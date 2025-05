Cardenal Baldassare Reina: “Francisco era consciente de las resistencias, pero siguió adelante con sencillez y determinación”

ROMA.- No está en la lista de papables porque es demasiado joven; tiene 54 años. Pero el cardenal italiano Baldassare Reina, vicario de Roma, es considerado por muchos alguien que podría haber sido un delfín del papa Francisco.

El pontífice argentino le dio un fuerte impulso a su carrera: lo designó obispo auxiliar de Roma en mayo de 2022; en enero de 2023 lo nombró “vicegerente” (número dos) de la diócesis; en octubre del mismo año, cardenal vicario, arzobispo y arcipreste de la Basílica de San Juan de Letrán.

En una entrevista con LA NACION en un salón del Palazzo del Seminario de San Juan de Letrán, el cardenal Reina, que es siciliano, contó que conoció al papa Francisco en julio de 2013, cuando hizo su primer e histórico viaje a la isla de Lampedusa, símbolo del drama de los migrantes. Como es de Agrigento, estuvo en el grupo de sacerdotes que lo recibió. Y quedó impactado por su sermón, en el que lloraba por los muertos en el mar escapando de guerras y miseria y por su denuncia de la “globalización de la indiferencia”.

El cardenal italiano Baldassare Reina oficia una misa en la Basílica de San Pedro del Vaticano, el 28 de abril de 2025 DIMITAR DILKOFF - AFP

Tímido y humilde, el cardenal Reina vio a Francisco por última vez el 10 de abril -11 días antes de su muerte-, cuando estaba convaleciente y lo visitó en su casa de Santa Marta junto a su mano derecha, el obispo auxiliar, Renato Tarantelli, para llevarle el abrazo de Roma.

“Hablaba lentamente, pero estaba muy lúcido. Nos preguntó algunas cosas de la vida de la diócesis, le contamos un poco lo que estábamos haciendo y se acordaba muy bien de todo. Y lo encontramos en buena forma, con el mismo sentido del humor de siempre. En un momento le dije ‘¡pero tiene un buen color en la cara!’ y él me dijo que la enfermedad no estaba en la cara, con el humor de siempre”, contó, conmovido.

-¿Cómo explicaría en pocas palabras la herencia del papa Francisco?

-La explicaría con uno de los principios que él afirmó en Evangelii Gaudium, y es que no debemos preocuparnos por ocupar espacios, sino por iniciar procesos. El papa Francisco tuvo el valor de iniciar muchísimos procesos dentro de una Iglesia que necesitaba reformas, empezando por la sinodalidad. Empezamos por lo último. El rol de las mujeres. La formación de los seminaristas. La reforma de la Curia. Todos procesos abiertos. El diálogo con las situaciones llamémoslas “irregulares”. Ha iniciado procesos con gran valentía porque se puso al servicio de la verdad y comprendió que el Evangelio siempre necesita dialogar con la situación concreta del hombre y la mujer de cada tiempo. Ahora nos toca a nosotros. Respondo a su pregunta sobre la herencia: hay que recoger esta herencia y acompañar los procesos que él ha iniciado, acompañarlos, ordenarlos. Porque algunas cosas ciertamente deben ser revisitadas, pero no podemos olvidar todo lo que él ha abierto con gran valentía.

El cardenal italiano Baldassare Reina (asiste a una misa en la Basílica de San Pedro del Vaticano, el 30 de abril de 2025 TIZIANA FABI - AFP

-Hay un sector que dice que Francisco ha creado demasiada confusión, que ha sido un pontificado demasiado rupturista en cuanto a estilo y por lo tanto se necesita orden nuevamente. Y que también acusa al Papa de haber polarizado internamente a la Iglesia. ¿Usted también lo siente así?

