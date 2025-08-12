Brasil: tres mujeres robaron US$20.000 a dos turistas británicos luego de drogarlos en una playa de Rio de Janeiro

“Buenas noches, Cenicienta”. Así definen en Brasil a la técnica que utilizó un grupo de tres mujeres para robarle a dos turistas británicos US$20.000, a quienes llevaron a la playa y luego los drogaron con una caipiriña adulterada que los dejó indefensos.

El robo sucedió el pasado 8 de agosto, pero cobró notoriedad en las últimas horas a raíz de una serie de videos que se viralizaron en redes sociales en donde se muestra el estado en que quedaron los turistas, después de la droga que incluyeron las mujeres en las bebidas.

Aquel día, al menos tres mujeres acompañaron a los británicos a la playa de Ipanema, en la ciudad de Río de Janeiro. Allí, el grupo de “viudas negras” le acercó a cada uno de ellos una caipiriña, que, a simple vista, no parecía tener nada extraño, según publicó O’Globo.

El momento en que uno de los turistas británicos cae desmayado

Sin embargo, tras un par de sorbos, los europeos se desvanecieron y cayeron al suelo. Inmóviles e indefensos, las mujeres les robaron sus pertenencias, entre ellas, sus celulares que pudieron desbloquear fácilmente con las huellas dactilares y el rostro de las víctimas.

Con los dispositivos en su poder, accedieron a las cuentas financieras de los hombres de donde les robaron cerca de R$116.000, aproximadamente unos US$20.000. Tras ello, las mujeres huyeron a bordo de un taxi, según relató un testigo.

Semiinconscientes, los hombres fueron ayudados por transeúntes que dieron aviso a los paramédicos, que los trasladaron a un centro médico de Copacabana.

Una vez recuperados hicieron la denuncia policial. Según informó O’Globo, los hombres contaron que habían conocido a las mujeres esa misma noche en unos bares de la zona Lapa, al sur de Río.

Uno de los turistas quedó tumbado en la arena

En sus declaraciones ante la Unidad Especial de Apoyo al Turismo (DEAT), informaron que fue luego de beber una caipiriña que perdieron el conocimiento y lograron dar los nombres de las presuntas culpables: Amanda Couto Deloca (de 23 años), Mayara Ketelyn Americo da Silva (27) y Raiane Campos de Oliveira (28).

“Es un delito muy grave, en el que se les droga, suelen robar celulares y realizar transacciones bancarias. Continuaremos con la investigación”, explicó la jefa del DEAT, Patricia Alemany, que definió el accionar como el robo de “buenas noches, Cenicienta”.

Más tarde se supo que Raiane Campos de Oliveira cuenta con antecedentes policiales y que es objeto de investigaciones del DEAT por el mismo tipo de estafa en la zona. Además, fue condenada a seis años de prisión condicional por robar a un turista inglés que afirmó haber sido drogado y robado por dos mujeres que conoció en una fiesta de samba en Pedra do Sal en 2023.

Sin embargo, Raiane fue absuelta por la Octava Sala Penal el mes pasado. Los jueces determinaron que no había pruebas suficientes para demostrar que ella fuera una de las autoras del robo que tuvo la misma metodología que el actual.