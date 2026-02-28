Fotos y videos: así es el ataque coordinado de Estados Unidos e Israel a Irán
El operativo fue confirmado por autoridades israelíes y estadounidenses, mientras comenzaron a circular imágenes del momento
En las primeras horas de este sábado, Israel, con el respaldo de Estados Unidos, llevó adelante un ataque sorpresivo contra Irán, de acuerdo a lo confirmado por las Fuerzas de Defensa israelíes, mientras que medios estatales iraníes informaron sobre fuertes explosiones registradas en Teherán. En ese contexto, el presidente estadounidense Donald Trump reconoció la participación de su país en “importantes operaciones de combate”. A medida que avanzan las horas, comenzaron a circular imágenes y videos del momento, que permiten reconstruir y dimensionar lo que está ocurriendo en medio de un escenario de máxima tensión internacional.
La información fue confirmada inicialmente por la oficina del ministro de Defensa israelí, Israel Katz, a través de un comunicado en el que se indicó que la ofensiva tenía como objetivo “eliminar amenazas”, aunque sin brindar mayores precisiones.
El primer ataque se produjo en las inmediaciones de las oficinas del ayatolá Ali Jamenei en Teherán, y en un primer momento no estaba claro si el líder supremo, de 86 años, se encontraba en el lugar. Más tarde, un funcionario iraní aseguró que había sido trasladado a un “lugar seguro”, según explicó The Jerusalem Post.
Con el correr de las horas, medios estatales iraníes informaron sobre nuevas explosiones registradas en otras ciudades del país, entre ellas Qom, Isfahán, Kermanshah y Karaj, lo que amplió el alcance del ataque y profundizó la preocupación por el conflicto en la región.
