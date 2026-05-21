Elecciones en Colombia 2026: quiénes son los candidatos a presidente
El domingo 31 de mayo, el país sudamericano elegirá nuevo mandatario y un grupo selecto de aspirantes se volvió el favorito por la gente según los sondeos
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El domingo 31 de mayo, Colombia celebra elecciones presidenciales. Mientras el candidato de Gustavo Petro intenta mantener a la izquierda en el poder, los opositores también anhelan obtener el control en la Casa de Nariño, sede del gobierno nacional del país sudamericano. Quiénes son los postulantes a presidente y cuáles son los favoritos según las encuestas.
Elecciones en Colombia
Los ciudadanos habilitados para votar ya pueden consultar el padrón definitivo de electores y conocer en detalle el lugar de votación para sufragar en el último domingo del mes.
Las elecciones que definen al presidente y vicepresidente de Colombia, por los próximos cuatro años, se celebrarán el domingo 31 de mayo.
En esta instancia compiten 14 fórmulas para ocupar el máximo cargo del Poder Ejecutivo.
Si uno de los candidatos consigue más del 50% de los votos en la primera vuelta, se convertiría en el presidente electo. De lo contrario, se llevará a cabo una segunda vuelta el domingo 21 de junio.
Quiénes son los candidatos a presidente en Colombia 2026
A continuación figuran todos los postulantes para las elecciones generales de 2026 en Colombia. El listado contempla el nombre de cada fuerza política en competencia, su candidato a presidente y su vice:
|<b>Agrupación política</b>
|<b>Candidato a presidente</b>
|<b>Candidato a vicepresidente</b>
Partido Esperanza Democrática
Clara Eugenia López Obregón
María Consuelo Del Río Mantilla
Coalición F.A.M.I.L.I.A.
Oscar Mauricio Lizcano Arango
Pedro Luis De La Torre Márquez
Romper el sistema
Raúl Santiago Botero Jaramillo
Carlos Fernando Cuevas Romero
Partido Demócrata Colombiano
Miguel Uribe Londoño
Luisa Fernanda Villegas Araque
Sondra Macollins, la abogada de hierro
Sondra Macollins Garvin Pinto
Leonardo Karam Helo
Movimiento Político Pacto Histórico
Iván Cepeda Castro
Aida Marina Quilcue Vivas
Defensores de la patria
Abelardo Gabriel De La Espriella Otero
José Manuel Restrepo Abondano
Con Claudia Imparables
Claudia Nayibe López Hernández
Leonardo Humberto Huerta Gutiérrez
Partido Centro Democrático
Paloma Susana Valencia Laserna
Juan Daniel Oviedo Arango
Partido Político Dignidad & Compromiso
Sergio Fajardo Valderrama
Edna Cristina Del Socorro Bonilla Seba
Partido Político La Fuerza
Roy Leonardo Barreras Montealegre
Martha Lucía Zamora Ávila
Partido Ecologista Colombiano
Gustavo Matamoros Camacho
Mila María Paz Campaz
La oportunidad es Colombia
Luis Gilberto Murillo Urrutia
Luz María Zapata Zapata
Caicedo
Carlos Eduardo Caicedo Omar
Nelson Javier Alarcón Suárez
Los candidatos presidenciales con más intención de voto
La última encuesta de AtlasIntel, presentada por la revista colombiana Semana, mostró que solo tres candidatos tienen la mayoría de la intención de voto.
El sondeo se publicó el 1° de mayo y destacó al candidato de izquierda y propio del oficialismo Pacto Histórico, el senador de 63 años Iván Cepeda, con el 38% de intención de voto, siendo el aspirante que lidera las encuestas.
Sin embargo, su contrincante de derecha, el empresario y abogado de 47 años, Abelardo De la Espriella, ocupa el segundo lugar con un 29.9%.
En tercer puesto se posiciona la senadora de 48 años, Paloma Valencia, con el 21,2%.
Según los expertos, si sucede una segunda vuelta, el apadrinado de Petro para la presidencia perdería frente a sus opositores por una diferencia mínima.
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