Artemis II busca romper el récord de distancia del Apollo 13: qué se sabe de la nueva etapa del viaje

HOUSTON.– Los astronautas de Artemis II ya son los campeones de una nueva era de exploración lunar. Ahora llegó el momento de establecer un nuevo récord de distancia.

Lanzados la semana pasada en el primer viaje de la humanidad a la Luna desde 1972, los tres estadounidenses y un canadiense van tras el alcance máximo que logró el Apollo 13 respecto de la Tierra. Eso los convertirá en los emisarios más lejanos de nuestro planeta cuando rodeen la Luna sin detenerse el lunes y luego emprendan rápidamente el regreso a casa.

Su sobrevuelo lunar, de unas seis horas de duración, promete vistas de la cara oculta de la Luna que eran demasiado oscuras o demasiado difíciles de observar para los 24 astronautas del programa Apollo que los precedieron. También los espera un eclipse total de Sol, cuando la Luna bloquee al Sol y deje al descubierto fragmentos de la brillante corona solar.

Un astronauta del Artemis II contó el peor momento de la misión Captura X (@NASAArtemis)

“Vamos a ver la Luna, a trazar una especie de mapa y después seguiremos adelante con más fuerza”, dijo el director de vuelo Judd Frieling. El objetivo es construir una base lunar equipada con módulos de aterrizaje, rovers, drones y hábitats.

Un repaso al encuentro cercano y personal de Artemis II con otro mundo: nuestro compañero constante, la Luna.

El Apollo 13 mantiene el récord de distancia desde la Tierra

Los astronautas del Apollo 13 se quedaron sin alunizaje cuando uno de los tanques de oxígeno de la nave explotó durante el viaje, en 1970.

Con las tres vidas en peligro, el centro de control optó por una trayectoria de retorno libre alrededor de la Luna para traerlos de regreso de la manera más rápida y eficiente posible. Ese recorrido aprovecha la gravedad de la Tierra y de la Luna y requiere una cantidad mínima de combustible.

La tierra vista desde una de las ventanas de la cápsula Orion HANDOUT - NASA

Funcionó para el Apollo 13 y convirtió a la misión en el mayor “fracaso exitoso” de la NASA.

Cómo Artemis II superará al Apollo 13

El comandante Jim Lovell, Fred Haise y Jack Swigert llegaron a una distancia máxima de 400.171 kilómetros de la Tierra antes de iniciar el giro de regreso que les salvó la vida durante el Apollo 13.

Los astronautas de Artemis II seguirán la misma trayectoria en forma de ocho, ya que no entrarán en órbita alrededor de la Luna ni aterrizarán en ella. Pero su distancia respecto de la Tierra debería superar la del Apollo 13 en casi 5400 kilómetros.

Christina Koch, integrante de Artemis II, dijo a fines de la semana pasada que ella y sus compañeros no viven pendientes de los superlativos, pero que se trata de un hito importante “que la gente puede entender y dimensionar”, porque une el pasado con el presente e incluso con el futuro, cuando se establezcan nuevos récords.

Esta imagen proporcionada por la NASA muestra la Luna vista desde una ventana de la nave espacial Orion durante la misión Artemis II el viernes 3 de abril de 2026. (NASA via AP) NASA

Los astronautas de Artemis II se turnarán para obtener las mejores vistas de la Luna

Durante el sobrevuelo, los astronautas se dividirán en parejas y se turnarán para captar con cámaras las vistas de la Luna desde las ventanas. En el punto de máxima aproximación, pasarán a unos 6400 kilómetros de la Luna.

Debido a que despegaron el 1° de abril, el encuentro no tendrá tan iluminada la cara oculta de la Luna como habría ocurrido en otras fechas. Sin embargo, la tripulación podrá distinguir “claramente partes de la cara oculta que nunca habían sido vistas” por seres humanos, dijo la geóloga de la NASA Kelsey Young, incluida una buena porción de la cuenca Orientale.

Mientras fotografían los paisajes grises y cubiertos de cráteres, irán describiendo por radio lo que observan. A bordo hay un conjunto de cámaras de calidad profesional, y cada astronauta también lleva un iPhone para tomar imágenes más informales e improvisadas.

En la imagen, tomada de un video proporcionado por la NASA, se muestra una vista de la Tierra tomada por el astronauta de la NASA y comandante de la misión Artemis II, Reid Wiseman, desde una de las cuatro ventanas de la nave espacial Orion tras completar la maniobra de inyección translunar, el jueves 2de abril de 2026. (NASA vía AP) NASA

El equipo de Young preparó tarjetas didácticas sobre la geografía lunar para que los astronautas las estudiaran antes del vuelo.

“Han practicado durante muchísimos meses con representaciones visuales de la Luna”, dijo Young durante el fin de semana. “Y ver el objeto real con sus propios ojos... tengo muchísimas ganas de que el lunes acerquen un poco más la Luna a la Tierra”.

Un eclipse total de Sol acompañará el sobrevuelo de la Luna

La ventaja de haber despegado el 1° de abril es que permitirá observar un eclipse total de Sol. El eclipse no será visible desde la Tierra, sino únicamente desde la cápsula Orion, lo que ofrecerá a los astronautas varios minutos de vista de la corona solar, la capa más externa y luminosa de la atmósfera del Sol.

Según Young, los astronautas estarán atentos a cualquier actividad solar inusual durante el eclipse y aprovecharán su “punto de observación único” para describir las características de la corona.

Los cuatro astronautas llevaron gafas especiales para eclipse a fin de proteger sus ojos.

La primera foto tomada por los astronautas del Artemis II NASA

Cuánto durará el breve apagón de comunicaciones detrás de la Luna

La cápsula Orion permanecerá incomunicada con el centro de control durante casi una hora cuando quede detrás de la Luna. Lo mismo ocurrió durante las misiones lunares Apollo.

La NASA depende de su Red de Espacio Profundo para comunicarse con la tripulación, pero las enormes antenas ubicadas en California, España y Australia no tendrán línea de visión directa cuando Orion desaparezca detrás de la Luna durante aproximadamente 40 minutos.

Wiseman también tomó esta fotografía, titulada "Artemis II mirando a la Tierra", desde una de las cuatro ventanas principales de la nave espacial Orión Nasa/Reid Wiseman

Estos apagones de comunicación siempre fueron momentos de tensión durante las misiones Apollo, aunque, como señaló Frieling, “la física toma el control y la física sin duda nos devolverá al lado visible de la Luna”.

Después del sobrevuelo, Artemis II emprenderá el regreso a casa

Una vez que Artemis II abandone las cercanías de la Luna, tardará cuatro días en regresar a la Tierra. La cápsula intentará amerizar en el Pacífico, cerca de San Diego, el 10 de abril, nueve días después de su lanzamiento desde Florida.

Durante el vuelo de regreso, los astronautas se comunicarán por radio con la tripulación de la Estación Espacial Internacional HANDOUT - NASA TV

Durante el vuelo de regreso, los astronautas se comunicarán por radio con la tripulación de la Estación Espacial Internacional. Será la primera vez que una tripulación rumbo a la Luna tenga colegas en el espacio al mismo tiempo, y la NASA no quiere desaprovechar la oportunidad de una charla cósmica.

La conversación incluirá a las dos integrantes de la primera caminata espacial exclusivamente femenina, realizada en 2019: Koch, a bordo de Orion, y Jessica Meir, en la estación espacial.

Agencia AP