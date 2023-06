Ataque en los Alpes franceses: quién es el “héroe de la mochila” que intentó reducir al agresor

escuchar

ANNECY, Francia.- Después de atacar a varios niños salvajemente con un cuchillo, el atacante de los Alpes franceses usó esa misma arma para cortar a un hombre de 24 años que pasaba por la zona. Pero en lugar de correr, Henri se mantuvo firme, y usó una pesada mochila que llevaba para golpear al agresor y otra todavía en la espalda para protegerse.

El ataque ocurrido este jueves a orillas del turístico lago de Annecy, en los Alpes franceses, conmocionó a Francia y este viernes muchos ciudadanos depositaron flores en el área de juegos infantiles, donde Abdalmasih H., de 31 años, acuchilló a niños en sus cochecitos.

Los medios franceses se llenaron de elogios a Henri, a quien definieron como “el héroe de la mochila” -”le héros au sac a dos”- después de que se lo mostrara en un video forcejeando con el agresor –un refugiado sirio- y corriendo tras él durante el ataque con cuchillo que hirió gravemente a cuatro niños de entre 22 meses y 3 años de edad, y también hirió a dos adultos.

Un hombre atacó con un cuchillo a cuatro niños en un parque de Francia

Henri incluso recibió palabras personales de agradecimiento el viernes del presidente Emmanuel Macron, quien recorrió hospitales para conocer a las víctimas y sus familias.

En la ciudad alpina de Annecy, el líder francés agradeció a los trabajadores médicos, la policía, los bomberos, los civiles, incluido Henri, y otras personas cuyos primeros auxilios y rápidas intervenciones ayudaron a salvar vidas durante el ataque en el parque junto al lago de la ciudad el jueves.

“Experimentaste momentos muy duros, traumatizantes”, dijo Macron. “Estoy muy orgulloso de ti”, agregó.

Henri, a la derecha, se reúne con el presidente francés Emmanuel Macron en Annecy, Alpes franceses, el viernes 9 de junio de 2023 Denis Balibouse - Reuters Pool

Henri tenía una mochila pesada en la espalda y sostenía otra en la mano cuando el atacante lo acuchilló. Pero a pesar del cuchillo y la agresividad escalofriante del atacante, Henri continuó persiguiéndolo hasta dentro de un patio de juegos infantiles y luego salió del parque nuevamente, cargando sus mochilas todo el tiempo. Henri pareció arrojar una de las mochilas al agresor en un momento y luego volver a levantarla para dar otro golpe.

El joven, que estudia filosofía y administración, dijo que estaba cerca de un parque cuando vio al hombre atacando a los niños que estaban en cochecitos mientras su madre trataba de protegerlos. Era la voluntad de Dios que él estuviera allí y pudiera intervenir, sugirió.

“Todo lo que sé es que no estaba allí por casualidad. En mi viaje a las catedrales me crucé con este hombre y actué instintivamente. Era impensable no hacer nada”, dijo a CNEWS, y rechazó la etiqueta de “héroe”. “Traté de actuar como todos los franceses deberían actuar o actuarían”.

✝️⚜️🇫🇷 catholique, scout, Français : Henri le héros d’Annecy, un exemple pour tous les jeunes qui a montré la valeur de ces trois engagements 🙏🏻 pic.twitter.com/tqsYZpAgfb — Charles Prats APM 🇫🇷⚖️ (@CharlesPrats) June 9, 2023

El católico devoto dijo que había sentido una fuerte fuerza dentro de él que lo empujaba a actuar. “Me dejé guiar por la providencia y la Virgen María. Dije mi adiós. Ellos decidirían qué pasaría”, dijo Henri, cuyo perfil de Instagram es “Le chant des catedrales” (“La canción de las catedrales”), donde sube sus aventuras dentro de su plan de recorrer a pie las 280 catedrales francesas.

Henri dijo que otros jóvenes también habían perseguido al atacante. “Tratamos de asustarlo y dejarle claro que no podía hacer lo que quería”, dijo.

El padre de Henri, François, dijo que creía que la obstinada persecución de su hijo ayudó a disuadir al atacante de apuñalar a más víctimas antes de que la policía lo derribara.

“Se arriesgó mucho, cuando no estaba armado, solo con sus mochilas”, dijo el padre a The Associated Press. “No dejó de correr tras él durante muchos minutos, para evitar que regresara y masacrara aún más a los niños. Creo que evitó la carnicería asustándolo. Realmente muy valiente”.

François pidió que no se publicara su apellido, expresando su preocupación por la aparición repentina e inadvertida de su familia en el ojo público en un momento de conmoción e indignación en Francia provocada por la brutalidad del ataque del jueves y la impotencia de sus jóvenes víctimas.

La gente se reúne para depositar flores para las víctimas de un apuñalamiento que ocurrió el día anterior en el parque 'Jardins de l'Europe' en Annecy, Alpes franceses, el 9 de junio de 2023 OLIVIER CHASSIGNOLE - AFP

La evolución de los heridos

En una visita a la localidad donde ocurrió la pesadilla, Macron dio noticias “positivas” sobre el estado de salud de los niños heridos en el ataque.

“Los dos pequeños que estaban en la situación más crítica están ahora estabilizados y los médicos son optimistas”, dijo Macron, quien describió un pronóstico que “va en la buena dirección” para todos los heridos después de visitar a parte de ellos en el hospital de Grenoble.

“Atacar a los niños es el acto más bárbaro imaginable”, agregó el jefe de Estado quien se desplazó junto a su esposa, Brigitte Macron, a Annecy.

Los cuatro menores “han podido ser operados y están bajo vigilancia médica permanente”, explicó en la mañana la primera ministra Elisabeth Borne.

El atacante

Los investigadores buscan ahora determinar qué motivó que Abdalmasih H., un ciudadano sirio que obtuvo el asilo en Suecia en 2013 y que habría llegado a Francia a finales de 2022, acuchillara el jueves en la mañana a seis personas cerca del lago de Annecy.

Tras ser sometido a un examen psiquiátrico, la justicia prolongó su custodia policial al considerar que su estado era “compatible” con la misma. Si el examen médico hubiera concluido una falta de discernimiento, los médicos se habrían hecho cargo del detenido.

Por el momento, la fiscalía de Annecy descartó un acto con motivación terrorista y que el agresor, sin antecedentes policiales o de problemas psiquiátricos, actuara bajo los efectos del alcohol o las drogas.

El personal de la policía francesa mantiene un cordón de seguridad en Annecy, sureste de Francia, el 8 de junio de 2023, luego de un apuñalamiento masivo en la ciudad alpina francesa OLIVIER CHASSIGNOLE - AFP

Su exmujer, con la que tiene una hija de tres años, dijo a la AFP que se fue de Suecia ya que “no pudo obtener la nacionalidad sueca”. En noviembre de 2022, solicitó el asilo en Francia y este fue rechazado días antes del ataque, un “coincidencia inquietante”, según el ministro del Interior, Gérald Darmanin.

El atacante, que portaba una cruz y gritó “en nombre de Jesucristo” durante la agresión, padecía una “profunda depresión”, según su madre, que vive en Estados Unidos. El rechazo de la nacionalidad, a priori porque estuvo en el ejército sirio, “quizás lo volvió loco”, agregó.

Agencias AFP, AP y Reuters

LA NACION

Temas Francia