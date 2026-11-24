VARSOVIA.– Polonia acusó este martes a Moscú de violar deliberadamente su espacio aéreo tras la incursión de un dron de vigilancia ruso que cruzó la frontera, en lo que constituye una nueva provocación del Kremlin y otra señal de la expansión del conflicto de Ucrania.

Una serie de incidentes en los últimos días ha intensificado la preocupación de que la guerra, iniciada con la invasión a gran escala rusa de Ucrania en 2022, pueda extenderse más allá de las fronteras ucranianas.

El último incidente sucedió la noche del lunes, cuando el Mando Operativo de las Fuerzas Armadas polacas comunicó poco antes de la medianoche que un dron había violado brevemente el espacio aéreo de Polonia.

🇵🇱 Poland says Russia deliberately sent a drone across the Ukrainian border on the evening of November 23.



According to Deputy Defense Minister Cezary Tomczyk, the drone was tracked from the beginning but was not shot down to avoid risking civilian lives and property



📸:… pic.twitter.com/8QUcX6WSxo — The New Voice of Ukraine (@NewVoiceUkraine) November 24, 2026

Según indicó el gobierno, se había autorizado el derribo del dron, pero finalmente se decidió no abrir fuego después de que cambiara su trayectoria hacia el este, “teniendo en cuenta la posible amenaza para la población civil”. El dron sobrevolaba una zona densamente poblada y los restos al caer podrían haber causado daños considerables.

El gobierno señaló el lunes que la OTAN desplegará en Polonia una aeronave del sistema de alerta temprana AWACS como parte de su respuesta al incidente con el misil, y este martes acusó al Kremlin por la provocación.

“Resulta difícil imaginar que esto sea una coincidencia, por lo que asumimos que se trató de un acto intencionado”, declaró Pawel Zalewski, viceministro de Defensa de Polonia, a la emisora de radio privada RMF FM. Otro viceministro de Defensa, Stanislaw Wziatek, señaló que el objeto era, efectivamente, un dron de vigilancia ruso.

El viernes, Polonia había informado que tres misiles rusos Kh-101 cayeron en su territorio. El sábado, un buque de carga ruso vinculado al Ejército ruso fue alcanzado por drones y se incendió en el golfo de Finlandia, en el Mar Báltico, en un ataque que fue reivindicado este martes por el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky. Y el domingo, Ucrania hundió una corbeta naval rusa en un puerto libio utilizando drones marítimos.

Un buque de la Guardia Costera de Finlandia maniobra para extinguir el fuego de un buque ruso vinculado al Ejército en el Báltico HANDOUT - Finnish Border Guard

El lunes, Moscú acusó a Estonia -país miembro de la OTAN y de la Unión Europea- de llevar a cabo diversas acciones hostiles que, según afirmó, estuvieron “al borde de desencadenar una guerra abierta”, después de que Tallin anunciara el cierre de su frontera terrestre.

Por otra parte, funcionarios de seguridad británicos advirtieron este martes a las empresas de Reino Unido que apoyan al Ejército de Ucrania que se preparen para posibles intentos de sabotaje por parte de Rusia.

Provocaciones en toda Europa

La alerta se produjo después de los ataques e incursiones rusas en toda Europa, y en medio de avisos de las autoridades europeas acerca de los ataques híbridos de Moscú contra la infraestructura digital y física.

En Estonia, las autoridades indicaron que los servicios de seguridad de Rusia estuvieron detrás de un ataque incendiario en agosto contra una empresa de defensa que suministra vehículos militares a Ucrania.

El canciller alemán Friedrich Merz (D) conversa con el primer ministro polaco, Donald Tusk, durante una cumbre de la Coalición de la Voluntad que apoya a Ucrania (Archivo) ODD ANDERSEN - AFP

Gran Bretaña ha responsabilizado al Kremlin de un plan de 2024 para incendiar un almacén en Londres que contenía suministros para Kiev, y en septiembre pasado un británico fue acusado de conspirar con espías rusos para sabotear una fábrica de drones en Inglaterra.

Las autoridades de Polonia, Rumania y otros países de la OTAN también afirman que han desbaratado planes de sabotaje respaldados por Moscú.

La Autoridad Nacional de Seguridad Protectora y el Ministerio de Defensa comunicaron a las empresas que brindan “apoyo material” a las Fuerzas Armadas de Ucrania que podrían ser un objetivo para Moscú. Los directivos de esas firmas recibieron información en un acto privado.

La alerta señala que en los últimos meses el Kremlin ha incrementado los intentos de sabotaje contra instalaciones de defensa europeas, por lo general mediante intermediarios que “emplean metodologías de sabotaje de baja sofisticación, como el incendio provocado”.

El director del MI5 británico, Ken McCallum (Archivo). La inteligencia británica advirtió sobre posibles sabotajes y ataques rusos Jonathan Brady - Pool PA

El informe advierte asimismo sobre otras actividades hostiles, “incluida la intimidación de personas, el espionaje y las operaciones de información”, todas destinadas a erosionar el apoyo a Ucrania.

También aconseja a las empresas que reduzcan su presencia en internet, refuercen la seguridad en sus instalaciones, identifiquen “posibles puntos de observación hostiles” y enseñen a su personal a reconocer actividades sospechosas.

El director general del MI5, Ken McCallum, advirtió el mes pasado sobre una creciente amenaza de Estados hostiles, principalmente Irán y Rusia. Manifestó que los servicios militares y de inteligencia rusos están “intensificando sus intentos de guerra híbrida”.

Agencia Reuters y AP