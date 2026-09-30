Así fue el recorrido del avión de Flydubai que iba a Israel: cayó 6000 metros en menos de un minuto

JERUSALÉN.- El vuelo FZ1073 de la aerolínea low cost emiratí Flydubai salió del Aeropuerto Internacional de Dubai a las 07.05 (hora local) hacia Israel. Por cuestiones que son materia de investigación, el avión matrícula A6-FKF fue desviado a Tabuk, en el noroeste de Arabia Saudita, y aterrizó de emergencia. Uno de los pilotos apuñaló al otro con el objetivo de estrellar el avión, de acuerdo a lo afirmado por funcionarios israelíes.

El Boeing 737 MAX 8 alcanzó, minutos después de despegar, una altura establecida de 10.000 metros para continuar su viaje hacia Tel Aviv, en Israel.

Un avión de Flydubai aterrizó de emergencia en Arabia Saudita tras un incidente entre los pilotos Redes

El registro de la página de seguimiento de vuelos FlightRadar 24 muestra que mientras sobrevolaba Arabia Saudita y se disponía a cruzar hacia Jordania, aproximadamente dos horas y media después de despegar desde Dubai, descendió abruptamente desde 33.000 pies a 17.000 en menos de un minuto. Esto equivale a una caída de 6000 metros.

La pérdida de altura del vuelo de Flydubai

Según la reconstrucción de los hechos, cuando el avión caía se desarrollaba el violento altercado entre los pilotos. El diario israelí The Jerusalem Post informó, citando a un funcionario local, que el copiloto —de origen omaní— apuñaló al capitán e intentó tomar el control de la aeronave.

Según la misma versión, otros tripulantes y pasajeros israelíes intervinieron para reducir al atacante y permitir que el piloto, originario de Emiratos Árabes, recuperara el control de la aeronave, que se encontraba a apenas 4000 metros de altura.

Flight Radar 24 además muestra al avión realizando un círculo errático cerca de la frontera jordana mientras recuperaba 500 metros de altura para luego girar hacia el suroeste y finalmente aterrizar en Tabuk aproximadamente una hora después.

El hecho

Medios israelíes, que citaron a funcionarios de seguridad, reportaron que el incidente estuvo causado por una disputa entre los dos pilotos del aparato y que todos los pasajeros a bordo estaban a salvo. Aterrizó en Tabuk, una base civil y militar en el reino saudí.

En una declaración grabada, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo que el incidente comenzó cuando uno de los pilotos “apuñaló al otro y, al parecer, intentó estrellar el avión”. “Fue un incidente de seguridad extremadamente grave”, consideró.

Más temprano, el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, dijo que un “terrorista” quería estrellar el avión y matar a israelíes.

“Un terrorista quería estrellar el avión y asesinar a los 180 israelíes a bordo”, dijo en un comunicado el ministro de ultraderecha. La investigación, sin embargo, sigue abierta.

Un pasajero israelí grabó un video y dijo que se neutralizó a "terroristas"

Pasajeros del avión dijeron por teléfono a la televisora israelí Ch 12 que escucharon gritos de viajeros hacia la parte delantera del avión, quienes oyeron el altercado entre los pilotos, y que el avión se inclinó bruscamente antes de aterrizar en Arabia Saudita.

El pánico de los pasajeros del vuelo de Flydubai

También contaron que todos los pasajeros permanecían a bordo del avión y que había una fuerte presencia de fuerzas de seguridad saudíes rodeándolos.

Más tarde, FlyDubai confirmó que el vuelo FZ 1073 con destino al aeropuerto Ben Gurion experimentó un incidente y aterrizó de forma segura en Tabuk el miércoles. “Nuestros equipos están trabajando estrechamente con las autoridades pertinentes”, indicó la aerolínea.

El nuevo parte de flydubai respecto del incidente. https://news.flydubai.com/

Horas después, la línea aérea de bajo costo de Emirates agregó: “En esta etapa inicial, se desconocen las razones y los motivos subyacentes de este suceso, y la investigación formal está en curso. Instamos a todas las partes a abstenerse de hacer conjeturas prematuras mientras las autoridades recaban información”.

Agencias AP y Reuters.