Una interna en el ala más conservadora de la iglesia desafía al papa León XIV

ROMA.– El desafío que le lanzó al papa León XIV la Fraternidad Sacerdotal San Pío X (FSSPX), el grupo tradicionalista cismático que la semana pasada rechazó entablar negociaciones con el Vaticano e insistió en que seguirá adelante con su decisión de ordenar nuevos obispos, ha causado un terremoto en el ala más conservadora de la Iglesia católica.

Fiel reflejo de esto, dos cardenales de ese sector y en su momento críticos acérrimos del papa Francisco, el guineano Robert Sarah y el alemán, Gerhard Müller, salieron a pedirles que recapaciten porque “la unidad es el bien más precioso”.

Los lefebvristas rechazan gran parte de las enseñanzas del Concilio Vaticano II, como el ecumenismo, la sinodalidad y el diálogo interreligioso y, sobre todo, la reforma litúrgica que implicó: celebran la antigua misa tridentina, preconciliar, en latín y de espaldas al público, que el papa Francisco decidió limitar.

El cardenal Robert Sarah, prefecto emérito de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos y una de las voces más conservadoras del Colegio Cardenalicio, en un extenso artículo publicado el fin de semana en el semanario francés Le Journal du Dimanche y retomado por otros medios, llamó a los lefebvristas a no desobedecer la ley de la Iglesia procediendo con las ordenaciones episcopales sin el mandato necesario de León XIV.

El llamamiento del cardenal Sarah, nacido en 1945 y que fue prefecto entre 2014 a 2021 durante el pontificado del papa Francisco, fue para evitar nuevos cismas en la Iglesia. En junio de 1988, en tiempos de san Juan Pablo II, en efecto, el arzobispo Marcel Lefebvre provocó justamente eso al consagrar a cuatro obispos sin mandato papal, algo que le significó una excomunión automática.

En su artículo, Sarah, experto en liturgia, les pidió a los lefebvristas volver sobre sus pasos y no desobedecer la ley de la Iglesia. “La unidad de la Iglesia, salvaguardada por el Espíritu Santo, es más preciosa que todas las riquezas de este mundo”, resaltó el purpurado, que evocó algunos modelos de verdadera obediencia e invitó a los lefebvristas a valorar lo que Santa Catalina de Siena y San Pío de Pietrelcina lograron en este difícil terreno, en sus vidas atribuladas, para ser fieles a la Cátedra de Pedro y precisamente para la protección de la “salvación de las almas”. “La mejor manera de defender la fe, la tradición y la auténtica liturgia será siempre seguir a Cristo obediente. Cristo nunca nos ordenará romper la unidad de la Iglesia”, sentenció.

Le hizo eco el cardenal alemán, Gerhard Müller, exprefecto del actual Dicasterio para la Doctrina de la Fe del Vaticano, en un artículo publicado el 21 de febrero por la revista católica independiente austriaca Kath.net.

“La única solución posible en conciencia ante Dios es que la FSSPX… reconozca a nuestro Santo Padre, el papa León XIV, como el Papa legítimo no solo en teoría sino también en la práctica, y se someta a su autoridad magisterial y a su primacía de jurisdicción sin condiciones previas”, escribió.

“Con razón, no solo la FSSPX, sino gran parte de la población católica lamenta que, bajo el pretexto de la renovación de la Iglesia, se hayan infiltrado en ella grandes incertidumbres sobre cuestiones dogmáticas e incluso herejías”, apuntó Müller que, no obstante, subrayó que “incluso en los 2000 años de historia de la Iglesia, las herejías, desde el arrianismo hasta el modernismo, solo fueron superadas por quienes permanecieron en la Iglesia y no se apartaron del Papa”.

“Si la Fraternidad San Pío X ha de tener un impacto positivo en la historia de la Iglesia, no puede luchar por la verdadera fe a distancia, desde fuera, contra la Iglesia unida con el Papa, sino solo dentro de la Iglesia, con el Papa y todos los obispos, teólogos y fieles ortodoxos”, siguió. “De lo contrario, su protesta resulta ineficaz e incluso es utilizada con burla por grupos heréticos para acusar a los católicos ortodoxos de tradicionalismo estéril y fundamentalismo estrecho de miras”, sumó.

La pulseada con los lefebvristas -con quien Benedicto XVI había intentado reconciliarse levantándole la excomunión a cuatro obispos y liberando la misa en latín-, es un fuerte dolor de cabeza para León XIV. Desde que fue electo dejó en claro que su prioridad es la unidad, pero también su fidelidad al Concilio Vaticano II, que los lefebvristas rechazan. De hecho, decidió abrir el ciclo de catequesis de las audiencias generales de los miércoles de 2026 hablando sobre los textos aprobados por el Concilio Vaticano II, su significado e importancia para la Iglesia.

El problema, que causó una grieta y que podría degenerar en un cisma, comenzó a principios de febrero, con el anuncio “bomba” de la FSSPX de su decisión de ordenar nuevos obispos en julio. La Santa Sede reaccionó intentando reabrir un diálogo. Y el 12 de febrero pasado, el Superior de la Fraternidad, el padre Davide Pagliarani, y el prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe (DDF), el cardenal Víctor Manuel “Tucho” Fernández, se reunieron en el Vaticano. En ese encuentro la Santa Sede propuso reanudar un amplio diálogo para resolver divergencias de fondo, pero a condición de que los lefebvristas suspendieran su decisión de ordenar nuevos obispos.

La semana pasada llegó una respuesta negativa: “Ambos sabemos de antemano que no podemos ponernos de acuerdo en materia doctrinal, especialmente en lo que se refiere a las orientaciones fundamentales adoptadas desde el Concilio Vaticano II”, le escribió don Pagliarani al cardenal Fernández, confirmando su intención de seguir adelante, con las consagraciones episcopales, que definió “una necesidad concreta a corto plazo para la supervivencia de la Tradición, al servicio de la Santa Iglesia católica”.

En un clima enrarecido, marcado por el temor a un nuevo cisma, en su cuenta de X la FSSPX intenta bajar los decibeles: “Según la enseñanza constante de la Iglesia, una consagración episcopal no autorizada por la Santa Sede, cuando no va acompañada ni de una intención cismática ni de la colación de la jurisdicción, no constituye una ruptura de la comunión de la Iglesia”, argumenta. Pero la inquietud aumenta.