
Agencias AP, AFP y Reuters
- 1
Maduro reaparece con un mensaje de Pascua desde prisión y apela a la fe en medio de su juicio en EE.UU.
- 2
La guerra contra Irán abre una ventana de oportunidad para Putin
- 3
Irán rechazó el ultimátum de Estados Unidos y Trump difundió imágenes de un bombardeo en Teherán
- 4
Cómo la CIA ayudó a localizar a un aviador estadounidense escondido en la cima de una zona montañosa iraní