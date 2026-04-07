Artemis II sobrevoló el lado oscuro de la Luna y llegó adonde no había llegado ningún hombre antes

HOUSTON.– La humanidad extendió el lunes su frontera en el espacio profundo con un hito que superó todas las marcas previas de la era Apolo. Los cuatro integrantes de la misión Artemis II se transformaron en los seres humanos que viajaron a la mayor distancia de la Tierra en la historia. A bordo de la cápsula Orion, los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen quebraron el récord de 400.171 kilómetros que ostentó la malograda, pero icónica, misión Apolo 13 desde abril de 1970.

Esta imagen distribuida por la NASA muestra una Luna completamente iluminada, con la cara visible en la parte superior, las llanuras oscuras de lava y la cuenca Oriental, además de sectores de la cara oculta visibles, el 6 de abril de 2026 NASA - AFP

El nuevo límite quedó establecido en 406.778 kilómetros de nuestro planeta, una cifra que marca el pulso de la nueva carrera lunar y el regreso definitivo al satélite.

La jornada comenzó con una carga emotiva profunda en el centro de control de Houston. Un mensaje grabado por el veterano James Lovell, piloto de Apolo 8 fallecido el año pasado, despertó a la tripulación con una bienvenida a su antigua “zona” de vuelo.

On the shoulders of giants... 🧑🏼‍🚀



The Artemis II crew aboard Integrity have officially traveled farther into space than any humans before, passing the record set during Apollo. Our live coverage continues:https://t.co/do2p0Gvxdu — NASA (@NASA) April 7, 2026

Antes de las maniobras críticas, los astronautas realizaron pruebas de sus trajes presurizados, diseñados para garantizar la supervivencia hasta seis días en caso de una emergencia extrema.

La tripulación del Artemis HANDOUT - NASA

El sobrevuelo cercano representó el núcleo de la actividad científica de la jornada. La nave Integrity, nombre con el que la tripulación bautizó a la cápsula, inició su fase de observación detallada que se extendió por más de siete horas. El punto de máximo acercamiento a la superficie ocurrió a las 23.02 GMT (las 20.03 en la Argentina), con una altitud de apenas 6550 kilómetros sobre el suelo lunar.

NASA Artemis passing close to the Moon pic.twitter.com/jLvGoW1IR9 — Elon Musk (@elonmusk) April 7, 2026

Durante este período, los tripulantes utilizaron cámaras de calidad profesional y dispositivos móviles para capturar imágenes de alta resolución de zonas que hasta ahora solo se conocían mediante sensores remotos y satélites.

Uno de los objetivos principales de la observación fue la Cuenca Oriental, una vasta estructura de impacto con tres anillos concéntricos que se extiende por casi 950 kilómetros. Los astronautas observaron con sus propios ojos la totalidad de esta formación, además de los sitios históricos de alunizaje de las misiones Apolo 12 y Apolo 14.

Esta imagen distribuida por la NASA y tomada por un integrante de la tripulación de Artemis II muestra a la especialista de misión Christina Koch mirando hacia la Tierra a través de una de las ventanas de la nave Orion, el 2 de abril de 2026 HANDOUT - NASA

También identificaron los márgenes de la región del Polo Sur, una zona estratégica para los futuros descensos tripulados debido a la presencia de recursos críticos, como hielo, para el abastecimiento de agua.

El intenso entrenamiento previo en geología permitió a los tripulantes describir cráteres y antiguos flujos de lava con una impecable precisión técnica.

La misión incluyó momentos de alta sensibilidad cuando los astronautas propusieron nombres para dos cráteres anónimos en la cara oculta. La tripulación solicitó bautizar a uno de ellos como Carroll, en homenaje a la fallecida esposa (2020) de Reid Wiseman. El segundo recibió el nombre de Integrity, en sintonía con el espíritu de la nave espacial. El centro de control en Houston recibió la propuesta tras un silencio respetuoso que conmovió a los técnicos y científicos en tierra, quienes tomaron nota de cada descripción en tiempo real.

Esta imagen distribuida por la NASA muestra al especialista de misión de Artemis II y astronauta de la Agencia Espacial Canadiense, Jeremy Hansen, afeitándose dentro de la nave Orion durante el quinto día de vuelo HANDOUT - NASA

El paso por la cara oculta de la Luna impuso un silencio de radio absoluto de aproximadamente 40 minutos. En ese lapso, las ondas de comunicación resultaron bloqueadas por la masa del satélite, lo que dejó a la Orion fuera del alcance de la Red del Espacio Profundo de la NASA.

Tras recuperar el contacto, los astronautas presenciaron un eclipse solar total que solo fue visible desde su posición privilegiada en el espacio. Durante 57 minutos, la Luna bloqueó el Sol y permitió el estudio directo de la corona solar, la capa más externa y radiante de la estrella, con anteojos especiales de protección.

Artemis II is now entering a solar eclipse that will last for about an hour as Orion, the Moon and the Sun align. During this phase, the crew will see the Sun disappear behind a mostly darkened Moon. pic.twitter.com/VHdY5oa7aE — NASA Artemis (@NASAArtemis) April 7, 2026

Con las tareas de observación concluidas, la nave inició su escape de la esfera de influencia gravitatoria lunar para emprender el camino de retorno.

El viaje hacia la Tierra demandará cuatro días de navegación a través del vacío del espacio. El amerizaje final está programado para el próximo viernes 10 de abril en aguas del Océano Pacífico, en las cercanías de la costa de San Diego.

"Wow! It's amazing!" – Artemis 2 astronaut Victor Glover describes a solar eclipse as the Moon passed in front of the Sun during the Orion capsule's lunar flyby. pic.twitter.com/TdmiKdLKk7 — Spaceflight Now (@SpaceflightNow) April 7, 2026

Durante el trayecto de vuelta, se prevé una comunicación por radio histórica entre la Orion y la Estación Espacial Internacional, un diálogo que unirá a dos misiones tripuladas en órbita de forma simultánea por primera vez.

Un integrante del equipo trabaja dentro de la Sala de Operaciones de la Misión Científica (SMOR) del Centro Espacial Johnson, en Houston, Texas, el 6 de abril de 2026 RONALDO SCHEMIDT - AFP

La NASA evitó el alunizaje en esta oportunidad para garantizar la seguridad de los sistemas críticos en una cápsula que transporta personas por primera vez. La estrategia de la agencia espacial busca establecer una presencia de largo plazo en el satélite que funcione como plataforma de pruebas para futuros viajes a Marte.

"We love you from the moon"



Moments from Artemis II crew's sign-off, and return, from the far side of the moon that streamed LIVE on Netflix today. pic.twitter.com/7tJQpDDWlF — Netflix (@netflix) April 7, 2026

El éxito de esta misión representa mucho más que un logro aislado: refuerza y da nuevo impulso al ambicioso proyecto internacional de instalar una base permanente en la Luna. Al mismo tiempo, deja allanado el camino para Artemis III, la próxima etapa del programa, cuyo objetivo será concretar el regreso de seres humanos a la superficie lunar por primera vez en décadas. Esa futura expedición contará además con un fuerte respaldo del sector privado, a través de compañías como SpaceX y Blue Origin, que tendrán un papel central en el desarrollo y la logística de la misión.

Agencias AP y AFP