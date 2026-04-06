Todos los hitos que alcanzarán la Artemis II y su tripulación en el día clave de su misión a la Luna

HOUSTON.– Los cuatro astronautas de la misión Artemis II de la NASA ingresaron a la esfera de influencia gravitatoria de la Luna en la madrugada del lunes mientras se preparan para el día más importante de su travesía, el sobrevuelo lunar que los convertirá en los primeros seres humanos en ver la cara oculta del satélite terrestre y en la tripulación que habrá viajado más lejos de la Tierra en la historia.

“Vamos más lejos que nunca antes”, sintetizó la NASA en un posteo de X.

We're going farther than ever before 🚀



Today, the Artemis II crew will break the record for how far humans have traveled from Earth as they fly around the far side of the Moon.



Coverage begins at 1 p.m. EDT (1700 UTC). Watch Artemis II make history:… pic.twitter.com/hCOVQPkxUF — NASA (@NASA) April 6, 2026

Mientras los astronautas norteamericanos Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch y el canadiense Jeremy Hansen se acercan al récord de distancia, estarán navegando alrededor de la cara oculta de la Luna, observándola desde unos 6437 kilómetros por encima de su superficie en sombras, mientras esta eclipsa a una Tierra que se verá del tamaño de una pelota de básquet en el fondo lejano.

La especialista de misión de Artemis II, Christina Koch, mirando hacia la Tierra a través de la ventana de la nave Orión, el 2 de abril de 2026 HANDOUT - NASA

El sobrevuelo lunar durará unas seis horas y media, desde las 15.45 hasta las 22.20 de la Argentina. Los astronautas usarán cámaras profesionales para tomar fotografías detalladas de la Luna a través de la ventana de Orión, ofreciendo un punto de observación poco común y científicamente valioso de la luz solar filtrándose por sus bordes, en lo que será, en la práctica, un eclipse lunar visto desde el espacio.

La NASA transmitirá el sobrevuelo en su página web AROW, así como en YouTube, Amazon y Netflix, con comentarios tanto de astronautas a bordo de la nave espacial como de expertos en el centro de Control de Misión en Houston, Texas.

Un fragmento de la Tierra iluminado contra la oscuridad del espacio, visto a través de la ventana de la nave Orión, el 3 de abril de 2026 HANDOUT - NASA

Los astronautas han entrenado durante años para observar y describir las formaciones geológicas de la Luna de la manera más exacta posible. Con esta información, los científicos de la NASA esperan conocer nuevos datos sobre la composición del satélite y su historia.

Encabezando su lista de objetivos científicos: la Cuenca Oriental, una vasta cuenca de impacto con tres anillos concéntricos, cuyo anillo exterior se extiende a lo largo de casi 950 kilómetros.

Otros puntos de interés: los sitios de alunizaje de Apolo 12 y Apolo 14, de 1969 y 1971 respectivamente, así como los márgenes de la región del polo sur lunar, el lugar preferido para futuros descensos. Más allá, serán visibles Mercurio, Venus, Marte y Saturno, sin olvidar la Tierra.

Un trabajador utiliza una pantalla táctil dentro de la Sala de Operaciones Científicas de Misión (SMOR) en el Centro Espacial Johnson, en Houston, Texas, el 6 de abril de 2026 RONALDO SCHEMIDT - AFP

“Tendremos la Luna ante nuestros ojos, la cartografiaremos de algún modo y luego regresaremos con mayor impulso”, dijo el director de vuelo Judd Frieling.

Artemis II es la primera misión lunar tripulada de la NASA desde Apolo 17 en 1972. Prepara el terreno para el Artemis III del próximo año, en el que otra tripulación de Orión practicará el acoplamiento con módulos de alunizaje en órbita alrededor de la Tierra. El alunizaje culminante, con dos astronautas cerca del polo sur lunar, llegará con Artemis IV en 2028.

Esta serie de misiones, que implica inversiones de miles de millones de dólares, busca establecer una presencia estadounidense de largo plazo en el satélite durante la próxima década, construyendo una base lunar que funcione como campo de pruebas para futuras misiones potenciales a Marte.

El sobrevuelo lunar

Durante el sobrevuelo, los astronautas se dividirán en parejas y se turnarán para capturar las vistas de la Luna a través de las ventanas con sus cámaras.

Debido a que despegaron el 1 de abril, el encuentro no tendrá tanta iluminación sobre la cara oculta como habría ocurrido en otras fechas. Aun así, la tripulación podrá distinguir “porciones definidas de la cara oculta que nunca han sido vistas” por seres humanos, dijo la geóloga de la NASA Kelsey Young, incluida una buena parte de la Cuenca Oriental.

POV: You're flying by the Moon.



This visualization is designed to show you what exactly the Artemis II astronauts will see outside their window during their lunar flyby.



Here, the seven-hour visualization is compressed into 28 seconds. ⬇ (1/4) pic.twitter.com/2OMAy37oht — NASA Solar System (@NASASolarSystem) April 5, 2026

Los astronautas irán describiendo por radio sus observaciones mientras fotografían los paisajes grises y llenos de cráteres. A bordo cuentan con un conjunto de cámaras de calidad profesional y cada astronauta también lleva un iPhone para tomar fotos más informales y espontáneas.

