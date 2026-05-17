Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, domingo 17 de mayo
Cobertura en tiempo real con las novedades más importantes del conflicto y las acciones del mandatario estadounidense, Donald Trump
Israel interceptó cohetes de Hezbollah que se dirigían al sur de Líbano
Las Fuerzas Federales de Israel (FDI) aseguraron que recientemente lograron interceptar varios cohetes lanzados por Hezbollah, cuyo objetivo era impactar contra tropas ubicadas en el sur de Líbano. Según reportó The Times of Israel, no se registraron heridos.
Hezbollah anunció que atacó un objetivo militar en el norte de Israel
Hezbollah anunció este sábado que atacó un objetivo militar en el norte de Israel, sin que el alto el fuego entre Líbano e Israel haya detenido los combates en la guerra de Medio Oriente que comenzó el 2 de marzo.
El movimiento armado respaldado por Irán señaló en un comunicado que sus combatientes apuntaron contra el “el cuartel de Ya’ara” con un “enjambre de drones”.
Las declaraciones de Hezbolá se conocen después de que hubiera anunciado múltiples operaciones contra las fuerzas israelíes en el sur del Líbano, donde ocupan territorio cerca de la frontera entre ambos países, informó AFP.
Taiwán vuelve al foco global tras la cumbre y se reafirma como “independiente” ante la ambigüedad de Trump
Taiwán volvió al foco global tras la cumbre en Pekín y defendió este sábado su condición de nación “independiente”, después de que el presidente norteamericano, Donald Trump, advirtiera a esa isla democrática reclamada por China que no declare su independencia formal.
Taiwán “es una nación democrática, soberana e independiente, y no está subordinada a la República Popular China”, expresó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.
Señaló además que la entrega de armamento a la isla forma parte de los compromisos de seguridad de Estados Unidos con Taiwán y que, en ese sentido, la política de Washington “permanece inalterada”, en medio de un mapa global convulsionado por la guerra en Medio Oriente.
Cuba difunde una “guía” para proteger a la población ante una agresión militar
El organismo de defensa civil de Cuba difundió en los últimos días una “guía” para “proteger a la población ante una agresión militar”, según varios sitios oficiales, en un contexto de crisis cada vez más profunda con Estados Unidos.
La difusión de este documento, no replicado a nivel nacional por los medios estatales, se produce en un momento especialmente tenso de la relación entre Washington y La Habana, enemigos ideológicos desde hace más de seis décadas.
El gobierno estadounidense de Donald Trump impone desde finales de enero un bloqueo energético a la isla de régimen comunista, situada a 150 kilómetros de la costa estadounidense, por considerar que representa una “amenaza excepcional” para la seguridad por sus estrechas relaciones con Rusia, China e Irán.
Irán llegará el lunes a Turquía en su camino al Mundial 2026
La selección de Irán partirá el lunes próximo por la mañana rumbo a Turquía para realizar una concentración de preparación antes de viajar a Estados Unidos para el Mundial 2026.
Así lo anunció este sábado el DT de ese seleccionado, Amir Ghalenoei, quien indicó que esta etapa de preparación tendrá lugar en Antalya.
La convocatoria incluirá a 30 jugadores, de los cuales un máximo de 26 serán finalmente seleccionados para el Mundial, consignó AFP.
Dieciocho muertos y 124 heridos en el Líbano por ataques israelíes
El Ministerio de Salud del Líbano actualizó este sábado el balance de muertos en las últimas 24 horas producto de los ataques de Israel.
Así, precisó que 18 personas murieron y 124 resultaron heridas en ataques israelíes en el país, según consignó ANSA.
La Fuerza Aérea de Estados Unidos reabastece a sus aeronaves
Los mecánicos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos trabajan en una aeronave de reabastecimiento KC-135 Stratotanker.
U.S. Air Force maintainers work on a KC-135 Stratotanker refueling aircraft. Refueling aircraft extend the operational reach of U.S. military assets employed across the Middle East. pic.twitter.com/yVTyN9Blie— U.S. Central Command (@CENTCOM) May 16, 2026
Estas aeronaves de reabastecimiento extienden el alcance operativo de los activos militares de Estados Unidos empleados en la guerra de Medio Oriente.
FIFA dice haber mantenido conversaciones “positivas” con la Federación Iraní de Fútbol para el Mundial
El secretario general de la FIFA, Mattias Grafstrom, mantuvo este sábado una reunión “constructiva y positiva” con el presidente de la Federación Iraní de Fútbol (FFIRI), Mehdi Taj, y se mostró confiado respecto a la participación del país en el Mundial de este año.
Irán tiene previsto disputar sus tres partidos de la fase de grupos en Estados Unidos, pero la participación del equipo en el torneo, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio, quedó en duda por la guerra en Medio Oriente.
“Hemos tenido una reunión excelente y constructiva con la Federación Iraní de Fútbol”, dijo Grafstrom durante una visita a Estambul, según consignó Reuters, y añadió que se colabora “estrechamente” para darles la bienvenida a la Copa Mundial de la FIFA.
Seguí leyendo
En medio de la pesquisa de EE.UU.. Venezuela dice que deportó a Alex Saab, exfuncionario y presunto testaferro de Nicolás Maduro
A los 94 años. Murió Edmund Phelps, el Nobel que puso la innovación en el centro del crecimiento
Polarización. Entre banderas británicas y palestinas, Londres se divide en dos grandes marchas
- 1
Tras la advertencia de Xi Jinping, Trump dijo que aún no decidió si seguirá vendiendo armas a Taiwán
- 2
Las impactantes imágenes del momento en el que un hombre atropella a decenas de personas y apuñala a una en Italia
- 3
Del Estado de bienestar al mercado: la transformación silenciosa del elogiado modelo de Suecia
- 4
Venezuela dice que deportó a Alex Saab, exfuncionario y presunto testaferro de Nicolás Maduro