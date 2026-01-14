Aseguran que Julio Iglesias les exigía a sus empleadas pruebas de VIH, clamidia y embarazo

Mientras avanza la causa judicial que investiga al cantante español Julio Iglesias por supuesta agresión sexual y otras vejaciones contra dos mujeres, se dio a conocer que el cantante español les exigía a todas sus empleadas que trabajaban en la mansión de República Dominicana estudios médicos destinados a detectar enfermedades de transmisión sexual y embarazos.

La nueva información surge de un artículo de elDiario.es, medio a cargo junto a Univisión de la investigación sobre la conducta de Iglesias, que derivó en la reciente denuncia penal presentada el 5 de enero por dos extrabajadoras del servicio doméstico y fisioterapia. El proceso judicial señala al cantante como autor principal de delitos contra la libertad sexual y coacciones.

El medio español dio a conocer ahora que tuvo acceso a distintos elementos, entre ellos una serie de análisis clínicos y ginecológicos, por parte de mujeres que trabajaban la mansión de República Dominicana que darían cuenta de una exigencia irregular e ilegal en aquel país por parte de Iglesias para con las mujeres que trabajaban como empleadas.

“Él nos mandó a las chicas al ginecólogo y hacernos examen general. Había 10 o 12 chicas. Allí nos hicieron todo, el ginecólogo nos chequeó todo. Solo a las chicas”, explicó Rebeca, una exempleada de Iglesias, en diálogo con elDiario.es.

Según se informó, las empleadas eran sometidas a pruebas de laboratorio para detectar VIH, clamidia, y un eventual embarazo. Pero además, las mujeres eran obligadas a otros estudios médicos, de tipo ginecológico, como por ejemplo una ecografía pélvica o un Papanicolaou.

Todo ello, mientras ya se desempeñaban como empleadas de Iglesias en distintas actividades, es decir, no se habría tratado de exámenes preocupacionales. Un dato adicional, esta no era una práctica que recaía sobre los hombres que trabajaban para Iglesias.

Pero además, el medio español repara en el hecho de que según la legislación laboral de República Dominicana, es ilegal solicitar pruebas de VIH y transmisión sexual.

De acuerdo a lo investigado, la insólita petición era llevada adelante por una mujer que se desempeñaba como gerenta de la casa de Punta Cana, quien mantenía un grupo de WhatsApp con el resto de las empleadas “Girls. Mándame por favor todos los análisis, vamos a ver qué exactamente pasa” [sic], decía uno de los mensajes que puso acceder el medio local.

Las nuevas revelaciones se dan en medio de la controversia que generó la demanda penal contra Iglesias.

La denuncia

El hecho en cuestión dado a conocer por la investigación periodística y que ya cuenta con una demanda penal en España, corresponde al testimonio de dos mujeres que trabajaban para Iglesias en sus mansiones de República Dominicana y Bahamas en 2021. Se trata de una trabajadora del servicio doméstico y una fisioterapeuta que declararon todo tipo de abusos por parte del cantante.

“Me usaba casi todas las noches. Me sentía como un objeto, como una esclava”, relató Rebeca -un nombre ficticio para proteger su identidad- y afirmó que el artista español la mandaba a llamar a su habitación y abusaba de ella al finalizar su jornada laboral, con la complicidad de alguna trabajadora de mayor rango que presenciaba y participaba de los hechos denunciados.

“Estábamos en la playa y él se acercaba y me tocaba los pezones”, recordó Laura -también un nombre ficticio- sobre cómo Julio Iglesias la besó en la boca y le tocó los pechos en contra de su voluntad.

Las mujeres describen tocamientos indebidos, besos no consentidos y presiones para mantener relaciones íntimas con la complicidad de otros empleados de mayor jerarquía.