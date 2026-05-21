Elecciones en Colombia 2026: quiénes son los candidatos a presidente

El domingo 31 de mayo, Colombia celebra elecciones presidenciales. Mientras el candidato de Gustavo Petro intenta mantener a la izquierda en el poder, los opositores también anhelan obtener el control en la Casa de Nariño, sede del gobierno nacional del país sudamericano. Quiénes son los postulantes a presidente y cuáles son los favoritos según las encuestas.

El domingo 31 de mayo Colombia celebrará elecciones presidenciales Ivan Valencia - AP

Elecciones en Colombia

Los ciudadanos habilitados para votar ya pueden consultar el padrón definitivo de electores y conocer en detalle el lugar de votación para sufragar en el último domingo del mes.

Las elecciones que definen al presidente y vicepresidente de Colombia, por los próximos cuatro años, se celebrarán el domingo 31 de mayo.

En esta instancia compiten 14 fórmulas para ocupar el máximo cargo del Poder Ejecutivo.

Gustavo Petro pretende que la izquierda se mantenga en el poder otros cuatro años más (AP Foto/José Luis Magaña, Archivo) Jose Luis Magana - FR159526 AP

Si uno de los candidatos consigue más del 50% de los votos en la primera vuelta, se convertiría en el presidente electo. De lo contrario, se llevará a cabo una segunda vuelta el domingo 21 de junio.

Quiénes son los candidatos a presidente en Colombia 2026

A continuación figuran todos los postulantes para las elecciones generales de 2026 en Colombia. El listado contempla el nombre de cada fuerza política en competencia, su candidato a presidente y su vice:

<b>Agrupación política</b> <b>Candidato a presidente</b> <b>Candidato a vicepresidente</b> Partido Esperanza Democrática Clara Eugenia López Obregón María Consuelo Del Río Mantilla Coalición F.A.M.I.L.I.A. Oscar Mauricio Lizcano Arango Pedro Luis De La Torre Márquez Romper el sistema Raúl Santiago Botero Jaramillo Carlos Fernando Cuevas Romero Partido Demócrata Colombiano Miguel Uribe Londoño Luisa Fernanda Villegas Araque Sondra Macollins, la abogada de hierro Sondra Macollins Garvin Pinto Leonardo Karam Helo Movimiento Político Pacto Histórico Iván Cepeda Castro Aida Marina Quilcue Vivas Defensores de la patria Abelardo Gabriel De La Espriella Otero José Manuel Restrepo Abondano Con Claudia Imparables Claudia Nayibe López Hernández Leonardo Humberto Huerta Gutiérrez Partido Centro Democrático Paloma Susana Valencia Laserna Juan Daniel Oviedo Arango Partido Político Dignidad & Compromiso Sergio Fajardo Valderrama Edna Cristina Del Socorro Bonilla Seba Partido Político La Fuerza Roy Leonardo Barreras Montealegre Martha Lucía Zamora Ávila Partido Ecologista Colombiano Gustavo Matamoros Camacho Mila María Paz Campaz La oportunidad es Colombia Luis Gilberto Murillo Urrutia Luz María Zapata Zapata Caicedo Carlos Eduardo Caicedo Omar Nelson Javier Alarcón Suárez

Los candidatos presidenciales con más intención de voto

La última encuesta de AtlasIntel, presentada por la revista colombiana Semana, mostró que solo tres candidatos tienen la mayoría de la intención de voto.

El senador colombiano Iván Cepeda es el candidato del oficialismo con mayor intención de voto, según la última encuesta (AP Foto/Fernando Vergara) Fernando Vergara - AP

El sondeo se publicó el 1° de mayo y destacó al candidato de izquierda y propio del oficialismo Pacto Histórico, el senador de 63 años Iván Cepeda, con el 38% de intención de voto, siendo el aspirante que lidera las encuestas.

Sin embargo, su contrincante de derecha, el empresario y abogado de 47 años, Abelardo De la Espriella, ocupa el segundo lugar con un 29.9%.

En tercer puesto se posiciona la senadora de 48 años, Paloma Valencia, con el 21,2%.

Según los expertos, si sucede una segunda vuelta, el apadrinado de Petro para la presidencia perdería frente a sus opositores por una diferencia mínima.