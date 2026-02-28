La primera reacción de Irán tras el ataque de Estados Unidos e Israel

El régimen de la república islámica de Irán emitió una primera reacción este sábado poco después de las 6 luego de que Israel, con el apoyo de Estados Unidos, lanzara un ataque sorpresa contra Teherán, su capital. A través de un comunicado, la cancillería iraní aseguró que el país responderá “con decisión”, pese a unas conversaciones sobre el programa nuclear iraní entre Teherán y Washington destinadas a evitar un conflicto.

“La nueva agresión militar de Estados Unidos y del régimen sionista contra Irán se produce en circunstancias en las que Irán y Estados Unidos se encontraban en medio de un proceso diplomático. A pesar de que teníamos garantías de que no existía intención por parte de Estados Unidos y del régimen sionista de llevar a cabo una nueva agresión militar, para demostrar la buena fe de Irán y con el fin de fortalecer el sistema internacional y el orden jurídico, habíamos continuado el camino de la diplomacia”, indicó la cancillería en un comunicado difundido por Telegram.

Irán cierra su espacio aéreo tras ataque de Israel

Y agregó: “Irán ha llegado a la conclusión de que el momento de defenderse con firmeza y de resistir frente a la agresión militar enemiga es ineludible. Estamos preparados para defender nuestra patria en cualquier momento. Las fuerzas armadas de Irán responderán con decisión a esta agresión”.

En ese contexto, el régimen del líder supremo Ali Khamenei insistió en que las fuerzas armadas “utilizarán todas sus capacidades y potencial para enfrentar esta agresión criminal y repeler el mal del enemigo”.

Israel lanzó un ataque contra Irán ATTA KENARE� - AFP�

“Sin duda, en estos momentos en que se ha presentado una gran prueba histórica, las fuerzas armadas de Irán, con el apoyo del pueblo honorable de esta tierra y confiando en Dios, cumplirán con su deber legítimo en la defensa de la patria", sumó el texto oficial y cerró: “La historia demuestra que los iraníes nunca se han rendido ante la agresión y la dominación extranjeras; esta vez también la respuesta de la nación iraní será decisiva y determinante, y hará que los agresores se arrepientan de su acción criminal".

Los primeros reportes sobre los ataques marcaban que el objetivo era el complejo donde reside el líder supremo de 86 años, en el centro de Teherán. Se desconoce si el ayatollah estaba en las dependencias el momento del ataque.

Israel lanzó un ataque aéreo sobre Irán

El ataque se expandió rápidamente más allá de las fronteras iraníes. La Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán anunció que había lanzado una “primera oleada” de drones y misiles contra Israel, donde se emitió una advertencia a nivel nacional mientras el ejército dijo que derribaría el fuego iraní.

Por su parte, Bahréin indicó que la sede de la Quinta Flota de la Marina de Estados Unidos en el reino insular había sido objeto de un ataque con misiles. Testigos escucharon sirenas y explosiones Qatar.

Las tensiones crecieron en las últimas semanas mientras los buques de guerra estadounidenses se dirigían a la región y el presidente Trump manifestaba que quería un acuerdo que restringiese el programa nuclear de Teherán.

Donald Trump confirmó, mediante un video que publicó en redes sociales, que Estados Unidos inició "importantes operaciones de combate en Irán"

En tanto el republicano afirmó en un video tras los ataques que Washington había iniciado “importantes operaciones de combate en Irán”. Según el mandatario, Teherán siguió desarrollando su programa nuclear y planea obtener misiles capaces de alcanzar territorio estadounidense. Además, reconoció que podría haber bajas estadounidenses tras los ataques iraníes y apuntó que “eso suele ocurrir en la guerra”.