Trump planea poner su firma en el dólar por el 250° aniversario de Estados Unidos

WASHINGTON.– El Departamento del Tesoro de Estados Unidos planea poner este año la firma del presidente norteamericano, Donald Trump, en todos los billetes estadounidenses de nueva impresión, según anunció la agencia el jueves, lo que implicaría un cambio sin precedentes que el organismo señaló que se realiza en honor al 250º aniversario del país.

Así, Trump está próximo a convertirse en el primer mandatario en ejercicio cuya firma figure en el dólar, el ejemplo más reciente de cómo el magnate imprime su marca personal en instituciones nacionales mientras busca dejar una huella permanente en la sociedad norteamericana.

Trump habla durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca, el 26 de marzo de 2026, en Washington Alex Brandon - AP

“Bajo la dirección del presidente Trump, estamos en la senda de un crecimiento económico sin precedentes, un duradero predominio del dólar, así como fortaleza y estabilidad fiscal", declaró sobre la iniciativa el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, en un comunicado.

“No hay manera más poderosa de reconocer los logros históricos de nuestro gran país y del presidente Donald J. Trump que con billetes de dólar que lleven su nombre, y es apropiado que esta histórica emisión se realice en el marco del sesquicentenario y medio”, agregó el funcionario.

El nombre de Trump aparecerá junto al del secretario del Tesoro, quien firmaba tradicionalmente los billetes con el tesorero de Estados Unidos. Como resultado de la iniciativa, la firma de este último, que ha figurado en la moneda durante más de un siglo, dejará de aparecer.

Antecedentes similares

Desde que regresó a la Casa Blanca el año pasado, Trump impulsó la acuñación de una moneda de un dólar con su cara, al igual que la creación de una moneda conmemorativa de oro de 24 quilates con que llevara su imagen.

También logró que su nombre fuera añadido al Centro de Artes Escénicas John F. Kennedy, en Washington. Cambió el nombre del Instituto de Paz de Estados Unidos, nombró una nueva clase de buques de guerra y su gobierno promovió que el aeropuerto Dulles de Washington sea rebautizado en su honor.

Vista de frente al Kennedy Center para las Artes Escénicas, el 2 de febrero de 2026, en Washington Rahmat Gul - FR172204 AP

Durante su primer mandato, Trump ya había logrado añadir su firma a millones de cheques de estímulo económico enviados a los estadounidenses durante la pandemia.

La historia de quién firma el dinero se remonta a 1861, cuando el presidente Abraham Lincoln firmó una ley que autorizaba al secretario del Tesoro a delegar en el tesorero de Estados Unidos la firma de pagarés y bonos del Tesoro.

Según la Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos, 1914 fue el primer año en que el secretario del Tesoro y el tesorero empezaron a firmar conjuntamente la moneda.

Trump llega para pronunciar un discurso en una recepción por el Día de la Independencia de Grecia, en el Salón Este de la Casa Blanca, el 26 de marzo de 2026, en Washington Julia Demaree Nikhinson - AP

De todos modos, no está claro si la firma de Trump aparecerá en todos los billetes. El Departamento del Tesoro no respondió a una solicitud de comentarios.

Aún así, Brandon Beach, el tesorero de Trump, expresó su apoyo a que la firma del presidente reemplace la suya en los billetes.

“La marca del presidente en la historia como arquitecto del renacimiento económico de la Edad Dorada de Estados Unidos es innegable”, señaló Beach en un comunicado. “Imprimir su firma en la moneda estadounidense no solo es apropiado, sino también merecido”, insistió luego.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, habla durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca, el 26 de marzo de 2026, en Washington Alex Brandon - AP

Tradicionalmente, las firmas en los billetes estadounidenses cambian cuando asume un nuevo secretario del Tesoro. El secretario del Tesoro tiene discreción para introducir cambios en el diseño de la moneda.

Larry Felix, quien se desempeñó como director de la Oficina de Grabado e Impresión entre 2006 y 2015, dijo que la incorporación de la firma de Trump era una medida “inusual”, aunque recordó debates previos sobre la posibilidad de añadir la firma del presidente de la Reserva Federal a la moneda.

Trump habla en una reunión de gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca, en Washington, el 26 de marzo de 2026 JIM WATSON - AFP

Los cambios en las características de la moneda estadounidense suelen estar rodeados de controversia.

“La insistencia del presidente en estampar su nombre en billetes, monedas y monumentos nacionales mientras está en funciones va en contra de los ideales de nuestro país”, apuntó la senadora Jeanne Shaheen, demócrata por New Hampshire, quien promovió una legislación para incorporar a la activista norteamericana Harriet Tubman en el billete de 20 dólares.

Scott Bessent y el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca, en Washington, el 26 de marzo de 2026 JIM WATSON - AFP

“Deberíamos celebrar nuestro 250º aniversario destacando a las figuras heroicas que hicieron de nuestra nación lo que es hoy, no alimentando otro proyecto de vanidad del presidente en ejercicio”, sentenció Shaheen.

Por su parte, Douglas Holtz-Eakin, economista republicano que formó parte del gobierno del expresidente norteamericano George W. Bush, cuestionó si añadir la firma de Trump a la moneda servía al interés nacional.

Al señalar que Trump tiene una agenda cargada y que cada vez menos personas usan efectivo, Holtz-Eakin añadió: “Este puede ser el acto supremo de inutilidad”.

Agencia AP y diario The New York Times