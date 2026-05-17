Día 79 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber

El conflicto en Medio Oriente entró este domingo 17 de mayo en su 79° día de guerra. Israel anunció que mató a un líder del ala militar de Hamas. Donald Trump se reunió con Xi Jinping y aseguró que Estados Unidos eliminó al segundo al mando de la organización terrorista ISIS. Pese al alto el fuego, siguen los ataques en el sur de Líbano por parte de Israel contra Hezbollah.

Estas son las claves para entender qué está pasando y por qué preocupa al mundo.

Cuáles son las principales noticias del conflicto hoy

El jefe del brazo armado de Hamas murió el viernes en Gaza en un ataque del Ejército israelí (Omar AL-QATTAA / AFP) Agencia AFP - AFP

Irán exige el fin de la guerra y el bloqueo mientras Trump rechaza la oferta y crece el temor a una escalada.

La Unión Europea sanciona a líderes de Hamás y a colonos israelíes.

Máxima tensión en Ormuz mientras EE.UU. e Irán siguen sin acercar posiciones para dar fin a la guerra.

Por qué Estados Unidos e Israel atacaron a Irán

Ocho meses después del conflicto de 12 días entre Irán e Israel en junio de 2025, Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado 28 de febrero una ofensiva de gran escala contra objetivos en todo Irán , incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei.

, incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei. Objetivo: “Tomar el control del gobierno”. Trump justificó la ofensiva al afirmar que están en marcha “importantes operaciones de combate en Irán” y exhortó directamente a la población a rebelarse contra el régimen. “Cuando hayamos terminado, tomen el control de su gobierno. Será suyo. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones”, dijo en un video difundido en redes sociales.

Trump justificó la ofensiva al afirmar que están en marcha “importantes operaciones de combate en Irán” y exhortó directamente a la población a rebelarse contra el régimen. “Cuando hayamos terminado, tomen el control de su gobierno. Será suyo. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones”, dijo en un video difundido en redes sociales. Estados Unidos hizo la mayor movilización militar desde la invasión a Irak en 2003 para cercar a Irán.

en 2003 para cercar a Irán. Un país de fuerte influencia. Irán es central en la geopolítica por su ubicación estratégica en el estrecho de Ormuz, vital para el petróleo mundial, su red de milicias chiitas y aliados que proyectan poder en Medio Oriente, su programa nuclear y sus vínculos con potencias como China, Rusia y Corea del Norte.

Ciudadanos iraníes almuerzan en un local de Teherán Vahid Salemi - AP