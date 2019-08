Con el video el ultraderechista quiso atacar al país nórdico por la caza de ballenas pero compartió un video de caza de delfines en las Islas Feroe, de Dinamarca Fuente: Archivo - Crédito: Captura

OSLO.- Tras la suspensión de la ayuda de Noruega a la lucha contra la deforestación en el Amazonas en rechazo a la política medioambiental del presidente Jair Bolsonaro, el mandatario volvió a atacar al país nórdico y compartió un video falso en redes sociales.

"Miren el asesinato de ballenas que promueve Noruega", tuiteó Bolsonaro el domingo por la noche junto a un video con fotos y un reportaje que con música melancólica muestra una brutal caza masiva de cetáceos amontonados en una playa, con su sangre tiñendo de rojo las aguas. Pero las imágenes son falsas: el video, supuestamente tomado el 29 de mayo en Noruega, ilustra una escena de la conocida tradición de delfines piloto -el grindadráp- en las Islas Feroe, territorio danés en el Atlántico Norte.

Si bien Noruega es uno de los pocos países que autoriza la caza comercial de ballenas, éstas son cazadas de manera individual en el mar desde un barco con un apón y no como muestra el video. "Podemos desmentir que el video y las fotos sean de Noruega", reaccionó el ministerio noruego de Pesca en un correo electrónico a la AFP. "Nuestra caza de ballena se hace desde barcos en el mar", agregó, calificando de paso esta práctica de ecológicamente "sostenible".

Inmediatamente, los usuarios se indignaron y criticaron al mandatario brasileño. "Infórmese si quiere ser respetado"; "Es una 'Fake news', como diría Trump"; "La desinformación es un crimen, señor presidente", fueron algunos de los comentarios.

Jair Bolsonaro, en un congreso en San Pablo, Brasil Fuente: Archivo - Crédito: DPA

Amazonas en peligro

La semana pasada, Noruega anunció el bloqueo de 133 millones de reales-unos 33 millones de dolares- destinados a Brasil. El país era el principal donante del Fondo Amazonas, y acusó al presidente de "no querer detener la deforestación" y de haber "roto el acuerdo" de manera unilateral con los donantes del Fondo, al que Oslo dio unos 900 millones de dólares desde su creación en 2008.

El exmilitar ya había atacado a Alemania, otro país que formaba parte del Fondo y Bolsonaro no dudó en salir al cruce. "¿Noruega no es ese país que mata a ballenas, allá arriba en el Polo Norte? ¿Que también explota ahí petróleo? No es en absoluto un ejemplo para nosotros. Que guarden su dinero y ayuden a Angela Merkel a reforestar Alemania", aseguró.

Los gobernadores de los estados amazónicos de Brasil criticaron por su parte al gobierno de Bolsonaro. "El bloque amazónico lamenta que las posiciones del gobierno brasileño hayan provocado la suspensión de recursos", indicaron los gobernadores de nueve estados de la zona.

Un estudio difundido ayer señala que la selva amazónica peligra: en un año, los incendios forestales han aumentado a un récord histórico de 72.843 en Brasil. El presidente de Brasil acusó hoy a las organizaciones no gubernamentales (ONG) de provocar incendios en la selva amazónica después de que el gobierno les retiró la financiación, aunque no presentó pruebas.

Agencias AFP y Reuters