Ataque de Estados Unidos e Israel a Irán: máxima tensión en Medio Oriente, minuto a minuto

Donald Trump confirmó que Estados Unidos comenzó “importantes operaciones militares” en Irán y afirmó que el objetivo es “destruir sus misiles y arrasar su industria misilística”. En un video difundido en redes sociales, el presidente estadounidense advirtió al régimen iraní: “Serán borrados”. Además, sostuvo que la ofensiva busca “defender al pueblo estadounidense eliminando la amenaza del régimen iraní”.

“Irán es el patrocinador del terrorismo número uno del mundo y recientemente mató a decenas de miles de sus propios ciudadanos en sus calles mientras protestaban. Siempre ha sido la política de los Estados Unidos que este régimen terrorista nunca pueda tener un arma nuclear”, expresó el mandatario.