Brasil inició una investigación para saber si los helicópteros que se estrellaron transportaban pasajeros de forma ilegal

La Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) de Brasil inició una investigación para determinar si alguno de los dos helicópteros involucrados en la colisión aérea del domingo, que dejó seis muertos en la zona oeste de Río de Janeiro, operaba de manera irregular realizando transporte clandestino de pasajeros.

Según informaron medios brasileños, el director ejecutivo del organismo, Tiago Faierstein, señaló que tanto los pilotos como las aeronaves contaban con la documentación correspondiente y se encontraban habilitados para volar al momento del accidente. Sin embargo, explicó que la principal línea de investigación apunta a establecer si al menos uno de los aparatos realizaba transporte aéreo ilegal.

“Los pilotos estaban en regla y tenían bastante experiencia, especialmente para el tipo de aeronave que pilotaban. Y la aeronave también estaba en buen estado”, dijo Faierstein, según el medio O Globo. “Sin embargo, debemos verificar si estas aeronaves —o al menos una de ellas, la que transportaba pasajeros— realizaban lo que denominamos transporte aéreo clandestino. Tenemos varias denuncias y algunas investigaciones en curso”, declaró.

Dos helicópteros chocaron este domingo por la mañana sobre una popular avenida de Río de Janeiro

El siniestro ocurrió el domingo por la mañana, a las 8.59. Los helicópteros chocaron en el aire y se desplomaron sobre un estacionamiento en Recreio dos Bandeirantes. Las seis personas que iban a bordo del avión fallecieron. Entre las víctimas fueron identificados el cantante y productor estadounidense Oliver Tree, el youtuber argentino Gaspi y el director audiovisual argentino Lucas Vignale.

Uno de los helicópteros, un Eurocopter AS 350 B2, explotó tras impactar sobre el estacionamiento de una concesionaria, y el fuego se propagó a los vehículos en el lugar. Los cinco ocupantes fallecieron instantáneamente. La otra aeronave, un Bell 206B, se estrelló sin incendiarse, y el piloto murió atrapado entre los restos del aparato.

Efectivos policiales, bomberos y técnicos del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos de Brasil continuaban trabajando en el perímetro del siniestro. Las tareas se concentraron en asegurar la zona debido al peligro que representaban las baterías de los vehículos eléctricos afectados por el fuego y en recuperar los restos de los fuselajes para determinar las fallas técnicas o humanas que provocaron el letal impacto en el aire.

Las víctimas

En el helicóptero matrícula PP-MAC, el cual sufrió la explosión inmediata, viajaban cinco personas que perdieron la vida en el acto:

Gaspar Prim Díaz (“Gaspi”) : el reconocido influencer y youtuber argentino de 23 años.

: el reconocido influencer y youtuber argentino de 23 años. Lucas Vignale : destacado director audiovisual argentino, compañero de proyectos de la comunidad digital.

: destacado director audiovisual argentino, compañero de proyectos de la comunidad digital. Oliver Tree : reconocido cantante y compositor estadounidense.

: reconocido cantante y compositor estadounidense. Lucas Brito Chaves (“Lucas Frota”) : productor musical de nacionalidad brasileña.

: productor musical de nacionalidad brasileña. Alexandre Souza: comandaba la aeronave como piloto.

Por su parte, en la segunda aeronave involucrada en el choque aéreo viajaba una sola persona, identificada por los medios locales como Charles Marsillac, quien también falleció producto de la gravedad de la caída.