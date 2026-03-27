Bolsonaro sale del hospital y cumplirá prisión domiciliaria por 90 días

SAN PABLO.- El expresidente brasileño Jair Bolsonaro recibió este viernes el alta médica tras permanecer internado durante dos semanas por una neumonía y se dirige a su domicilio, donde comenzará a cumplir una prisión domiciliaria temporal, según informaron fuentes médicas.

Bolsonaro “acaba de recibir el alta”, dijo a periodistas en la puerta del hospital privado DF Star su médico Brasil Caiado.

Bolsonaro había sido ingresado en el hospital DF Star, en Brasilia, luego de sufrir un cuadro de fiebre alta, caída de la saturación de oxígeno y escalofríos mientras se encontraba detenido en la cárcel de Papuda, en el marco de la condena que cumple por su participación en el intento de golpe de Estado contra las instituciones brasileñas. Su evolución fue favorable en los últimos días, lo que permitió su salida del centro de salud.

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro en su residencia en Brasilia el 3 de septiembre de 2025 SERGIO LIMA - AFP

De acuerdo con lo dispuesto por el juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, el exmandatario deberá cumplir arresto domiciliario por un período inicial de 90 días. La medida, de carácter temporal, responde a su estado de salud y se enmarca dentro de las condiciones excepcionales autorizadas por la Justicia.

El fallo establece que Bolsonaro permanecerá en su residencia bajo supervisión, con restricciones de movilidad y sujeto a controles periódicos, mientras continúa el seguimiento médico de su recuperación. No se descarta que, una vez cumplido el plazo o en función de su evolución clínica, la Justicia revise las condiciones de detención.

La situación de salud del expresidente arrastra antecedentes. En septiembre de 2018, durante la campaña electoral, Bolsonaro fue apuñalado en el abdomen en un acto en Minas Gerais, un ataque que lo obligó a someterse a múltiples cirugías y del que nunca se recuperó por completo. Desde entonces, ha sufrido reiteradas complicaciones médicas, con internaciones frecuentes por problemas digestivos y cuadros asociados.

Motos policiales estacionadas frente al hospital DF Star después de que el expresidente Jair Bolsonaro fuera trasladado allí tras sentirse mal en la prisión de Papuda, en Brasilia EVARISTO SA - AFP

El episodio actual vuelve a poner en foco esa fragilidad, en un contexto en el que su situación judicial sigue generando fuerte repercusión política en Brasil. Mientras sus aliados denuncian una persecución, sectores oficialistas sostienen que las decisiones del Supremo Tribunal Federal responden a la gravedad institucional de los hechos investigados.

Bolsonaro, que gobernó Brasil entre 2019 y 2022, enfrenta múltiples causas judiciales derivadas de su accionar tras las elecciones presidenciales que dieron como ganador a Luiz Inácio Lula da Silva, en un proceso que derivó en episodios de violencia política y tensiones institucionales sin precedentes recientes en el país.

Agencia AFP y O Globo