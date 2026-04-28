Emiratos Árabes Unidos abandona la OPEP en un fuerte revés para el grupo petrolero

DUBÁI.- Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunció este martes su salida de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), el grupo interestatal con sede en Viena que coordina las políticas petroleras de los países miembros para garantizar la estabilidad de los precios del crudo y un suministro eficiente.

La medida, según anunció el país del Golfo Pérsico, impactará a partir del 1 de mayo y se da en medio de una crisis energética sin precedentes producto de la guerra en Medio Oriente.

Los Emiratos Árabes Unidos habían sido durante mucho tiempo miembros de la OPEP, primero como el emirato de Abu Dabi en 1967 y más tarde cuando se convirtió en país en 1971.

El tráfico naviero en el estrecho de Ormuz se vio fuertemente afectado por la guerra en Medio Oriente Asghar Besharati - AP

La sorprendente salida de EAU, miembro de larga data de la OPEP, podría generar desorganización y debilitar el grupo, que por lo general trata de mostrar un frente unido a pesar de los desacuerdos internos sobre una variedad de temas, desde la geopolítica hasta las cuotas de producción.

“Esta decisión refleja la visión estratégica y económica de largo plazo de los Emiratos Árabes Unidos y su perfil energético en evolución, incluida la inversión acelerada en la producción energética nacional, y refuerza su compromiso con un papel responsable, fiable y orientado al futuro en los mercados energéticos mundiales”, dice el anuncio transmitido por la agencia estatal de noticias WAM.

“Tras su salida, los Emiratos Árabes Unidos seguirán actuando de manera responsable, aportando producción adicional al mercado de forma gradual y mesurada, en consonancia con la demanda y las condiciones del mercado”, añadió.

Los productores del Golfo de la OPEP ya tuvieron dificultades para enviar sus exportaciones a través del estrecho de Ormuz, un paso entre Irán y Omán por el que normalmente pasa una quinta parte del crudo y el gas natural licuado del mundo, debido a las amenazas y los ataques iraníes contra los buques.

A su vez, esto representa una gran victoria para el presidente estadounidense Donald Trump, quien acusó a la organización de “estafar al resto del mundo” al inflar los precios del petróleo. El primer mandatario también vinculó el apoyo militar estadounidense a los países del Golfo con los precios del petróleo, al afirmar que, si bien Estados Unidos defiende a los miembros de la OPEP, éstos “se aprovechan de ello imponiendo precios elevados”.

La decisión se produjo después de que Emiratos Árabes Unidos, un centro de negocios regional y uno de los aliados más importantes de Washington, criticó a otros estados árabes por no haber hecho lo suficiente para protegerlos de los numerosos ataques iraníes durante la guerra.

Trump. MANDEL NGAN - AFP

Anwar Gargash, asesor diplomático del presidente de Emiratos Árabes Unidos, criticó la respuesta árabe y del Golfo a los ataques iraníes en una sesión del Gulf Influencers Forum el lunes. “Los países del Consejo de Cooperación del Golfo se apoyaron mutuamente en el plano logístico, pero política y militarmente, creo que su posición fue la más débil históricamente”, declaró Gargash.

“Ya esperaba esta postura débil de la Liga Árabe y no me sorprende, pero no la esperaba del Consejo de Cooperación (del Golfo) y sí me sorprende”, dijo.

Los Emiratos últimamente intentaron ejercer su propia política exterior en Medio Oriente, que con el tiempo contradijo algunas posiciones de Arabía Saudita a medida que Riad, bajo el príncipe Mohammed bin Salman, comenzó a competir con los Emiratos por inversiones extranjeras.

Agencias Reuters y AP.