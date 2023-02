Biden le baja el tono al conflicto por los objetos voladores y quiere hablar con el líder chino

escuchar

WASHINGTON.- El presidente Joe Biden declaró el jueves desde la Casa Blanca que tres objetos voladores derribados por aviones de combate no parecían ser utilizados para espiar a Estados Unidos y que probablemente estaban vinculados a fines científicos.

“Todavía no sabemos exactamente qué eran estos tres objetos”, dijo Biden. “Pero nada en este momento sugiere que estuvieran relacionados con el programa de globos espía de China o que fueran vehículos de vigilancia de... cualquier otro país. La evaluación actual de la comunidad de inteligencia es que estos tres objetos eran en su mayoría globos vinculados a empresas privadas, instituciones recreativas o de investigación que estudiaban el clima o realizaban otras investigaciones científicas”.

El mandatario también buscó enviar el mensaje de que su país no busca una nueva Guerra Fría con China y dijo que espera hablar con el presidente Xi Jinping, aunque no dijo cuándo se produciría esa conversación. . No obstante, Biden también agregó que no se disculpó por derribar el globo espía.

En esta imagen de archivo, proporcionada por Chad Fish, los restos de un globo de gran tamaño sobre el Océano Atlántico, justo ante la costa de Carolina del Sur, con un caza y su estela por debajo, el 4 de febrero de 2023. (Chad Fish vía AP, archivo)

Los comentarios del presidente se produjeron mientras la administración continúa trabajando para identificar la naturaleza y el origen de múltiples objetos que el Pentágono ha derribado sobre el espacio aéreo norteamericano este mes.

Se determinó que el primer objeto, derribado frente a la costa de Carolina del Sur, era un globo espía chino y, según la administración Biden, es parte de una operación de vigilancia más grande. El gobierno todavía está buscando tres objetos posteriores derribados sobre el espacio aéreo norteamericano este mes. Pero Biden dijo que “nada” en este punto sugiere que estos objetos posteriores estén relacionados con las operaciones de vigilancia chinas o las operaciones de vigilancia de cualquier otro país.

Sensibilidad de los radares

Agregó que parte de la razón por la que Estados Unidos está observando estos objetos se debe a que el ejército aumentó recientemente la sensibilidad de sus radares.

“No tenemos ninguna evidencia de que haya habido un aumento repentino en la cantidad de objetos en el cielo”, dijo el mandatario. “Ahora estamos viendo más de ellos en parte debido a los pasos que hemos tomado para aumentar nuestros radares y para darles mayor precisión. Y tenemos que seguir adaptando nuestro enfoque para enfrentar estos desafíos”.

El gobierno creó un equipo interinstitucional para determinar una estrategia que avance sobre cómo manejar la aparición de objetos aéreos. Pero Biden enfatizó que no dudará en derribar objetos que representen una amenaza.

“No se equivoquen”, dijo Biden. “Si algún objeto representa una amenaza para la seguridad del pueblo estadounidense, lo retiraré”.

Funcionarios del Pentágono dijeron esta semana que se espera que la Marina concluya la búsqueda de restos del globo espía chino frente a la costa de Carolina del Sur el jueves. Se han recuperado partes del globo y su carga útil, incluido un conjunto de antenas de 30 a 40 pies, dijeron los funcionarios.

