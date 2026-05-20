La marca de una pisada “forzada”, clave en la investigación por la muerte del fundador de Mango

Las investigaciones por la muerte de Isak Andic, el fundador de la marca de indumentario Mango, continúan, después de que la Policía catalana detuviera a Jonathan Andic, el mayor de sus hijos. Ahora, un aparente detalle podría complicar al empresario de 45 años: la huella de un presunto resbalón que propició lo que podría haber sido una caída accidental, lo que respaldaría la declaración del sospechoso. Sin embargo, según los especialistas, la pisada sería algo “forzado” que no podría haberse originado de forma natural por la resbalada.

La información que dieron los Mossos d’Esquadra, que recogieron hasta cuatro reconstrucciones de la pisada, concluyó que Isak Andic debería haber frotado intensamente contra el suelo hasta en cuatro ocasiones para dejar esa señal. De acuerdo con lo publicado en el diario La Vanguardia, se debería haber realizado “de forma deliberada, ejerciendo presión en el suelo, (...) dicha marca no se puede realizar de forma fortuita”, según indicaron desde la fuerza.

El incidente ocurrió en diciembre de 2024, cuando Isak Andic cayó unos 150 metros mientras hacía senderismo con su hijo en un lugar de montaña a las afueras de Barcelona. Según la primera línea de investigación, el hombre iba unos metros por delante de su padre cuando escuchó ruido de desprendimiento de piedras, giró y vio a la víctima precipitarse montaña abajo.

Jonathan Andic, antes de ser detenido Anadolu - Anadolu

Más tarde, las incongruencias y contradicciones mostradas en su discurso llamaron la atención de las autoridades, que terminaron por involucrarlo en el caso. Tras las investigaciones, un año y medio después, el hombre fue detenido. Según los Mossos, con un solo resbalón, la pisada que aparecía no se puede generar.

Jonathan, hijo mayor del empresario, era el único que lo acompañaba en aquel paseo por la zona de las cuevas de salitre de Collbató. El sendero de aproximadamente 5,5 kilómetros es considerado de dificultad “media” —según el Patronato de la Montaña de Montserrat— y tiene algunos tramos sin vallar.

El informe de la autopsia, según indicó el mismo medio, detalló que el cuerpo presentaba lesiones incompatibles con una caída accidental y que la caída fue “como si se hubiera lanzado por un tobogán, con los pies por delante”. Además, Jonathan visitó hasta en tres ocasiones la zona en la misma semana en la que se produjo la muerte.

Otro dato que llamó la atención de los investigadores fue que Isak Andic era un excursionista experimentado y conocía bien el área donde ocurrió la caída.

Isak Andic, el histórico fundador de Mango

Finalmente, este martes la fiscalía dejó al sospechoso detenido bajo fianza y estableció el pago de un importe que ascendía a un millón de euros para eludir la cárcel. Según informó El Mundo, Andic hizo efectivo el pago este martes y quedó libre. El magistrado dictó también otras medidas cautelares, como la retirada del pasaporte, la prohibición de abandonar España y la obligación de comparecer semanalmente ante el juzgado.

Isak Andic poseía una fortuna estimada en unos 4500 millones de dólares y había distribuido gran parte de su patrimonio entre sus tres hijos: Jonathan, Judith y Sarah. Sin embargo, otra parte del legado quedó destinada a personas cercanas, entre ellas su última esposa, Estefanía Knuth Marten.

Knuth además se refirió un episodio de 2015 en el que Isak Andic cuestionó duramente a Jonathan por decisiones empresariales. Los investigadores consideraron ese testimonio un elemento relevante para profundizar la pesquisa. De todos modos, fuentes judiciales aclararon que la mujer no acusó directamente a Jonathan ni describió enfrentamientos recientes previos a la muerte del empresario.

La disputa económica forma parte del contexto que rodea al caso, aunque todavía no existen elementos concluyentes que permitan establecer si la investigación gira alrededor de ella.