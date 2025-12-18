León XIV provoca un terremoto en la poderosa iglesia de EE.UU. con una sorpresiva designación

ROMA.- Con una designación, el papa León XIV no sólo causó un terremoto este jueves en la Iglesia estadounidense, sino que, además, volvió a demostrar que tiene muy claro el rumbo que quiere imprimirle a su pontificado, en línea con su predecesor argentino.

En lo que significó un sacudón en el polarizado mundo eclesiástico norteamericano, el primer papa estadounidense le aceptó la renuncia al cardenal conservador y muy amigo de Donald Trump, Timothy Dolan, arzobispo de Nueva York desde 2009, de 75 años. Y nombró en su lugar al obispo de Joliet (Illinois), Ronald Hicks, de apenas 58 años, un “pastor con olor a oveja” -como dijo a LA NACION alguien que lo conoce-, promigrantes y pupilo del cardenal progresista Blase Cupich, arzobispo de Chicago.

Aunque a los cardenales que presentan su renuncia al cumplir los 75 años se les suele permitir permanecer en el cargo por más tiempo, el papa León XIV aceptó rápidamente la renuncia de Dolan por varias razones, según fuentes informadas.

Durante los dieciséis años del cardenal como arzobispo de Nueva York, la arquidiócesis se vio envuelta de diversas maneras en el escándalo de abusos sexuales por parte del clero, que también planteó dudas sobre su gestión de algunos casos. La prolongada crisis culminó en el reciente acuerdo con 1300 sobrevivientes de abusos del clero por un total de 300 millones de dólares. Una vez alcanzado el acuerdo, quedó claro que la arquidiócesis necesitaba pasar página y necesitaba un nuevo líder rápidamente.

El cardenal Timothy Dolan oficia una misa especial por el papa Francisco en la Catedral de San Patricio el 22 de abril de 2025, en la ciudad de Nueva York. SPENCER PLATT� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Además de la persistente crisis de abusos, el cardenal Dolan, que fue presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos entre 2010 y 2013, se sentía incómodo con el liderazgo y la línea del primer papa latinoamericano y, con frecuencia, adoptó posturas que parecían contradecir a Francisco.

Sin contar su enfoque de “guerrero cultural”, además, dos iniciativas recientes del cardenal Dolan molestaron especialmente a altos funcionarios del Vaticano. La primera ocurrió en febrero, cuando el papa Francisco se encontraba internado en el Gemelli y sufrió una grave crisis respiratoria. El cardenal, que en enero estuvo en la ceremonia de asunción de Trump, en Washington, sorprendió a todos el mundo al declarar públicamente que el papa se encontraba en su lecho de muerte y su vicario general envió una carta al clero de la arquidiócesis con instrucciones sobre cómo celebrar los servicios fúnebres.

El cardenal Timothy Dolan en una conferencia de prensa en el North American College en Roma, el 9 de mayo de 2025 Gregorio Borgia - AP

El 18 de septiembre, el mediático cardenal en una entrevista en el programa de televisión Fox & Friends, asombró nuevamente a muchos en la iglesia y en el Vaticano al declarar que Charlie Kirk era “un San Pablo moderno”.

El sucesor

Su sucesor, que asumirá en Nueva York en febrero próximo, tiene un perfil muy distinto. Tal como destacó la breve biografía que difundió el Vaticano, que hizo el anuncio en el boletín diario, al margen de haber nacido en Chicago, como el pontífice, Hicks, también como él, tiene experiencia misionera. Tras estudiar filosofía en la Universidad Loyola de Chicago y ser ordenado en esa ciudad en 1994, entre varios otros cargos, entre 2005 y 2009 fue director regional de la Organización caritativa “Nuestros Pequeños Hermanos” -en la que también trabajó de joven de voluntario-, en México y El Salvador. De hecho, habla español.

Al nombrar al obispo Hicks para este puesto de alto perfil, el papa León XVI eligió a un hombre a quien ya conocía: se vieron en 2024 cuando el entonces cardenal Robert Prevost dio una charla en una parroquia de la diócesis de Joliet. Después, según Hicks contó a WGN News tras la elección de León, charlaron durante unos 20 minutos sobre el papa Francisco, la iglesia universal y el trabajo en su diócesis, y descubrieron que tenían mucho en común.

Ronald Hicks, durante una conferencia de prensa, este miércoles en Nueva York Ryan Murphy� - FR172324 AP�

“Crecimos literalmente en el mismo radio, en el mismo barrio”, dijo el obispo Hicks. “Jugábamos en los mismos parques, nadábamos en las mismas piscinas, nos gustaban las mismas pizzerías. Es así de real”, subrayó. Aunque ambos descubrieron su vocación a temprana edad y trabajaron como misioneros en Latinoamérica, no obstante, no coinciden en cuanto al equipo de béisbol al que apoyan. “[El papa León] es y siempre será aficionado de los Sox. Y yo crecí siendo aficionado de los Cubs”, reveló Hicks.

Tal como destacó America Magazine, la vida de este sacerdote cambio dramáticamente cuando el arzobispo de Chicago, Blase Cupich, al reconocer su capacidad de liderazgo, lo nombró vicario general de la arquidiócesis en enero de 2015. El 3 de junio de 2018, el papa Francisco lo nombró obispo auxiliar de Chicago, y el cardenal Cupich lo ordenó obispo en la Catedral del Santo Nombre en septiembre siguiente, manteniéndolo como vicario general.

Continuó en ese cargo hasta el 17 de julio de 2020, cuando el papa Francisco lo nombró sexto obispo de Joliet, una diócesis más pequeña adyacente a Chicago.

El lema de su escudo episcopal está en español: “Paz y Bien”, palabras atribuidas a San Francisco de Asís. Tras la muerte del papa argentino, con quien se reunió tres veces, en las que experimentó “el amor y la alegría que emanaba de él”, Hicks reveló: “[Francisco] me ha influenciado extraordinariamente a lo largo de mi sacerdocio y al convertirme en obispo”.

Con mucha experiencia en países de América Latina de los que provienen migrantes, el mes pasado Hicks hizo una declaración sobre inmigración, “expresando su solidaridad con todos nuestros hermanos y hermanas”. Respondía a una inusual intervención de los obispos estadounidenses que criticaban las políticas migratorias de la Casa Blanca, que afirmaba que su mensaje subrayaba “sus preocupaciones, oposición y esperanzas con claridad y convicción”. En sus siete meses de pontificado, aunque en forma cauta y discreta, el papa León criticó abiertamente el trato “inhumano” a inmigrantes en acto en su país.