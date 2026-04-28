Atentado, guerra y rearme europeo: el frente global que tensiona a Trump

El ciclo LA NACION +cerca estrenó un nuevo videopodcast con una charla imperdible sobre actualidad internacional. Coordinados por el periodista Pepe Gil Vidal, los corresponsales de LA NACION en EE.UU., Guillermo Idiart; Italia y el Vaticano, Elisabetta Piqué; y Francia, Luisa Corradini, analizaron la coyuntura global, con la lupa puesta en la administración de Donald Trump.

Las frases más destacadas de LA NACION +cerca

Guillermo Idiart : “Todos los indicios [respecto del ataque en la gala del Washington Hilton Hotel] apuntan a que el agresor, identificado como Cole Tomas Allen, tenía como objetivo a Trump y a altos funcionarios de la administración del gobierno”.

: “Todos los indicios [respecto del ataque en la gala del Washington Hilton Hotel] apuntan a que el agresor, identificado como Cole Tomas Allen, tenía como objetivo a Trump y a altos funcionarios de la administración del gobierno”. Luisa Corradini : “Europa no quiere mucho a Donald Trump y en realidad no le cree nada. En consecuencia, estas horas han sido un tsunami de informaciones y de análisis, donde todo el mundo señala las incógnitas que deja este atentado”.

: “Europa no quiere mucho a Donald Trump y en realidad no le cree nada. En consecuencia, estas horas han sido un tsunami de informaciones y de análisis, donde todo el mundo señala las incógnitas que deja este atentado”. Elisabetta Piqué: “Es muy extraño que algo así haya podido pasar en Estados Unidos. Suena realmente extraño con los precisos y enormes controles que existen y que tenemos incluso los ciudadanos de a pie en cualquier aeropuerto”.

Luisa Corradini en diálogo con Pepe Gil Vidal: “Europa no quiere mucho a Donald Trump y en realidad no le cree nada" Fabián Marelli

Luisa Corradini : “Existe un plan europeo para garantizar su propia defensa utilizando las estructuras existentes de la OTAN (...) ante la perspectiva de que Estados Unidos pueda retirarse de la organización, como amenazó varias veces el presidente Donald Trump”.

: “Existe un plan europeo para garantizar su propia defensa utilizando las estructuras existentes de la OTAN (...) ante la perspectiva de que Estados Unidos pueda retirarse de la organización, como amenazó varias veces el presidente Donald Trump”. Elisabetta Piqué : “Trump escribió en su red Truth Social cosas falsas sobre el papa León; dijo que es un Papa que defiende el crimen y que apoya que Irán tenga el arma nuclear, cuando hay un magisterio de la Iglesia totalmente en contra”.

: “Trump escribió en su red Truth Social cosas falsas sobre el papa León; dijo que es un Papa que defiende el crimen y que apoya que Irán tenga el arma nuclear, cuando hay un magisterio de la Iglesia totalmente en contra”. Guillermo Idiart: “Esta controversia pública entre un presidente de EE.UU. y un jefe de la Iglesia Católica norteamericano conlleva un riesgo político para Trump de cara a las elecciones de medio término (...) Recordemos que, según las encuestas que se realizan, está en el peor momento de desaprobación de su gestión”.

Los corresponsales de LA NACION Guillermo Idiart, Elisabetta Piqué y Luisa Corradini

Luisa Corradini , respecto del impacto económico del gobierno de Trump: “Esta es una situación creada por un hombre que llegó a la Casa Blanca pidiendo el Premio Nobel de la Paz y que en menos de un año y medio ha sumergido al mundo en la peor crisis energética desde los años 70′“.

, respecto del impacto económico del gobierno de Trump: “Esta es una situación creada por un hombre que llegó a la Casa Blanca pidiendo el Premio Nobel de la Paz y que en menos de un año y medio ha sumergido al mundo en la peor crisis energética desde los años 70′“. Luisa Corradini : “Los europeos tienen antipatía por Trump y por esta administración, y es un desgarramiento del corazón, porque los europeos adoraban y competían con EE.UU. Y la prueba más evidente de esta ruptura tremenda es Gran Bretaña, que se está desacoplando día a día de Estados Unidos”.

: “Los europeos tienen antipatía por Trump y por esta administración, y es un desgarramiento del corazón, porque los europeos adoraban y competían con EE.UU. Y la prueba más evidente de esta ruptura tremenda es Gran Bretaña, que se está desacoplando día a día de Estados Unidos”. Guillermo Idiart: “[La de la guerra con Irán] ha sido una estrategia muy caótica, muy confusa, con un mensaje poco claro que también ha llevado un poco a la impopularidad de la guerra y a cómo se ha extendido, generando resquemores entre el propio movimiento MAGA”.

Elisabetta Piqué en diálogo con Pepe Gil Vidal: “Trump escribió en su red Truth Social cosas falsas sobre el papa León" Fabián Marelli

Elisabetta Piqué : “Llevo cubriendo Medio Oriente, Israel, desde hace casi tres décadas. Lo que veo es una situación cada vez peor, cómo el odio absoluto está creciendo. Vemos que sobre todo Israel hace tres años prácticamente que está en guerra”.

: “Llevo cubriendo Medio Oriente, Israel, desde hace casi tres décadas. Lo que veo es una situación cada vez peor, cómo el odio absoluto está creciendo. Vemos que sobre todo Israel hace tres años prácticamente que está en guerra”. Luisa Corradini : “Los chinos, que son extremadamente inteligentes, se han mantenido absolutamente discretos y tratan de convencer a los europeos de que la colaboración internacional es importante y de que el comercio es importante. En consecuencia, China avanza en Europa”.

: “Los chinos, que son extremadamente inteligentes, se han mantenido absolutamente discretos y tratan de convencer a los europeos de que la colaboración internacional es importante y de que el comercio es importante. En consecuencia, China avanza en Europa”. Guillermo Idiart: “El tema combustibles -sobre todo cuando hace unas semanas pasó la barrera psicológica de los 4 dólares el galón- se ha convertido en un tema de interés nacional que le juega muy en contra a Trump ante las elecciones.”