Una avioneta se estrelló en Bahamas: al menos 10 muertos y crecen las dudas por un incidente previo

Una avioneta modelo Cessna 402 se estrelló este viernes en North Andros, al oeste de Nassau, la capital de Bahamas. Por la tragedia aérea se registraron al menos 10 muertos, entre ellos el piloto y nueve pasajeros, y no se registraron sobrevivientes.

Con matrícula de las Bahamas C6-FLX, la avioneta había despegado del Aeropuerto Internacional Lynden Pindling y tenía como destino el aeropuerto de San Andros.

Los restos de la avioneta luego del accidente

A partir de las primeras reconstrucciones realizadas por la Autoridad de Investigación de Accidentes Aéreos (AAIA) de las Bahamas, la avioneta tuvo dificultades durante el vuelo y se estrelló contra unos matorrales, cerca del aeródromo de San Andros.

Luego del hecho, el Gobierno suspendió temporalmente todos los vuelos de Flamingo Air, aerolínea a la que pertenecía la avioneta. Otro de los que se pronunció sobre la investigación fue el primer Ministro de Bahamas, Philip Brave Davis, quien aseguró que “en esta etapa, los hechos aún se están estableciendo, y las autoridades relevantes están trabajando para determinar exactamente qué ocurrió. Entendemos que hubo víctimas a bordo y que una persona sobrevivió”.

El mensaje del primer Ministro de las Bahamas

“Este es un momento doloroso. Las familias afectadas merecen compasión, privacidad y apoyo mientras avanza la investigación. El Gobierno continuará recibiendo actualizaciones del Comisario de Policía y otras agencias relevantes, y el público será informado a medida que se disponga de más información confirmada”, agregó el funcionario.

En el operativo participaron el Cuerpo Real de Policía de las Bahamas y la Autoridad Aeroportuaria. Por su parte, la aerolínea Flamingo Air confirmó que una aeronave de su propiedad había sufrido un "accidente mortal en la zona de North Andros, en las Bahamas".

La aeronave Cessna 402C se estrelló en el norte de San Andros en las Bahamas

Un aterrizaje de emergencia en Grecia

A diferencia de lo ocurrido en Bahamas y con un desenlace que esquivó la tragedia, un vuelo rutinario de poco más de dos horas entre Grecia y Alemania se convirtió este viernes en una escena de pánico a 10.000 metros de altura. Una ventanilla de un Boeing 737 de Ryanair se rompió pocos minutos después del despegue desde Tesalónica y un pasajero que ocupaba ese asiento quedó parcialmente succionado hacia el exterior de la aeronave. Solo la rápida reacción de otros viajeros, que lograron sujetarlo y tirar de él hacia el interior de la cabina, evitó una tragedia.

El vuelo FR1879, operado por Malta Air para Ryanair y con destino a la ciudad alemana de Memmingen, regresó de inmediato al aeropuerto de Tesalónica, donde aterrizó de emergencia sin nuevos incidentes. El pasajero, un ciudadano serbio de 61 años, fue hospitalizado con quemaduras por fricción y en estado de shock, aunque las autoridades informaron que su vida no corre peligro.

Un avión tuvo que aterrizar de emergencia en Grecia luego de que una ventanilla se desprendió

Según relataron testigos a medios griegos, el incidente comenzó con un estruendo “similar a la explosión de un neumático”. Instantes después, la cabina perdió presión, cayeron automáticamente las máscaras de oxígeno y comenzaron los gritos.

Ryanair confirmó en un comunicado que el avión "regresó a Tesalónica poco después del despegue después de que una ventanilla de pasajeros se desprendiera durante el vuelo“. La aerolínea indicó que la aeronave aterrizó normalmente y que los pasajeros fueron trasladados nuevamente a la terminal, desde donde continuaron viaje más tarde en otro avión.