LA NACION
en vivo

Ataque de Estados Unidos e Israel a Irán: máxima tensión en Medio Oriente, minuto a minuto

Cobertura en tiempo real con las novedades más importantes de la tensión en Medio Oriente y de las acciones del mandatario estadounidense, Donald Trump

El humo se eleva en el horizonte después de una explosión en Teherán, Irán
El humo se eleva en el horizonte después de una explosión en Teherán, IránAgencia AP - AP

Más explosiones

Tras la embestida contra Irán, se reportaron explosiones en los alrededores de bases estadounidenses de otros países de Medio Oriente, como Bahréin, Qatar, Emiratos Árabes y Arabia Saudita. Se presume que fueron lanzados por las fuerzas iraníes.

Donald Trump confirmó que Estados Unidos comenzó “importantes operaciones militares” en Irán: “Serán borrados”

Donald Trump confirmó que Estados Unidos comenzó “importantes operaciones militares” en Irán y afirmó que el objetivo es “destruir sus misiles y arrasar su industria misilística”. En un video difundido en redes sociales, el presidente estadounidense advirtió al régimen iraní: “Serán borrados”. Además, sostuvo que la ofensiva busca “defender al pueblo estadounidense eliminando la amenaza del régimen iraní”.

“Irán es el patrocinador del terrorismo número uno del mundo y recientemente mató a decenas de miles de sus propios ciudadanos en sus calles mientras protestaban. Siempre ha sido la política de los Estados Unidos que este régimen terrorista nunca pueda tener un arma nuclear”, expresó el mandatario.

Leé la nota completa acá

Israel atacó Irán con el apoyo de Estados Unidos

Israel, con apoyo de Estados Unidos, realizó un ataque sorpresa contra Irán este sábado por la mañana, según confirmaron las Fuerzas de Defensa de Israel, mientras los medios estatales iraníes reportaban explosiones en Teherán. El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la participación en “importantes operaciones de combate”.

La información fue confirmada en un primer momento por la oficina del ministro de Defensa israelí, Israel Katz, en un comunicado, quien señaló que el ataque buscaba “eliminar amenazas”, pero no ofreció más detalles.

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de El Mundo
  1. Esto es lo que se siente cuando una dictadura estrangula al país donde naciste
    1

    Esto es lo que se siente cuando una dictadura estrangula al país donde naciste

  2. EE.UU. e Irán alargan las negociaciones para evitar un conflicto abierto que inquieta al mundo
    2

    EE.UU. e Irán retomarán las negociaciones nucleares en Viena bajo la amenaza de una “guerra devastadora”

  3. La historia de la enigmática Ghislaine Maxwell, rica heredera y única condenada por el caso Epstein
    3

    La historia de la enigmática Ghislaine Maxwell, rica heredera y única condenada por el caso Epstein

  4. La inesperada interna en el ala más conservadora de la iglesia que desafía a León XIV
    4

    Una interna en el ala más conservadora de la iglesia desafía al papa León XIV