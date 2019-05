Bolsonaro canceló un viaje a Nueva York tras generar fuertes protestas

La fuerte resistencia que genera su figura entre la sociedad civil lo hizo desistir de un viaje previsto para mediados de mes Fuente: AFP

RIO DE JANEIRO.- Tras protestas de grupos ambientalistas y defensores de los derechos de los homosexuales, así como del rechazo de varios sponsors y hasta críticas del mismísimo alcalde de Nueva York, el presidente brasileño Jair Bolsonaro canceló hoy el viaje que tenía programado para mediados de mes a la Gran Manzana, donde la Cámara de Comercio Brasil-Estados Unidos lo reconocería con la distinción de "Personalidad del Año".

"El presidente de la República agradece el homenaje propuesto por la Cámara de Comercio Brasil-Estados Unidos al escogerlo como 'Personalidad del Año 2019'. Sin embargo, frente a la resistencia y los ataques deliberados del alcalde de Nueva York y de la presión de grupos de intereses sobre las instituciones que organizan, patrocinan y acogen en sus instalaciones el evento anualmente, quedó caracterizada la ideologización de la actividad. En función de eso, y consultados varios sectores del gobierno, el presidente Bolsonaro decidió cancelar su ida a esa ceremonia", informó en un comunicado el vocero del Palacio del Planalto, Otávio Rego Barros.

El mandatario tenía pensado volar a Nueva York el 12 de mayo; participar de una conferencia sobre inversiones en Brasil al día siguiente y, la noche del martes 14 sería la gala de la Cámara de Comercio; ya el día 15 pasaría por Miami para otros compromisos oficiales. Según el vocero presidencial, todo el viaje fue anulado.

Originalmente, la gala se realizaría en el Museo de Historia Natural, pero cuando la Cámara de Comercio anunció que Bolsonaro había sido elegido como "Personalidad del Año", las autoridades de la prestigiosa entidad se negaron a ser sede del evento por considerar que las políticas del nuevo presidente brasileño -un escéptico del cambio climático- atentan contra la conservación de la selva amazónica. En plena búsqueda de una solución, el alcalde neoyorquino, el demócrata Bill de Blasio, definió a Bolsonaro como "un ser humano muy peligroso" por "colocar en riesgo todo el planeta, por su racismo evidente y su homofobia".

Los organizadores tantearon luego como sede del homenaje al restaurante Cipriani Hall, en Wall Street, pero no se logró un acuerdo. Finalmente, la semana pasada se anunció que la ceremonia se realizaría en el hotel Marriott Marquis, en Times Square, pero en los últimos días, tres de los principales sponsors de la gala, la aerolínea Delta, el diario The Financial Times y la consultora Bain & Company desistieron de patrocinar el evento. Y desde el miércoles último, activistas de grupos ambientalistas y defensores de los derechos de los gays montaron una vigilia de protesta frente al hotel para expresar su repudio a Bolsonaro. Varias celebridades así como legisladores estadounidenses se sumaron a las manifestaciones de rechazo contra el presidente brasileño.

El próximo viaje internacional que Bolsonaro tiene en su agenda será a Buenos Aires, el 6 de junio. Desde que asumió el poder, el 1º de enero, ya visitó la localidad suiza de Davos para dirigirse al Foro Económico Mundial; Washington, donde se reunió con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca; Jerusalén, para entrevistarse con el premier Benjamin Netanyahu; y Santiago de Chile, donde participó de la cumbre de la Prosur y fue recibido por el presidente Sebastián Piñera.