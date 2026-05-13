Buscan a dos mujeres de 18 años que desaparecieron en Brasil cuando salieron a bailar

La desaparición de dos jóvenes de 18 años conmociona a Brasil. Letycia García Mendes y Sttela Dalva Melegari Almeida son primas, salieron a bailar el pasado 21 de abril y desaparecieron. Desde entonces, la policía realiza un amplio operativo por su búsqueda e investigan el caso como un doble homicidio. El principal sospechoso es un hombre de 39 años que estuvo con ellas esa noche y se encuentra prófugo.

Todo comenzó a las 22.39 (hora local) del 20 de abril. Ambas salieron de la casa de Mendes en Cianorte, una ciudad del municipio de Paranavaí en el noroeste del estado de Paraná. Allí se subieron a una camioneta negra donde estaba Clayton Antonio da Silva Cruz, sobre quien pesa una orden de arresto preventiva, informó el medio local G1.

Las jóvenes conocían al sospechoso como “Davi”, aunque también lo llamaban “Sagaz” y “Dog Dog”. Solía concurrir a fiestas y boliches de Cianorte.

Esta fue la última vez que Mendes se conectó a internet ya que no tenía un plan de datos móviles, informó la policía al medio local. Tras subir a la camioneta se trasladaron hacia la casa de Almeida, donde recogieron una mochila cerca de las 22.54.

La policía busca a "Davi", sobre quien recae una orden de arresto Policía Civil de Brasil

Un minuto después, Almeida subió una foto junto a Mendes donde se las veía escuchando música con una botella de whisky en la camioneta. “¿Cuál será nuestro destino KKKK?“, escribió. Luego continuaron viaje hacia el municipio de Maringá. Almeida realizó una última publicación donde se la ve junto a ”Davi" en la esquina de Presidente Castelo Branco y Nova Esperanza y etiquetó a Mendes. Fue a las 00.16 del 21 de abril.

Cerca de la 1.10 los tres fueron vistos en un boliche de Paranavaí, donde se los registró por última vez a través de imágenes captadas por cámaras de seguridad. Mendes se conectó a internet a las 3.17 y nunca más volvió a hacerlo. En paralelo, la madre de Almeida intentó comunicarse con su hija porque sospechaba que algo no estaba bien, ya que la joven siempre le avisaba cuando se iba de la casa y por dónde se movía. Sin embargo, no recibió respuesta.

➡️ Imagens mostram primas desaparecidas no PR em boate com suspeito



Clayton Antonio da Silva Cruz, é considerado foragido. Polícia trata caso como duplo homicídio pic.twitter.com/GiDJAqLJIF — Metrópoles (@Metropoles) May 11, 2026

Entre el 22 y el 23 de abril “Davi” volvió solo a Cianorte sin su camioneta. Luego, abandonó la ciudad en una moto y sin su celular. Se conectó a internet por última vez a las 9 del 23 de abril. Desde entonces, el hombre es intensamente buscado por la policía, que emitió una orden de arresto contra él por los delitos de robo y homicidio.

La policía informó que ya había una orden de arresto pendiente sobre “Davi” por un robo cometido en 2023 en Apucarana, donde usó una camioneta clonada, reportó G1.

Por el momento la principal línea de investigación del caso es por el delito de doble homicidio, aunque el jefe de la policía afirmó que no descartan que surjan otros delitos durante la investigación. “Dado el tiempo transcurrido desde la desaparición, así como la dinámica de los hechos, el análisis y la verificación de la información, la principal línea de investigación apunta a un doble homicidio. En el futuro, de resolverse el caso, existe la posibilidad de considerar el agravante de femicidio según la motivación del crimen”, declaró Luiz Fernando Alves Silva, tal como informó el medio local.

Una de las amigas de las jóvenes dijo en su declaración que “Davi” las había invitado a las tres a una fiesta en Puerto Rico, a la que ella se negó. Sin embargo, Mendes y Almeida aceptaron la oferta. También informó que Mendes había salido con “Davi” en otras ocasiones.