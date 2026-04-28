Trump no está satisfecho con la última propuesta de Irán para terminar con la guerra y las negociaciones se estancan

WASHINGTON.– La Casa Blanca anunció que está analizando la última propuesta de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, una vía fundamental para el comercio mundial de hidrocarburos, dos meses después del inicio de la guerra en Medio Oriente.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no está satisfecho con la última propuesta iraní para resolver la guerra iniciada hace dos meses, según dijo una fuente estadounidense a Reuters, lo ‌que frena las esperanzas de alcanzar ‌una solución ⁠al conflicto que ha interrumpido el suministro energético, avivado la inflación y causado la muerte de miles de personas.

Hasta ahora, las conversaciones de paz entre Washington y Teherán para poner fin al conflicto, que ha trastocado la economía mundial con un doble bloqueo de la estratégica vía marítima, no han dado resultados. Sin embargo, una frágil tregua se mantiene activa desde hace casi tres semanas.

Un cartel publicitario que muestra a tropas iraníes utilizando una red para atrapar aviones de combate estadounidenses, en Teherán, Irán, el 28 de abril de 2026 ATTA KENARE - AFP

Trump, se reunió el lunes con sus principales asesores de seguridad para discutir una nueva propuesta iraní, luego de que, según la agencia de noticias iraní Fars, el régimen islámico enviara “mensajes escritos” a Washington a través del mediador Pakistán.

El plan contemplaría que Irán relaje su control sobre el estrecho de Ormuz y que Estados Unidos levante su bloqueo de represalia sobre los puertos iraníes, sin dejar de proseguir negociaciones más amplias, incluyendo la controvertida cuestión del programa nuclear iraní.

La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó en una rueda de prensa que la oferta estaba “siendo discutida”.

Manifestantes progubernamentales agitan banderas iraníes durante una concentración en Teherán, Irán, el 27 de abril de 2026 Vahid Salemi - AP

Al ser consultado sobre los términos de la propuesta de Irán, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, dijo a Fox News que era “mejor” de lo que Washington pensaba que “iban a presentar”, pero cuestionó la sinceridad de fondo.

“Tenemos que asegurarnos de que cualquier trato que se haga, cualquier acuerdo que se alcance, sea uno que les impida definitivamente lanzarse a por un arma nuclear en cualquier momento“, afirmó Rubio.

“Estados Unidos ya no está en condiciones de dictar su política a las naciones independientes”, declaró por su parte el portavoz del Ministerio de Defensa iraní, Reza Talaei Nik, según la televisión estatal.

Chicos sostienen banderas iraníes durante una manifestación progubernamental en Teherán, Irán, el 27 de abril de 2026 Vahid Salemi - AP

Washington ha de aceptar que le toca “abandonar sus exigencias ilegales e irracionales”, agregó el funcionario.

Pese al bloqueo, un metanero cargado con 132.890 m³ de gas natural licuado (GNL) atravesó el estrecho en abril, algo que no ocurría desde el inicio de la guerra, según datos de la consultora Kpler consultados el martes por la AFP.

El metanero Mubaraz, controlado por la compañía petrolera nacional emiratí Adnoc, pudo haberlo cruzado “el fin de semana del 18-19 de abril, cuando varios buques, entre ellos siete metaneros, intentaron pasar”, aunque la fecha no está aún confirmada, indicó en una nota Charles Costerousse, analista de Kpler.

Negociaciones estancadas

Sobre el terreno, en Teherán, “la situación se ha vuelto aterradora”, contó Farshad, un empresario de 41 años. “La gente está consternada por no tener dinero para comprar nada ni para comer”, dijo a la AFP.

Desencadenada por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, la guerra en Medio Oriente ha causado miles de muertos, principalmente en Irán y el Líbano.

Putin saluda al ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, durante su reunión en San Petersburgo, Rusia, el 27 de abril de 2026 DMITRY LOVETSKY - POOL

El jefe del Mosad, los servicios secretos exteriores israelíes, elogió los éxitos de sus agentes y calificó de “revolucionarias” las operaciones llevadas a cabo en esos dos países.

Por otra parte, el balance de víctimas de uno de los episodios más dramáticos del conflicto, un bombardeo el primer día de la guerra contra una escuela de Minab, en el sur de Irán, fue revisado a 155 muertos -entre ellos 120 menores- frente a los 175 anteriores, informó la televisión estatal iraní.

Un barco navegando junto a un petrolero fondeado en el estrecho de Ormuz, frente a la costa de la isla de Qeshm, Irán, el 18 de abril de 2026 Asghar Besharati - AP

Con ‌las partes beligerantes aparentemente aún muy distanciadas, los precios del petróleo reanudaron su marcha alcista, ampliando las ganancias en las primeras operaciones asiáticas del martes.

El crudo Brent del mar del Norte, referencia del mercado internacional, avanzaba un 2,7% y se ubicaba de nuevo por encima de los 110 dólares por barril. Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), subía un 2,5% hasta los 98,78 dólares.

Reunión de líderes del Golfo

Por otra parte, Arabia Saudita acogerá el martes en Yeda una reunión extraordinaria del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), la ‌primera reunión presencial de ‌los ⁠líderes del golfo Pérsico desde que sus países se convirtieron en un frente de la guerra contra Irán.

Un responsable ​del golfo ⁠Pérsico, ⁠que habló bajo condición de anonimato, afirmó que la reunión tiene como objetivo elaborar una ​respuesta a los miles de ataques con misiles y drones iraníes a ‌los que se han enfrentado los países de ​la región.

Fotografía difundida por Irán el 26 de abril de 2026, muestra al canciller iraní Abbas Araghchi estrechando la mano del sultán de Omán, Haitham bin Tariq, en Mascate - - Iran's Foreign Ministry

La guerra ha provocado daños en infraestructuras energéticas clave de los seis países del CCG, y también han sido blanco de ataques empresas vinculadas a Estados Unidos y otras infraestructuras civiles, así ​como instalaciones militares.

Los ataques han remitido desde que Estados Unidos e Irán acordaron un alto el fuego el ⁠8 de abril, aunque las capitales del golfo Pérsico siguen temiendo que se reanude el conflicto.

El emir de Qatar, el príncipe heredero de Kuwait, el rey de Bahréin y el ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos llegaron a Yeda para asistir a la cumbre, según informaron ‌medios estatales sauditas. No estaba claro quién representaría a Omán, el miembro restante del ⁠CCG junto con Arabia Saudita, que alberga la sede del consejo.

Manifestantes progubernamentales durante una concentración en Teherán, Irán, el 27 de abril de 2026 Vahid Salemi - AP

El CCG ‌ha recibido fuertes críticas de Emiratos Árabes Unidos por lo que, ⁠según estos, ha sido una respuesta inadecuada a la ⁠guerra.

“Es cierto que, desde el punto de vista logístico, los países del CCG se apoyaron mutuamente, pero política y militarmente, creo que su posición fue la más débil de la historia”, dijo el lunes el alto representante de Emiratos Árabes Unidos Anwar ‌Gargash en una conferencia celebrada en Emiratos.

“Esperaba ​una postura tan débil por parte de la Liga Árabe, y no me sorprende, pero no la esperaba del CCG, y me sorprende”, agregó el funcionario.

Agencias AP, AFP y Reuters