Donald Trump niega los términos del acuerdo difundidos por Irán y lanza un ultimátum a Teherán

Tras anunciar anoche que Estados Unidos e Irán habían arribado a “un gran acuerdo” para poner fin a la guerra en Medio Oriente, Teherán comenzó a difundir algunas versiones de un supuesto borrador de entedimiento que el propio Donald Trump se encargó de desmentir este viernes y lanzó un nuevo ultimátum a la República Islámica. “Los términos que filtró no tienen nada que ver con los que se acordaron por escrito”, aseguró el mandatario republicano en su red Truth Social.

“Lo que han dicho, incluida su débil y patética declaración sobre la existencia de un acuerdo, no tiene nada que ver con la verdad. Son personas muy deshonestas con las que tratar. Con ellos, no existe tal cosa como negociar de buena fe. ¡Increible!”, arremetió Trump, luego que la prensa estatal iraní divulgara los puntos centrales del supuesto acuerdo alcanzado con Washington.

“Además, su ataque con drones anoche contra barcos indios que salían del estrecho de Ormuz, que fue totalmente rechazado, es totalmente inaceptable, apuntó Trump. Y en una advertencia dirigida al régimen islámico concluyó: ”¡Más les vale espabilar, y rápido!

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