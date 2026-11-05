Así fue el saludo entre Milei y Pedro Sánchez en la Cumbre Iberoamericana de Madrid

El presidente Javier Milei y su par del gobierno español, Pedro Sánchez, tuvieron su primer encuentro cara a cara luego de la serie de ataques, especialmente del mandatario argentino, que protagonizaron en los últimos meses. Los mandatarios participaron de la XXX Cumbre Iberoamericana que se celebró este jueves en Madrid, con presencia del rey de España Felipe VI, y apenas cruzaron un apretón de manos al enfrentarse.

En el momento del saludo, se puede ver cómo en primer lugar el presidente Milei estrechó su mano al monarca. Luego se dirigió a Sánchez, a quien apenas miró antes de seguir de largo hacia el plenario de jefes de Estado. El mandatario español lo miró fijo y esbozó una mueca que se viralizó en redes sociales.

El frío saludo entre Javier Milei y Pedro Sánchez

Milei ya había evitado un encuentro previo con Sánchez cuando faltó a la inauguración del encuentro iberoamericano el miércoles por la noche. Excepto el argentino, una decena de mandatarios latinoamericanos que asistieron al Teatro Real de Madrid estrecharon la mano del rey Felipe VI, la reina Letizia y de Sánchez. Esa noche, Milei se reunió con Santiago Abascal, el líder de Vox, el partido de la ultraderecha española, con quien no había podido reunirse personalmente durante su último viaje a España.

El encuentro entre Sánchez y Milei se produjo días después de que el Presidente llamara “impresentable dictador” a Sánchez y pidiera “sacar a patadas a los socialistas” en las elecciones generales de fines de noviembre próximo.

Ante unas 500 personas entre políticos españoles, empresarios locales, diplomáticos y corresponsales extranjeros, el libertario había asegurado el mes pasado en Madrid que “España supo acoger a cientos de miles de argentinos que escaparon de la miseria y falta de futuro, fruto del siniestro socialismo del siglo XXI, su sucursal Argentina, que es el kirchnerismo y que ustedes padecen regularmente con el impresentable dictador de Pedro Sánchez”.

Ese mismo día, el mandatario argentino continuó con sus críticas contra su par español en una videollamada que mantuvo con el candidato conservador Abascal: “Por favor, es un placer. No hay nada más divertido que patear culos zurdos. Están muy alterados, no les gusta escuchar la verdad”.

En respuesta, Sánchez publicó un spot de campaña en el que se definió como “zurdo y orgulloso”: “Hay quienes creen que nos insultan llamándonos zurdos o zurdas”. Además, se cambió la foto de perfil con una leyenda roja que decía: “Zurdos y orgullosos”.

Milei, cuando aterrizó en España

Horas después, mientras Milei daba un discurso, el mandatario español mostró una captura de celular en la que aparecía la canción “Fanático”, de la cantante argentina Lali Espósito. Luego, enumeró las políticas con las que se siente identificado y se volvió a llamar zurdo. “Si subir las jubilaciones es ser zurdo, yo soy zurdo. Si dar más tiempo a los padres y madres para disfrutar de sus hijos e hijas es ser zurdo, yo también soy zurdo. Si subir el salario mínimo interprofesional todos los años es de zurdos, entonces soy zurdo”, sostuvo.

Las diferencias entre ambos mandatarios se remontan sin embargo a mayo de 2024, cuando Milei, durante una visita previa a Madrid -para participar de un acto de Vox-, calificó de “corrupta” a Begoña Gómez, esposa de Sánchez. El episodio provocó una crisis diplomática: el gobierno español llamó a consultas a su embajadora en Buenos Aires, María Jesús Alonso Jiménez, y posteriormente decidió retirarla.

Tiempo después, Joaquín María de Arístegui fue designado como nuevo embajador de España en la Argentina. Aunque el vínculo bilateral atravesó un período de relativa calma, los recientes cruces volvieron a exponer las diferencias entre ambos gobiernos.