El Parlamento británico estrecha el cerco sobre Starmer por el caso Epstein: votará si abre una investigación

LONDRES.– El primer ministro británico, Keir Starmer, enfrenta una de las pruebas más exigentes de su gestión desde que llegó al poder. Este martes, una votación parlamentaria definirá si se abre o no una investigación formal sobre su conducta en el nombramiento de Peter Mandelson como embajador en Washington.

Cualquier investigación de este tipo ​podría tener graves consecuencias para el futuro de Starmer. Hasta ahora ‌se ha resistido a las presiones para ​que dimita por su decisión ​de contratar a Mandelson, pero si se descubre que engañó de forma deliberada al Parlamento, es probable que su posición se vuelva insostenible.

El eje del conflicto radica en si el líder laborista engañó a la Cámara de los Comunices al asegurar que se había seguido el “debido proceso” durante la designación.

El procedimiento podría activarse si una mayoría simple de diputados respalda la moción, lo que abriría una pesquisa con capacidad de citar testigos y revisar documentos oficiales.

El primer ministro británico Keir Starmer con el entonces embajador británico ante EEUU, Peter Mandelson Carl Court - Pool Getty Images

Según fuentes parlamentarias, el presidente de la Cámara, Lindsay Hoyle, habilitará un debate que podría derivar en una votación para remitir el caso al Comité de Privilegios. Ese comité, integrado por legisladores de distintos partidos, tiene la facultad de determinar si hubo desacato al Parlamento, una de las faltas más graves del sistema político británico. De prosperar, ese organismo evaluará si Starmer incurrió en una infracción delicada, una acusación que puede tener consecuencias devastadoras, incluida la dimisión.

La controversia se intensificó tras revelaciones periodísticas que indican que Mandelson fue nombrado pese a que los funcionarios encargados de verificar su idoneidad en materia de seguridad recomendaron denegarle la autorización. El proceso de security clearance es obligatorio para cargos sensibles y su rechazo suele implicar la exclusión automática del candidato, lo que agrava el peso político de la decisión. Este punto socava directamente la versión oficial del Gobierno, que insiste en que el primer ministro actuó con la información disponible en ese momento.

El núcleo de la disputa política gira en torno a la interpretación de los hechos. La oposición conservadora sostiene que Starmer engañó deliberadamente al Parlamento, mientras que Downing Street argumenta que sus declaraciones fueron realizadas de buena fe.

Por otro lado, salió a la luz un memorando de Simon Case que sugería completar el proceso de verificación antes de anunciar el nombramiento, aunque existe debate sobre si se trataba de una recomendación firme o simplemente orientativa. La ambigüedad del documento es ahora un punto central de disputa entre oficialismo y oposición.

A esto se suma otra acusación delicada: la supuesta presión ejercida sobre el Ministerio de Asuntos Exteriores para acelerar el proceso. El exfuncionario Olly Robbins afirmó recientemente que sí hubo presiones, contradiciendo al primer ministro, quien había negado cualquier tipo de intervención. Desde el Gobierno aclararon que sus declaraciones se referían específicamente al proceso de seguridad y no al nombramiento en general. Esta distinción técnica es clave para la defensa de Starmer.

Un eventual quiebre del bloque oficialista sería interpretado como una señal de debilitamiento del liderazgo del primer ministro TOM NICHOLSON - POOL

Incluso dentro del propio oficialismo comenzaron a aparecer fisuras. Aunque el Partido Laborista cuenta con mayoría parlamentaria y podría bloquear la investigación, algunos diputados evalúan rebelarse, reflejando el malestar interno por la gestión del caso. En ese escenario, la votación no solo definirá el futuro inmediato de Starmer, sino también el grado de cohesión de su partido.

El antecedente más cercano refuerza la gravedad de la situación. En 2023, una investigación similar del Comité de Privilegios terminó con la salida del entonces primer ministro Boris Johnson como diputado. Bajo esa sombra, cualquier resolución adversa podría tornar insostenible la posición de Starmer.

En términos políticos, la votación representa mucho más que un trámite parlamentario. Es una prueba directa de autoridad para el primer ministro, cuya credibilidad quedó erosionada por el escándalo.

Compleja misión diplomática de Carlos III

En simultáneo a esta tormenta política interna, el rey Carlos III inició una visita oficial a Estados Unidos que añade una dimensión diplomática delicada al momento que atraviesa Gran Bretaña. El viaje, de cuatro días, fue organizado a pedido del Gobierno con el objetivo formal de celebrar los vínculos históricos entre ambos países en el marco del 250º aniversario de la independencia estadounidense.

Manifestantes se pronunciaron frente al Palacio de Buckingham en contra de la visita del rey Carlos a Estados Unidos Kin Cheung - AP

Sin embargo, la visita está lejos de ser protocolar. El monarca deberá ejercer un complejo equilibrio ante las tensiones entre Starmer y el presidente estadounidense, Donald Trump, quien en los últimos meses lanzó duras críticas contra el gobierno británico. Las declaraciones del líder republicano, que cuestionó el liderazgo de Starmer y decisiones estratégicas de Londres, tensaron una relación clave para la política exterior británica. El viaje real busca amortiguar ese deterioro sin interferir directamente en la disputa política.

A este escenario se suma un factor especialmente sensible para la corona: el caso de Jeffrey Epstein y su vínculo con el príncipe Andrés. El escándalo, que vuelve a ocupar titulares tras nuevas revelaciones y también vuelve al centro de la agenda pública por el tema Mandelson, proyecta una sombra sobre la visita real y refuerza la percepción de fragilidad institucional en un momento donde tanto el gobierno como la monarquía enfrentan presiones simultáneas.

Agencias AFP y Reuters