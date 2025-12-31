Xi dijo que la tendencia de reunificación con Taiwán ya es “imparable”

PEKÍN.- El presidente de China, Xi Jinping, aseguró este miércoles en su discurso de Fin de Año que la “reunificación” con Taiwán es una tendencia ”imparable" que no tiene vuelta atrás debido a los vínculos de “sangre” que unen a sus ciudadanos.

“Los chinos de ambos lados del Estrecho de Taiwán estamos unidos por sangre y parentesco. La reunificación de nuestra patria, una tendencia de los tiempos, es imparable”, dijo el presidente chino en medio del comienzo esta semana de nuevos ejercicios militares en estas aguas.

El presidente taiwanés, Lai Ching-te I-HWA CHENG� - AFP�

A este respecto, el presidente de Taiwán, Lai Ching Te, advirtió este mismo miércoles que las últimas maniobras militares de China están poniendo en riesgo no solo la estabilidad de la región, sino también “la paz en el mundo”.

“La expansión autoritaria de China y su creciente coerción han generado una gran incertidumbre y ponen en peligro la estabilidad regional, al tiempo que afectan a la navegación, el comercio y la paz en el mundo”, afirmó el presidente taiwanés durante una graduación militar.

Este miércoles China anunció también haber “completado con éxito” los ejercicios militares con fuego real alrededor de Taiwán, calificados de “provocación” por el gobierno de esta isla que Pekín reclama como propia.

El lunes y el martes China lanzó misiles y desplegó decenas de aviones de combate, navíos de la Armada y embarcaciones de sus guardacostas para rodear a este territorio de 23 millones de habitantes.

Taiwán se ha comportado como una nación independiente desde 1949, con su propio gobierno democrático, ejército y moneda, tras la retirada del gobierno nacionalista de China continental. Aunque China continental reclama Taiwán como parte de su territorio, Taiwán opera de facto como un estado soberano, aunque su estatus formal es disputado y no es reconocido por la mayoría de los países.”

El presidente chino Xi Jinping, durante su discurso Johannes Neudecker� - dpa�

En su discurso de este miércoles, el presidente chino se dirigió a la población con un discurso triunfalista en el que destacó los logros en tecnología, desde la inteligencia artificial a la industria de chips.

“China se convirtió en una de las economías de más rápido crecimiento del mundo en términos de capacidad de innovación”, declaró en su discurso, en el que también elogió el desarrollo de los sectores aeroespaciales y de defensa.

“Nuestras capacidades económicas, tecnológicas y de defensa nacional, junto con nuestra fortaleza nacional en general, alcanzaron nuevas cotas”, afirmó Xi.

“Todo esto hace de China una de las economías con capacidades innovadoras de más rápido crecimiento. Las innovaciones y creaciones no solo fomentan las fuerzas productivas de calidad, sino que también colorean nuestras vidas”, enfatizó.

Celebración del Año Nuevo en Juyongguan , Pekín ADEK BERRY� - AFP�

Expectativas de crecimiento

En un discurso previo a su mensaje a la nación, el líder chino sostuvo que se espera que la economía del gigante asiático crezca “alrededor del cinco por ciento” en 2025, a pesar de la “presión” durante un año que describió como “muy inusual”, según informaron medios estatales.

El anuncio se produjo durante el discurso de Xi en la víspera de Año Nuevo ante un importante órgano consultivo político, del que informó la agencia estatal de noticias Xinhua.

Dicha expansión anual estaría en línea con el objetivo oficial del gobierno y a la par con el crecimiento del cinco por ciento registrado en 2024.

Celebración del Año Nuevo en Hong Kong MAY JAMES� - May James�

La segunda economía más grande del mundo se ha visto sometida a una presión creciente en los últimos años, y la confianza del consumidor no se ha recuperado hasta ahora del desplome provocado por la pandemia de Covid-19. La persistente crisis de deuda en el sector inmobiliario, el exceso de capacidad industrial y el agravamiento del conflicto comercial con Washington también ensombrecieron las perspectivas.

“Afrontamos los desafíos con decisión y nos esforzamos con diligencia, logrando con éxito los principales objetivos de desarrollo económico y social”, declaró Xi en su discurso ante la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, según Xinhua.

“Se espera que la tasa de crecimiento alcance alrededor del cinco por ciento”, añadió.

La mayoría de los expertos esperan que Pekín anuncie un objetivo de crecimiento económico similar para 2026 en una importante reunión política anual a principios de marzo.

Agencias DPA y ANSA