Sin mencionar a Venezuela, Trump hizo un balance de su primer año, respaldó la imposición de aranceles y anunció cheques para militares

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio un discurso este miércoles en la Casa Blanca en el que destacó los logros de su gestión, a pocos días de cumplirse un año de su asunción a su segundo mandato, y donde anunció la agenda para 2026. Entre las prioridades de la administración republicana a tratar, el mandatario distinguió el control sobre la inmigración y las deportaciones masivas, las cuales le han generado reacciones impopulares en el último tiempo, y no hizo menciones sobre Venezuela, en medio del conflicto con Nicolás Maduro.

Durante gran parte de la conferencia, Trump apuntó directamente contra la gestión de Joe Biden, principalmente sobre sus políticas respecto a las inmigración. “Hace un año, nuestro país estaba muerto, estábamos completamente muertos. Estaba a punto de fracasar, pero ahora somos el país más caluroso del mundo”, sostuvo.

El republicano remarcó que los aranceles que impuso a Canadá, China, México y otros socios comerciales están “funcionando” y los definió como su “palabra favorita”. “Nadie puede creer lo que está pasando aquí. Aún no está terminado, pero vaya si estamos avanzando”, declaró.

En línea con el 250° aniversario de la Independencia de Estados Unidos, que el país norteamericano celebrará el año que viene, Trump anunció la entrega de “dividendos para militares”, un cheque de 1776 dólares que se le otorgará a las fuerzas armadas antes de Navidad. “Esta noche estoy orgulloso de anunciar que más de 1.450.000 miembros lo recibirán”, dijo.

“Ganamos mucho más dinero de lo que nadie pensaba gracias a los aranceles, y el proyecto de ley nos ayudó”, expresó en referencia a la importante legislación de recortes de impuestos que el Partido Republicano aprobó a principios de este año y añadió: “Nadie lo merece más que nuestras fuerzas armadas, y les digo felicidades”.

En otro tramo del discurso, el jefe de Estado se refirió a la inflación estadounidense, tema que preocupó a los norteamericanos en el último tiempo y que afectó a su imagen, ya que según las encuestas públicas, la mayoría de los adultos están frustrados con su manejo de la economía ante el aumento de la inflación después de que sus políticas arancelarias provocaran un incremento en los precios y una desaceleración en las contrataciones. Al respecto, afirmó: “Hace once meses heredé un desastre y lo estoy arreglando”.

Trump hizo hincapié en su historial sobre inmigración, incluido el endurecimiento de la frontera para negar la entrada a inmigrantes sin autorización legal para estar en Estados Unidos, y destacó que su administración está expulsando a delincuentes. También dijo que su administración va a hacer que algunas de las “ciudades más peligrosas” vuelvan a ser seguras.

A modo de cierre, el presiente resaltó los eventos deportivos que le esperan a Estados Unidos en 2026, los cuales le traerán un notable flujo de ingresos, entre ellos el Mundial de Fútbol. Aseguró también que al país norteamericano le espera un “boom” económico el próximo año.

Trump no se refirió a las tensiones con Venezuela Alex Brandon - AP

Venta de armas a Taiwán

Por su parte, el Departamento de Estado anunció un paquete masivo de ventas de armas a Taiwán valorado en más de 10.000 millones de dólares, lo que podría interferir en su vínculo con China. La transacción incluye misiles de mediano alcance, obuses y drones.

Los ocho acuerdos de venta de armas abarcan 82 sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad (HIMARS) y 420 sistemas de misiles tácticos del Ejército (ATACMS), similares a los que Estados Unidos proporcionó a Ucrania durante la administración de Biden para defenderse de Rusia, por un valor superior a los 4000 millones de dólares. También se venderán 60 sistemas de obuses autopropulsados ​​y equipos relacionados, con un valor superior a los 4000 millones de dólares, y drones valorados en más de 1000 millones.

Otras ventas del paquete incluyen software militar valorado en más de mil millones de dólares, misiles Javelin y TOW valorados en más de 700 millones de dólares, repuestos para helicópteros valorados en 96 millones de dólares y kits de reacondicionamiento para misiles Harpoon valorados en 91 millones de dólares.

Con información de AP y AFP.