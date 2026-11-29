MADRID.- La aerolínea española Plus Ultra despedirá a sus 659 empleados después de no conseguir un comprador ni un inversor que le permitiera sostener sus operaciones, según informó el Sindicato Independiente de Tripulantes de Cabina de Pasajeros de Líneas Aéreas (SITCPLA). La decisión profundiza la crisis de la compañía, que suspendió todos sus vuelos y había iniciado un proceso de reestructuración para reducir sus costos.

La situación de Plus Ultra también tuvo consecuencias en la Argentina. A mediados de noviembre, la compañía suspendió la ruta entre Buenos Aires y Madrid, que había comenzado a operar en mayo de este año. La decisión dejó a pasajeros con reservas pendientes y se produjo después de que la aerolínea redujera sus frecuencias semanales.

El gremio cuestionó la documentación presentada por la empresa para justificar el procedimiento. Antonio Escobar, abogado del sindicato, sostuvo que la información entregada era insuficiente para evaluar los activos de la compañía y calcular las indemnizaciones correspondientes.

“Es como si alguien se va de viaje y no te da los tickets. (...) Yo no puedo especular y menos con la indemnización de mis representados”, dijo Escobar. También apuntó contra el momento elegido para avanzar con los despidos, a pocas semanas de Navidad.

La empresa había propuesto inicialmente reducir alrededor del 40% de su plantilla. Sin embargo, al no concretarse las negociaciones para encontrar un comprador o un inversor, el plan alcanzaría ahora a los 659 trabajadores. Plus Ultra no respondió de inmediato a las consultas.

El rescate estatal y la investigación judicial

Plus Ultra recibió en 2021 un rescate de 53 millones de euros del Estado español, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), para afrontar las consecuencias de la pandemia. Desde entonces, la compañía mantuvo negociaciones con sus acreedores después de incumplir parte de sus obligaciones de pago.

La crisis de la aerolínea se profundizó en los últimos meses, mientras intentaba alcanzar un acuerdo con sus acreedores y reducir sus costos operativos. La suspensión de sus servicios y el anuncio de los despidos dejan a la compañía ante un escenario incierto.