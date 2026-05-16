Venezuela dice que deportó a Alex Saab, exfuncionario y presunto testaferro de Nicolás Maduro

El exfuncionario y presunto testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, fue deportado este sábado desde Venezuela. Así lo informó el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime).

El empresario, que también tiene pasaporte venezolano, había sido detenido en febrero en Caracas en una operación conjunta entre autoridades estadounidenses y venezolanas.

El gobierno venezolano emitió un comunicado en el que no indica explícitamente adónde deportó a Saab, pero señaló que su decisión se basó en varias investigaciones penales que actualmente están en curso en Estados Unidos.

El empresario podría proporcionar información a las autoridades estadounidenses que reforzaría su caso penal contra Maduro, según fuentes familiarizadas con el caso.

Maduro le da la bienvenida a Saab en el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas el 20 de diciembre de 2023 Federico Parra/AFP

La detención de Saab y su relación con Maduro

La captura de Saab ocurrió cerca de las 3.30 (hora argentina) del 4 de febrero gracias a un operativo entre autoridades venezolanas y el FBI. En ese entonces un funcionario estadounidense había confiado a la agencia Reuters que la cooperación de la líder interina Delcy Rodríguez había sido de suma importancia para lograr la captura.

Fue aprehendido en la lujosa urbanización Cerro Verde, en el sudeste de Caracas, y trasladado a la cárcel del Helicoide, que fue denunciada como un centro de torturas y que iba a ser reconvertido en una sede deportiva y de servicios sociales.

Según una investigación del diario El Tiempo, agentes federales estadounidenses habrían enviado mensajes a través de intermediarios a Saab desde hace semanas alertándole que el gobierno interno de Rodríguez tenía planes de arrestarlo por presunta traición a la patria.

Alex Saab en Venezuela FEDERICO PARRA - AFP

Un mes antes de su detención, Saab había sido destituido de su rol como ministro de Industria, aunque su función era mucho más profunda. A dos semanas de su asunción, la presidenta interina desmontó parte del andamiaje que soportaba en el poder a Maduro, y sacó a Saab de su cargo.

Se cree que la destitución de Saab fue también una señal directa hacia Washington en un contexto donde compañías estadounidenses evaluaban retomar sus inversiones en el país.

Su tiempo en prisión en EE.UU.

El magnate colombiano era el principal operador financiero de la familia Maduro-Flores y tenía la misión de eludir las sanciones de Estados Unidos. Su relación con el chavismo había empezado en 2011, durante la gestión de Hugo Chávez, cuando firmó un convenio para suministrar partes para construir casas prefabricadas para la Misión Vivienda. Allí tejió una red de empresas opacas registradas en paraísos fiscales a nombre de terceros.

Tras ello, estuvo dos años preso tras ser acusado por los tribunales de Estados Unidos en varias tramas de corrupción. Entre ellas, fue detenido por lavado de dinero. La captura de ese entonces se había producido en 2020 en Cabo Verde.

Luego, había sido extraditado a Estados Unidos en octubre de 2021. Permaneció allí hasta que fue excarcelado como parte de un acuerdo en el que medió Qatar, y que incluyó la liberación de diez norteamericanos presos en Venezuela, además de otros 20 presos políticos venezolanos.

Con información de AP y Reuters