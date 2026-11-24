KIEV.- En la imagen del sábado, la corbeta rusa Merkury se distingue de proa a popa, amarrada a un muelle de la base naval de Benghasi, en el este de Libia. En la toma del domingo, apenas asoma la proa en el mismo punto del puerto. El casco está volcado, casi por completo bajo el agua. Todavía sale humo de la embarcación y sobre el muelle se ven restos esparcidos tras la explosión.

Las dos fotografías, captadas por los satélites de la empresa estadounidense Vantor, documentan el hundimiento de uno de los dos buques rusos que Ucrania atacó el domingo a unos 2000 kilómetros del frente. El segundo, el carguero MV Angara, navegaba frente a la costa libia cuando fue alcanzado.

Un dron naval ucraniano Sea Baby ataca al carguero ruso MV Angara frente a la costa de Bengasi, en Libia Security Service of Ukraine - Security Service of Ukraine

“Una operación ucraniana ejemplar en respuesta a la guerra de Rusia”, dijo el lunes el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, al reivindicar ambos ataques.

An exemplary Ukrainian operation in response to Russia’s war. I thank the warriors of the Security Service of Ukraine and all our Defense Forces of Ukraine who took part in carrying out these tasks. I received detailed briefings on the operation’s steps yesterday and today – the… pic.twitter.com/eW6DGfPuIZ — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 23, 2026

Los videos que difundió Zelensky, registrados por el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) y verificados por Reuters, muestran los impactos desde otra perspectiva. La primera secuencia es nocturna. Se alcanza a distinguir el costado de la corbeta junto al muelle antes de que una llamarada ilumine la escena. La segunda transcurre a plena luz del día, en mar abierto. La imagen muestra cómo un dron naval se aproxima al carguero y lo alcanza en uno de sus costados. Se ve humo después del impacto, aunque el alcance de los daños en el Angara sigue sin confirmarse.

Qué hacían los barcos rusos en Libia

Según las autoridades del este de Libia, la Merkury había hecho escala en Benghasi para cargar combustible y provisiones antes de emprender el regreso a Rusia. Su presencia en la base, explicaron, estaba contemplada en los acuerdos de cooperación marítima con Moscú. La explosión dejó diez heridos leves, entre rusos y libios, que recibieron atención en la ciudad, según fuentes médicas citadas por Reuters. Las autoridades informaron que el puerto retomó su actividad una vez controlado el incendio.

Una imagen satelital del 23 de noviembre muestra un buque ruso volcado en el puerto libio de Bengasi tras el ataque del día anterior HANDOUT - Satellite image ©2026 Vantor

Kiev ofreció otra pieza para entender por qué atacó a los dos barcos el mismo día. Según el servicio de seguridad ucraniano, la Merkury escoltaba habitualmente convoyes rusos y había acompañado al Angara en viajes en los que el carguero transportaba armas. El buque mercante figura en las listas de sanciones de Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea por su papel en el traslado de material militar. Zelensky dijo que las fuerzas ucranianas emplearon siete drones navales en la operación del domingo.

El reclamo de Libia

Desde la invasión rusa de febrero de 2022, el mar Negro ha concentrado la mayor parte de los ataques ucranianos contra la flota de Moscú. En Benghasi, el hundimiento de un buque amarrado a un muelle abrió además una disputa por la soberanía libia. La ciudad está bajo el control de Jalifa Haftar, el jefe militar del este del país y aliado de Rusia, mientras que el gobierno reconocido internacionalmente tiene su sede en Trípoli, en el oeste. Las dos administraciones reclamaron explicaciones.

La corbeta rusa Merkury, volcada en el puerto libio de Bengasi tras el ataque del 22 de noviembre HANDOUT - Satellite image ©2026 Vantor

El gobierno oriental pidió a la ONU que investigue si hubo participación de personal militar ucraniano instalado en el oeste del país. Desde Trípoli, la Cancillería afirmó que su gobierno no había autorizado operaciones militares extranjeras en territorio libio ni en sus aguas. La misión de las Naciones Unidas en Libia también expresó preocupación por la seguridad de la población y reclamó respeto por la soberanía del país.

Kiev respondió este martes. El canciller ucraniano, Andrii Sybiha, invocó el derecho a la legítima defensa y sostuvo que Moscú pone en riesgo a terceros países cuando utiliza su infraestructura para abastecer a las fuerzas rusas.

Una captura de video muestra el ataque de un dron naval ucraniano Sea Baby contra la corbeta rusa Merkury cerca de Bengasi Security Service of Ukraine - Security Service of Ukraine

Agencias Reuters y DPA