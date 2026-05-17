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Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, domingo 17 de mayo

Cobertura en tiempo real con las novedades más importantes del conflicto y las acciones del mandatario estadounidense, Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump
El presidente de Estados Unidos, Donald TrumpALEX WONG - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Israel interceptó cohetes de Hezbollah que se dirigían al sur de Líbano

Las Fuerzas Federales de Israel (FDI) aseguraron que recientemente lograron interceptar varios cohetes lanzados por Hezbollah, cuyo objetivo era impactar contra tropas ubicadas en el sur de Líbano. Según reportó The Times of Israel, no se registraron heridos.

Hezbollah anunció que atacó un objetivo militar en el norte de Israel

Hezbollah anunció este sábado que atacó un objetivo militar en el norte de Israel, sin que el alto el fuego entre Líbano e Israel haya detenido los combates en la guerra de Medio Oriente que comenzó el 2 de marzo.

El movimiento armado respaldado por Irán señaló en un comunicado que sus combatientes apuntaron contra el “el cuartel de Ya’ara” con un “enjambre de drones”.

Taiwán vuelve al foco global tras la cumbre y se reafirma como “independiente” ante la ambigüedad de Trump

Taiwán volvió al foco global tras la cumbre en Pekín y defendió este sábado su condición de nación “independiente”, después de que el presidente norteamericano, Donald Trump, advirtiera a esa isla democrática reclamada por China que no declare su independencia formal.

Taiwán “es una nación democrática, soberana e independiente, y no está subordinada a la República Popular China”, expresó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

Xi Jinping y Donald Trump (Photo by Brendan SMIALOWSKI / POOL / AFP)
Xi Jinping y Donald Trump (Photo by Brendan SMIALOWSKI / POOL / AFP)BRENDAN SMIALOWSKI - POOL

Cuba difunde una “guía” para proteger a la población ante una agresión militar

El organismo de defensa civil de Cuba difundió en los últimos días una “guía” para “proteger a la población ante una agresión militar”, según varios sitios oficiales, en un contexto de crisis cada vez más profunda con Estados Unidos.

La difusión de este documento, no replicado a nivel nacional por los medios estatales, se produce en un momento especialmente tenso de la relación entre Washington y La Habana, enemigos ideológicos desde hace más de seis décadas.

Irán llegará el lunes a Turquía en su camino al Mundial 2026

La selección de Irán partirá el lunes próximo por la mañana rumbo a Turquía para realizar una concentración de preparación antes de viajar a Estados Unidos para el Mundial 2026.

Así lo anunció este sábado el DT de ese seleccionado, Amir Ghalenoei, quien indicó que esta etapa de preparación tendrá lugar en Antalya.

Dieciocho muertos y 124 heridos en el Líbano por ataques israelíes

El Ministerio de Salud del Líbano actualizó este sábado el balance de muertos en las últimas 24 horas producto de los ataques de Israel.

Así, precisó que 18 personas murieron y 124 resultaron heridas en ataques israelíes en el país, según consignó ANSA.

La Fuerza Aérea de Estados Unidos reabastece a sus aeronaves

Los mecánicos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos trabajan en una aeronave de reabastecimiento KC-135 Stratotanker.

Estas aeronaves de reabastecimiento extienden el alcance operativo de los activos militares de Estados Unidos empleados en la guerra de Medio Oriente.

FIFA dice haber mantenido conversaciones “positivas” con la Federación Iraní de Fútbol para el Mundial

El secretario general de la FIFA, Mattias Grafstrom, mantuvo este sábado una reunión “constructiva y positiva” con el presidente de la Federación Iraní de Fútbol (FFIRI), Mehdi Taj, y se mostró confiado respecto a la participación del país en el Mundial de este año.

Irán tiene previsto disputar sus tres partidos de la fase de grupos en Estados Unidos, pero la participación del equipo en el torneo, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio, quedó en duda por la guerra en Medio Oriente.

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