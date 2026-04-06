Artemis II en la Luna, en vivo: la misión de la NASA hoy, minuto a minuto

“La moral a bordo es alta”, dijo el comandante Reid Wiseman al centro de Control de la Misión en Houston al inicio de la jornada de la tripulación.

All I feel is gratitude for this experience. https://t.co/47epB947bF — Reid Wiseman (@astro_reid) April 6, 2026

Este padre de dos niñas estaba especialmente animado en parte porque tuvo la oportunidad de hablar con sus hijas desde el espacio.

“Estamos aquí arriba, tan lejos, y por un momento volví a reunirme con mi pequeña familia”, dijo en una rueda de prensa en vivo. “Fue simplemente el momento más grande de toda mi vida”.

Los astronautas han recibido formación en geología para poder fotografiar y describir los rasgos lunares, incluidos antiguos flujos de lava y cráteres de impacto.

Verán la Luna desde un punto de vista único en comparación con las misiones Apolo de las décadas de 1960 y 1970.