-Absolutamente no. El papa Francisco siempre describía la escena de Pentecostés. Él decía que el Espíritu Santo vino a revolver las cosas. Y contando la escena que describe el momento en que llega el Espíritu Santo, el viento, lenguas como de fuego. Gran confusión incluso entre los apóstoles. Y luego hay que ponerse a escuchar al Espíritu para discernir. El discernimiento ha sido una palabra clave del magisterio del papa Francisco y yo no veo en absoluto esa confusión. El papa Francisco siempre estuvo en línea con la doctrina, con el magisterio, con el bagaje de la tradición de la Iglesia. Repito, tuvo el coraje de confrontarse y de medirse con lo que viven los hombres y mujeres de hoy, empezando por ejemplo por las situaciones de los divorciados y vueltos a casar. Y siempre evangélicamente, él decía que la realidad es más importante que la idea y la realidad es lo que tenemos ante nuestros ojos cada día. Y hacer como si esa realidad no existiera sería realmente necio. Así que yo no comparto en absoluto esta idea de un pontificado que ha creado desorden, sino que ha asumido la inquietud de muchas personas y ha intentado responder a esa inquietud con el Evangelio de Jesucristo. En el papa Francisco muchas personas han reconocido páginas del Evangelio. Desde que fue sepultado en Santa María la Mayor las filas son interminables. La multitud que había el día del funeral era una multitud de personas convencidas, que viajaron miles de kilómetros para rendir homenaje a una persona que, con sus límites, por supuesto, supo traducir el Evangelio hoy.

-¿Cómo interpreta esas filas?

-Como la necesidad de Dios que muchas personas llevan en el corazón. Y Francisco había captado esa necesidad en su lenguaje, su estilo, su manera de relacionarse con todos, no solo con los pobres sino también con la gente. Y su forma de comunicar era la de un hombre que entendió que este es el tiempo de la comunicación y hay que saber comunicar. Él sabía comunicar con gestos y con palabras clarísimas. Es claro que la cuestión importante es la evangelización, eso no lo ponemos en duda, pero saber hablar el lenguaje de hoy es fundamental.

El cardenal italiano Baldassare Reina asiste a la oración de la Diócesis de Roma por el papa Francisco el 24 de abril de 2025 ANDREJ ISAKOVIC - AFP

-¿Cuál debería ser el perfil de su sucesor?

-El perfil es el de un hombre que con gran humildad sepa recoger esta herencia del papa Francisco y sepa continuar este diálogo con el mundo. Francisco fue, en mi opinión, un gran intérprete del Concilio Vaticano II. El diálogo con el mundo ha identificado una de las características de las emergencias de la Iglesia: hoy la Iglesia debe dialogar. Quien venga después de Francisco debe recoger la herencia del Vaticano II. La herencia del papa Francisco debe ponerse en diálogo con el mundo sin miedo, porque tenemos el Evangelio. Tenemos una identidad fuerte. Precisamente por eso podemos dialogar con todos.

-En su homilía de la misa de los novendiales aludió al riesgo de que pueda a haber una vuelta hacia atrás… ¿Usted tiene miedo de eso?

-Ha habido resistencias a la enseñanza del papa Francisco en estos diez años, no es que ahora se estén evidenciando en las reuniones precónclave. Siempre han estado ahí con diferentes tonos. Recordemos qué paso después de Amoris Letizia, recordemos también las reacciones al Sínodo sobre la sinodalidad. Y el papa Francisco era consciente de esto, pero siguió adelante con mucha sencillez, pero también con mucha determinación. No tengo miedo. Como el Espíritu Santo hace doce años suscitó en la Iglesia al papa Francisco, que fue un gran profeta, estoy convencido de que hoy seguirá buscando y encontrará un hombre que tenga el espíritu profético de Francisco y continúe el proceso de reforma que él inició.

El papa Francisco en la iglesia de San Pablo Extramuros, en Roma, el 25 de enero de 2025 ANDREAS SOLARO - AFP

-¿Cree que podría existir un hombre así entre los italianos? Hay mucha presión para que, después de 47 años, el papa vuelve a ser italiano. ¿Usted cómo lo ve?

-No creo que la principal preocupación sea la nacionalidad. La principal ocupación que debe acompañar al colegio cardenalicio es buscar al hombre adecuado para este tiempo. Y luego ya sea italiano o de otra nacionalidad, no importa. Lo importante es que el trabajo realizado por Francisco continúe.

-¿Cómo describe usted este tiempo?

