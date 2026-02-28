Ataque de Estados Unidos e Israel a Irán: máxima tensión en Medio Oriente, minuto a minuto
Cobertura en tiempo real con las novedades más importantes de la tensión en Medio Oriente y de las acciones del mandatario estadounidense, Donald Trump
Más explosiones
Tras la embestida contra Irán, se reportaron explosiones en los alrededores de bases estadounidenses de otros países de Medio Oriente, como Bahréin, Qatar, Emiratos Árabes y Arabia Saudita. Se presume que fueron lanzados por las fuerzas iraníes.
Donald Trump confirmó que Estados Unidos comenzó “importantes operaciones militares” en Irán: “Serán borrados”
Donald Trump confirmó que Estados Unidos comenzó “importantes operaciones militares” en Irán y afirmó que el objetivo es “destruir sus misiles y arrasar su industria misilística”. En un video difundido en redes sociales, el presidente estadounidense advirtió al régimen iraní: “Serán borrados”. Además, sostuvo que la ofensiva busca “defender al pueblo estadounidense eliminando la amenaza del régimen iraní”.
“Irán es el patrocinador del terrorismo número uno del mundo y recientemente mató a decenas de miles de sus propios ciudadanos en sus calles mientras protestaban. Siempre ha sido la política de los Estados Unidos que este régimen terrorista nunca pueda tener un arma nuclear”, expresó el mandatario.
Israel atacó Irán con el apoyo de Estados Unidos
Israel, con apoyo de Estados Unidos, realizó un ataque sorpresa contra Irán este sábado por la mañana, según confirmaron las Fuerzas de Defensa de Israel, mientras los medios estatales iraníes reportaban explosiones en Teherán. El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la participación en “importantes operaciones de combate”.
La información fue confirmada en un primer momento por la oficina del ministro de Defensa israelí, Israel Katz, en un comunicado, quien señaló que el ataque buscaba “eliminar amenazas”, pero no ofreció más detalles.
El primer ataque ocurrió cerca de las oficinas del ayatolá Ali Jamenei, en Teherán. En un principio no estaba claro si el líder supremo de Irán, de 86 años, se encontraba en las dependencias. Poco después, un funcionario iraní aseguró que fue trasladado a un “lugar seguro”, según informó The Jerusalem Post.