El equipo de Kelsey Young preparó tarjetas didácticas con geografía lunar para que los astronautas estudiaran antes del vuelo.

“Han practicado durante muchos, muchos meses con visualizaciones de la Luna”, dijo durante el fin de semana. “Tengo muchísimas ganas de que el lunes la acerquen un poco más a casa”, agregó.

Vista del interior de la Sala de Operaciones Científicas de Misión (SMOR) en el Centro Espacial Johnson, en Houston, Texas, el 6 de abril de 2026 RONALDO SCHEMIDT - AFP

Un equipo de decenas de científicos lunares, ubicados en la Sala de Evaluación Científica del Johnson Space Center de la NASA en Houston, tomará nota mientras los astronautas describen en tiempo real lo que observan.

A partir de las 19.44 de la Argentina, la nave Orión –que los astronautas de Artemis II bautizaron Integrity– pasará detrás de la Luna y las comunicaciones se silenciarán, ya que las ondas de radio no pueden atravesar el satélite. Alrededor de 40 minutos después, los astronautas recuperarán las comunicaciones con el centro de control.

Captura de pantalla tomada de una transmisión en vivo de la NASA, el 4 de abril de 2026 HANDOUT - NASA

La NASA depende de su Red del Espacio Profundo para comunicarse con la tripulación, pero las enormes antenas ubicadas en California, España y Australia no tendrán línea directa de visión cuando Orión desaparezca detrás del satélite.

Una hora más tarde, los astronautas de Artemis II disfrutarán otro espectáculo astronómico: un eclipse solar, cuando la Luna bloqueará el Sol durante 53 minutos.

Tired: Monday

Wired: Moonday



Today our Artemis II astronauts fly around the Moon! Tune in, starting at 1pm ET (1700 UTC) as they view parts of the Moon never seen by human eyes.



Watch it live with us: https://t.co/fAg0bGAqEc pic.twitter.com/OMG3uNrHAk — NASA (@NASA) April 6, 2026

Un par de horas después, la tripulación empezará a enviar imágenes de regreso a la Tierra.

Hacia las 20.07 de la Argentina, Orión alcanzará la distancia máxima de la misión respecto de la Tierra, de aproximadamente 406.951 kilómetros, unos 6603 más del récord que mantiene la tripulación de Apolo 13 desde hace 56 años.

Este hito constituye un punto culminante en la misión Artemis II, de casi diez días de duración.

Eclipse solar total

La ventaja de haber despegado el 1 de abril es que podrán presenciar un eclipse solar total. El eclipse no será visible desde la Tierra –solo desde la cápsula Orión– y brindará a los astronautas varios minutos de observación de la capa más externa y radiante del Sol: la corona.

Imágenes de alta resolución de nuestro planeta natal desde la ventana de la cápsula Orión NASA

Los astronautas estarán atentos a cualquier actividad solar inusual durante el eclipse, dijo Young, y aprovecharán su “punto de observación único” para describir las características de la corona solar.

Los cuatro astronautas llevaron anteojos para eclipses a fin de proteger sus ojos.

¿Por qué Artemis II no va a alunizar?

En misiones complejas como un alunizaje, es prudente no intentar hacer demasiadas cosas por primera vez, especialmente cuando hay personas a bordo. Es la primera vez que seres humanos viajan tan lejos de la Tierra desde Apolo 17 en 1972.

Funcionarios de la NASA durante una sesión informativa sobre el estado de la misión lunar tripulada Artemis II, en Houston, Texas, el 2 de abril de 2026 RONALDO SCHEMIDT - AFP

La tecnología actual, en especial las computadoras, ha avanzado mucho desde la era Apolo, pero inevitablemente algo no funcionará exactamente como fue diseñado. Identificar y corregir esos problemas antes de intentar un alunizaje es parte del objetivo.

Además, la NASA aún necesita un módulo de alunizaje. Tiene contratos con las empresas SpaceX y Blue Origin para diseños que todavía están en desarrollo. También necesita trajes espaciales para que los astronautas puedan caminar sobre la superficie lunar, de lo que se encarga Axiom Space, con sede en Houston.

El vuelo de regreso

Una vez que Artemis II abandone las inmediaciones de la Luna, tardará cuatro días en regresar a la Tierra. La cápsula apuntará a un amerizaje en el Pacífico, cerca de San Diego, el 10 de abril, nueve días después de su lanzamiento desde Florida.

La misión lunar tripulada Artemis II despega desde la plataforma 39B del Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, Florida, el 1 de abril de 2026 JIM WATSON - AFP

Durante el viaje de regreso, los astronautas se comunicarán por radio con la tripulación de la Estación Espacial Internacional. Es la primera vez que una misión lunar coincide con colegas en el espacio al mismo tiempo, y la NASA no quiere perder la oportunidad de una charla cósmica. La conversación incluirá a dos integrantes de la primera caminata espacial exclusivamente femenina en 2019: Koch, a bordo de Orión, y Jessica Meir, en la estación.

Agencias AP, AFP y Reuters y diario The New York Times