-Este es un momento difícil. Todos estamos preocupados por las mil crisis que existen. El mundo occidental tiene una crisis demográfica muy grave y también una crisis de asistencia religiosa. El mundo africano tiene otras formas de pobreza que todos conocemos bien; el mundo asiático se enfrenta a otras religiones y hay una vivacidad. El último viaje apostólico que el papa Francisco realizó a esa parte del mundo dio testimonio de una Iglesia muy viva. Así que todos estamos muy preocupados. Los escenarios de guerra que han afligido tanto al Papa y al mundo... veo el mundo en el que vivimos hoy como verdaderamente complejo. Y la Iglesia ya no es la Iglesia de hace 40 o 50 años. El papa Francisco lo sabía muy bien. El papa Benedicto XVI lo dijo cuando afirmó ‘preparémonos para ser una Iglesia minoritaria’ cuando la Iglesia todavía era capaz de llenar las iglesias y las plazas. Hoy en día esto ya no es así. Por lo tanto, pensar que tenemos una voz mayoritaria cuando somos una minoría es de necios.

-¿Se refiere a la cultura del diálogo y el encuentro de Francisco?

-Claro. Es un mundo muy complicado. Por eso, tenemos que dialogar con este mundo, no podemos oponernos a él. Francisco siempre decía que debemos construir puentes. Pensemos en lo que hizo con los grandes hombres de la tierra cuando besó los pies del presidente de Sudán del Sur. Esos gestos dicen mucho, esos gestos enseñan. Y esto es lo que necesitamos, es decir, cuando en esa zona de África, en Sudán del Sur, todavía hoy siguen matándose unos a otros ¿qué puede hacer un Papa, lanzar una excomunión? El papa Francisco ha elegido el otro camino, el de Francisco de Asís. Él va allí, se para a sus pies y los besa. Él dice: Por favor, tratemos de encontrar la paz. Esto significa vivir el pontificado según el Evangelio.

El papa Francisco, durante su viaje a Sudán, en 2023 VATICAN MEDIA - AFP

-¿Todo esto ha salido en las congregaciones generales?

-Surgen de los relatos de varios cardenales que llegan de todo el mundo. Surgen muchas inquietudes, cada uno cuenta su propia historia, su propia región, los problemas que enfrenta. Muchos, por ejemplo, destacan el problema de la falta de vocaciones. Nuestros seminarios, nuestros institutos religiosos, se están vaciando dramáticamente. Basta con caminar por Roma: se ven sacerdotes africanos o de color, en general, o monjas filipinas, más que vietnamitas. Y el problema de las vocaciones es un problema serio. El papa Francisco nos enseñó que un camino posible es el del testimonio. Fue testigo del Evangelio y los jóvenes necesitan testimonio y testigos.

-En la última fase del pontificado la gran apuesta fue la sinodalidad (caminar juntos)...

-Resumiré esto con una declaración de Pablo. Cuando Pablo dice que Dios está presente en todos y actúa a través de todos, la Iglesia es el pueblo de Dios. El Espíritu Santo no es monopolio de unos pocos. La jerarquía está al servicio del pueblo santo de Dios. El Espíritu habla a través de todos y el papa Francisco, a través de la categoría de la sinodalidad, recordó a los pastores que el Espíritu está presente también en los fieles en virtud del bautismo y que tenemos el deber de escuchar al Espíritu que actúa en todos y a través de todos. Es un ejercicio al que no estábamos acostumbrados. El papa Francisco nos recordó este deber de escuchar a los fieles laicos. Salieron algunas cosas muy interesantes. Los obispos que han activado el equipo sinodal en sus diócesis han experimentado esta vivacidad de espíritu porque son fieles que viven la vida real y te aportan su experiencia de fe y te ayudan a ver un punto de vista en el que tú, como pastor, probablemente no habías pensado. Y el Espíritu habla. Bueno, el papa Francisco estaba absolutamente convencido de esto y siguió adelante con gran valentía y sabemos también cuántos obstáculos tuvo que afrontar allí.

El cardenal Baldassare Reina dirige una oración por el papa Francisco en la Basílica de San Juan de Letrán, Roma, el jueves 24 de abril de 2025 Francisco Seco - AP

-Así que no ve la posibilidad de una marcha atrás…

-Espero que no. Es un estilo. El papa Francisco ha dicho varias veces: “La sinodalidad no es un documento que hay que producir, sino un estilo que hay que adquirir”. Y creo que este estilo definitivamente necesita ser fortalecido.