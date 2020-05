"Nature morte" fue pintada en 1921 por Picasso Fuente: Archivo

20 de mayo de 2020 • 16:38

PARÍS (Reuters).- Una mujer italiana ganó hoy una pintura de Pablo Picasso valorada en 1 millón de euros (1,1 millones de dólares) en una rifa francesa que recaudaba dinero a beneficio de proyectos relacionados con el agua potable en África.

La ganadora, que recibió su boleto de lotería de regalo, recibirá el óleo de 1921 del maestro español "Nature morte", una naturaleza muerta que muestra una mesa, periódicos y una copa de ajenjo.

La rifa recaudó 5,1 millones de euros, de los cuales 900.000 euros irán al coleccionista multimillonario de Mónaco David Nahmad, quien proveyó la pintura.

El resto será utilizado por la organización benéfica CARE para proyectos de agua potable en colegios y pueblos de Camerún, Madagascar y Marruecos. Nahmad también donó 100.000 euros a CARE.

"A Picasso le hubiera encantado una operación como ésta porque era alguien muy interesado en las causas humanitarias y sociales", dijo Peri Cochin, organizadora de la venta, en las oficinas de París de la casa de subastas Christie's.

Agregó que se habían vendido 51.000 boletos que costaron 100 euros en la rifa, que se había postergado por la crisis de Covid-19. "Esta crisis de coronavirus ha dejado claro lo importante que es lavarse las manos y que eso sólo puede hacerse con agua limpia", dijo Cochin.

En la primera edición de esta rifa en 2013, una estadounidense de 25 años ganó un dibujo de Picasso titulado "The Man in the Opera Hat". Recaudó 4,8 millones de euros para una asociación que trabaja para preservar la antigua ciudad de Tiro, en El Líbano.

Después de una brecha de seis años entre las dos primeras rifas de Picasso, los organizadores esperan realizar una edición anual del evento para beneficiar a una entidad diferente cada año.

El precio más alto jamás obtenido por una obra de arte de Picasso se alcanzó en mayo de 2015, cuando Christie's vendió "Les femmes d'Alger" de 1955 por 179,4 millones de dólares.