Bielorrusia anuncia el despliegue de un misil hipersónico ruso con alcance nuclear

MOSCÚ.- El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, el más estrecho aliado del Kremlin, afirmó el jueves que un misil hipersónico ruso de nueva generación, con capacidad nuclear, conocido como “Oreshnik”, ya se encuentra desplegado en su país.

Rusia presentó el arma el año pasado después de utilizarla para atacar la ciudad ucraniana de Dnipró, en una escalada durante el conflicto, que ya se acerca a su cuarto aniversario.

Moscú ya había desplegado armas nucleares tácticas en Bielorrusia en 2023 y afirmó que podría estacionar allí el “Oreshnik” precisamente para finales de este año.

El presidente bielorruso Alexander Lukashenko, durante su discurso ante la Asamblea del Pueblo HANDOUT� - Belarusian presidential press se�

“El Oreshnik está en Bielorrusia desde ayer. Y va a entrar en servicio de combate”, dijo Lukashenko en su discurso anual.

Bielorrusia, una exrepública soviética, es un aliado clave de Moscú, que utilizó territorio bielorruso para lanzar su ofensiva contra Ucrania en febrero de 2022.

En agosto pasado, el gobierno bielorruso señaló que desplegaría misiles Oreshnik durante los ejercicios conjuntos Zapad-2025 (“Occidente-2025”), cerca de la frontera del flanco oriental de la UE y la OTAN.

El Oreshnik

Oréshnik es un novedoso misil balístico ruso de alcance intermedio capaz de impactar contra sus objetivos a una velocidad hipersónica de Mach 10, lo que equivale a casi tres kilómetros por segundo.

Las Fuerzas Armadas de Rusia lanzaron por primera vez este misil hipersónico contra un objetivo real en la zona de la operación militar especial en noviembre de 2024.

El debut del Oréshnik formó parte de un ataque combinado contra la industria militar de Ucrania. Se usó el arma con un equipamiento hipersónico convencional y todas sus ojivas impactaron en sus respectivos objetivos.

La potencia de un ataque masivo con el Oréshnik puede ser equivalente a la de un ataque nuclear: todo lo que se encuentra en el epicentro de la explosión se divide en fracciones y se convierte en polvo.

Según dijo el presidente ruso, Vladimir Putin, “no hay ninguna posibilidad de derribar estos misiles”, cuyo alcance llega hasta 5500 kilómetros.

El presidente ruso Vladímir Putin, izquierda, y su homólogo bielorruso Alexander Lukashenko Dmitry Astakhov - Pool Sputnik Government

“Es un pequeño Chernobyl volador”, dijo, refiriéndose a la antigua central nuclear de Ucrania que se convirtió en sinónimo de desastre nuclear después de explotar en 1986.

El pasado mes de septiembre, el ministro de Relaciones Exteriores bielorruso, Maxim Ryzhenkov, declaró que su país se ve obligada a desplegar el sistema de misiles en su territorio para garantizar su seguridad, ya que Occidente “pisoteó” los principios de seguridad internacional. “No nos quedó otra opción”, enfatizó, agregando que consideraba que Minsk no participa en una carrera armamentista ni provoca una confrontación.

La UE pide sanciones para Bielorrusia

En tanto en Estrasburgo, el Parlamento Europeo reclamó este jueves a la Unión Europea que adopte sanciones específicas contra los responsables de los ataques híbridos de Bielorrusia contra Estados miembro, como la ola de globos de contrabando que afecta a Lituania.

ARCHIVO - En esta imagen sin fecha proporcionada por la Guardia Estatal de Fronteras un agente inspecciona un globo utilizado para llevar cigarrillos a Lituania, un sistema utilizado a menudo por contrabandistas bielorrusos para llevar el contrabando al país de la Unión Europea. (Guardia Estatal de Fronteras via AP, Archivo) State Border Guard Service

En una resolución con 438 votos a favor, 37 en contra y 48 abstenciones, la Eurocámara pidió sanciones adicionales específicas contra funcionarios bielorrusos, entidades estatales y privadas, y personas implicadas en la producción y el despliegue de drones, después de los incidentes en el espacio aéreo lituano.

La resolución expresa su plena solidaridad con Lituania y apoya su derecho a adoptar “medidas defensivas proporcionadas”, exigiendo además el cese de todas las actividades híbridas contra Lituania de lado de Minsk, al que reclama la liberación de los transportistas europeos detenidos y sus bienes.

También plantearon sanciones para responder a “todas las operaciones híbridas dirigidas contra infraestructuras críticas, actividades económicas e instituciones democráticas”, incluyendo casos de ciberataques, campañas de desinformación patrocinadas por el Estado, coerción económica y la instrumentalización de la migración.

Los eurodiputados denuncian un fuerte aumento de las violaciones del espacio aéreo y señalan que estas acciones son “deliberadas, coordinadas y hostiles” y forman parte de una estrategia más amplia que lidera Rusia para socavar a la UE, a sus Estados miembro y a la OTAN.

