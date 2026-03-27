Israel intensifica su ofensiva contra Irán pese a la presión de EE.UU.

DUBAI.- Mientras Estados Unidos amplía el ultimátum dado a Irán para reabrir el estratégico estrecho de Ormuz, Israel lanzó este viernes una nueva oleada de ataques contra Teherán y amenazó con que “se intensificarán y se ampliarán” después de que el presidente Donald Trump afirmara que las conversaciones para poner fin a la guerra iban bien.

El ataque contra objetivos “en el corazón de Teherán” se dirigió a distintos puntos utilizados por Irán para producir misiles balísticos y otras armas, según informó el ejército israelí. También fueron alcanzados lanzamisiles y depósitos de almacenamiento en el oeste del país.

La ofensiva se produce en la antesala de una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para abordar los ataques contra infraestructura civil iraní, en un contexto de incertidumbre en las negociaciones entre Teherán y Estados Unidos, lo que abre la puerta a una nueva escalada cuando el conflicto en Medio Oriente se aproxima a cumplir su primer mes.

En paralelo, se observaron columnas de humo sobre Beirut, aunque Israel no informó bombardeos en la capital libanesa. Esto ocurre mientras Tel Aviv manifestó su intención de tomar control sobre una zona de “seguridad” en el sur del país, a más de 20 kilómetros de la frontera.

Los equipos de rescate buscan cuerpos entre los escombros de un edificio residencial tras un ataque aéreo ocurrido en la madrugada del 27 de marzo de 2026 en Teherán, Irán. (Foto de Majid Saeedi/Getty Images) Majid Saeedi - Getty Images Europe

Por su parte, Irán continuó con su ofensiva sobre sus vecinos árabes del golfo Pérsico, en Baréin, Qatar y Emiratos Árabes Unidos.

Kuwait reportó que tanto el puerto de Shuwaikh, en la Ciudad de Kuwait, como el de Mubarak Al Kabeer, en el norte y que se construye dentro de la iniciativa china de la “Iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda”, sufrieron “daños materiales” a consecuencia de ataques.

De ser así, se trataría del primer ataque contra un proyecto vinculado a China en los estados árabes del golfo desde el inicio de la guerra.

En tanto, el Ministerio de Defensa de Arabia Saudita dijo que derribó tanto misiles como aviones no tripulados que se dirigían a su capital, Riad.

La advertencia de Israel

En las últimas horas, la sirenas antiaéreas se activaron enIsrael cuando el ejército indicó que estaba trabajando para interceptar misiles iraníes.

El ministro de Defensa del país, Israel Katz, aseguró que “pese a las advertencias, los disparos continúan” y lanzó una dura advertencia sobre Teherán. “Pagará un precio muy alto y cada vez mayor por este crimen de guerra”, sentenció el funcionario.

Y tras ello adelantó: “Los ataques en Irán se intensificarán y se ampliarán a objetivos y zonas adicionales que ayuden al régimen a construir y operar armas contra los ciudadanos israelíes”.

El presidente Donald Trump habla durante una reunión de su gabinete en la Casa Blanca, el jueves 26 de marzo de 2026, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon) Alex Brandon - AP

El ultimátum de Trump

Sin un escenario que muestre signos de una posible desescalada del conflicto, la estrategia de Estados Unidos en el conflicto ha sido cambiante. Washington ha ofrecido a Teherán una propuesta de 15 puntos para un alto el fuego que incluye que renuncie al control del estrecho, pero al mismo tiempo ordenó el envío de miles de tropas adicionales a la región, posiblemente como preparación para un intento militar para arrebatar el control de la vía navegable a Irán.

Ante la inminencia del plazo fijado por Trump para que Irán abra el estrecho, tras el cual había amenazado con destruir las plantas energéticas del país, el mandatario amplió el jueves la fecha límite al 6 de abril y señaló que las conversaciones para poner fin al conflicto iban “muy bien”. Teherán, por su parte, sostiene que no participa en negociación alguna.

Al momento, Irán ha rechazado la oferta de Washington y presentó su propia propuesta de cinco puntos, que contempla reparaciones y el reconocimiento de su soberanía sobre el estrecho.

Mientras tanto, diplomáticos de varios países han estado tratando de organizar un encuentro directo entre enviados de Estados Unidos e Irán, posiblemente en Pakistán.

Agencias AP y AFP