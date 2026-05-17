Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, domingo 17 de mayo

Hezbollah anunció este sábado que atacó un objetivo militar en el norte de Israel, sin que el alto el fuego entre Líbano e Israel haya detenido los combates en la guerra de Medio Oriente que comenzó el 2 de marzo.

El movimiento armado respaldado por Irán señaló en un comunicado que sus combatientes apuntaron contra el “el cuartel de Ya’ara” con un “enjambre de drones”.