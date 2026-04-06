Artemis II en la Luna, en vivo: la misión de la NASA hoy, minuto a minuto
La cápsula llegará más lejos que cualquier otra de la historia
La programación de la transmisión de la NASA
La NASA publicó los distintos momentos clave que tendrá su cobertura (hora argentina)
- 14.00 – Comienza la cobertura de la NASA
- 14.56 – La tripulación de Artemis II supera el récord de distancia del Apollo 13
- 15.10 – Mensajes de la tripulación
- 15.45 – Comienza el período de observación lunar (sobrevuelo)
- 19.44 – Pérdida de comunicación prevista mientras la tripulación pasa detrás de la Luna (estimado: 40 minutos)
- 20.02 – La tripulación de Artemis II realiza su máxima aproximación a la Luna
- 20.07 – La tripulación de Artemis II alcanza la máxima distancia respecto de la Tierra
- 20.25 – Recuperación de señal prevista
- 21.35 – Comienza el período de eclipse (la Luna eclipsa al Sol)
- 22.20 – Finaliza el período de observación lunar (sobrevuelo)
- 22.32 – Termina el período de eclipse solar
- 22.45 – Finaliza la cobertura de la NASA
One lunar flyby. Four astronauts. 10 days in space. Lots of questions!— NASA (@NASA) April 6, 2026
Get mission details and answers to your most pressing questions like what the astronauts are eating, what they will see during the flyby, and how you can follow along.
Learn more: https://t.co/GpYt4kIqrh pic.twitter.com/vvUqm3fyez
Huevos revueltos y música en la preparación
La NASA señaló que la tripulación de Artemis ya está en la órbita de la Luna y ha completado una prueba para asegurarse que el pilotaje manual funciona y también reviso su plan de observación científica para identificar y fotografiar diversos accidentes geográficos de la superficie lunar.
Los astronautas habían comenzado el día con una comida que incluía huevos revueltos y café, dijo la NASA, y se habían despertado con la canción “Pink Pony Club”, el éxito pop de Chappell Roan.
“La moral a bordo es alta”, dijo el comandante Reid Wiseman al centro de Control de la Misión en Houston al inicio de la jornada de la tripulación.
All I feel is gratitude for this experience. https://t.co/47epB947bF— Reid Wiseman (@astro_reid) April 6, 2026
Este padre de dos niñas estaba especialmente animado en parte porque tuvo la oportunidad de hablar con sus hijas desde el espacio.
“Estamos aquí arriba, tan lejos, y por un momento volví a reunirme con mi pequeña familia”, dijo en una rueda de prensa en vivo. “Fue simplemente el momento más grande de toda mi vida”.
Los astronautas han recibido formación en geología para poder fotografiar y describir los rasgos lunares, incluidos antiguos flujos de lava y cráteres de impacto.
Verán la Luna desde un punto de vista único en comparación con las misiones Apolo de las décadas de 1960 y 1970.
Los hitos que cumplirá la misión Lunar
La misión Artemis II vive este lunes su jornada más intensa, con el sobrevuelo de la Luna como eje de una secuencia de hitos. A bordo de la nave Orion, la tripulación no solo contemplará la cara oculta del satélite por primera vez para una misión tripulada en más de medio siglo, sino que también superará el récord de distancia respecto de la Tierra establecido por el Apolo 13.
La agenda incluye además maniobras clave de navegación, observaciones científicas de la superficie lunar, un período de pérdida de comunicación al internarse detrás de la Luna, la máxima aproximación al satélite y un eclipse solar visible desde el espacio. Todo forma parte de un tramo decisivo que busca validar sistemas y recoger datos esenciales para los próximos pasos del programa de la NASA hacia un regreso sostenido a la Luna.
Una nueva imagen de la Luna
“Haz nuevos amigos, pero mantén a los viejos”, dice la NASA en un posteo en X al publicar una nueva foto de la Luna.
“Una nueva foto captura el lado cercano de la Luna a la derecha (el lado que vemos desde la Tierra, identificable por sus manchas oscuras) y su lado lejano a la izquierda. La tripulación de Artemis II es la primera en ver el lado lejano con ojos humanos”, agrega.
Make new friends, but keep the old.— NASA (@NASA) April 6, 2026
A new photo captures the Moon's near side on the right (the side we see from Earth, identifiable by its dark splotches) and its far side on the left. The Artemis II crew are the first to see the far side with human eyes. pic.twitter.com/Z8QaZ6J9iA
Un día clave para la misión Artemis II
La misión de Artemis II entra en su fase más decisiva. Tras varios días de viaje, la nave Orion ya cruzó el punto en el que la gravedad de la Luna supera a la de la Tierra, iniciando la maniobra clave de sobrevuelo que la llevará a una distancia récord para una tripulación humana.
A unos 63.000 kilómetros del satélite y 374.000 de la Tierra, los astronautas se preparan para un recorrido histórico: será el primer sobrevuelo tripulado desde el programa Apolo en 1972 y ofrecerá vistas inéditas de la superficie lunar, incluida la cara oculta y regiones cercanas a los polos.
El objetivo no es solo simbólico. Durante estas horas, la tripulación pondrá a prueba sistemas críticos de la nave, realizará observaciones científicas y recogerá datos clave para el regreso sostenido del ser humano a la Luna, un paso fundamental en la hoja de ruta de la NASA.
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