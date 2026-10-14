Marco Rubio, en su llamada a Bukele: “El régimen cubano no llevará a cabo las reformas que el pueblo merece”

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, mantuvo una conversación telefónica con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, este 13 de octubre, para abordar asuntos de política exterior y cooperación bilateral. Según informó el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) el intercambio incluyó la situación política de Cuba, las prioridades compartidas ante las Naciones Unidas (ONU) y la protección de infraestructuras estratégicas salvadoreñas.

¿Qué le dijo Marco Rubio a Nayib Bukele sobre el gobierno de Cuba?

Durante la conversación, Rubio cuestionó la disposición de las autoridades cubanas a introducir cambios políticos y económicos. Según el comunicado oficial del DOS, el secretario sostuvo que “el régimen cubano no llevará a cabo las reformas que el pueblo cubano merece mientras crea que la comunidad internacional está de su lado”.

Rubio y Bukele abordaron la necesidad de proteger los puertos y otras infraestructuras estratégicas salvadoreñas frente a influencias extranjeras Gobierno de El Salvador

El funcionario también instó a El Salvador a sumarse a Estados Unidos y a otros países con posiciones similares para impulsar prioridades compartidas en las ONU. La declaración se conoció antes de la votación prevista para el 28 de octubre en la Asamblea General de la ONU sobre la resolución que Cuba presenta cada año para exigir el fin del embargo estadounidense.

De acuerdo con EFE, Washington busca ampliar el respaldo de sus aliados frente a esa iniciativa. En 2025, la resolución recibió 165 votos a favor, siete en contra y 12 abstenciones, mientras que El Salvador no participó de la votación. Sin embargo, el comunicado estadounidense sobre la llamada no especificó si Rubio pidió a Bukele votar contra la resolución ni informó sobre compromisos asumidos por el presidente salvadoreño.

La postura de Marco Rubio sobre las reformas políticas y económicas en Cuba

Las declaraciones a Bukele se suman a otros pronunciamientos recientes del secretario de Estado sobre el futuro de la isla. El 23 de septiembre, durante una intervención en Nueva York, Rubio afirmó que las autoridades cubanas tenían una oportunidad para impulsar cambios orientados a ampliar las libertades políticas y económicas.

En declaraciones registradas por Reuters, señaló que la situación del país caribeño no mejoraría sin modificaciones sustanciales por parte de sus dirigentes. También expresó que Estados Unidos estaba dispuesto a contribuir a un proceso de transformación si el gobierno de Cuba decidía emprenderlo, aunque reconoció que no tenía confianza en que adoptaran las reformas reclamadas por Washington.

¿Qué reformas económicas aprobó Cuba durante 2026?

Las autoridades de La Habana anunciaron durante 2026 una serie de medidas destinadas a ampliar la participación privada y extranjera en diferentes sectores. En junio, aprobaron un paquete de 176 transformaciones económicas y sociales orientadas a liberalizar y descentralizar parcialmente la economía. Las iniciativas contemplaron una mayor participación de empresas privadas, nuevas posibilidades de inversión y modificaciones en el funcionamiento de actividades comerciales y productivas.

Posteriormente, el 3 de septiembre, el Consejo de Estado publicó el Decreto-Ley 128, que introdujo nuevas disposiciones para la inversión extranjera y la actividad empresarial. Según informó EFE, los cambios incluyeron:

Contratación de trabajadores: autorización para que empresas extranjeras contraten directamente a empleados cubanos sin recurrir a agencias estatales de intermediación.

autorización para que empresas extranjeras contraten directamente a empleados cubanos sin recurrir a agencias estatales de intermediación. Cuentas bancarias en el extranjero: eliminación del requisito de autorización previa del Banco Central de Cuba para abrir y operar determinadas cuentas empresariales en el exterior.

eliminación del requisito de autorización previa del Banco Central de Cuba para abrir y operar determinadas cuentas empresariales en el exterior. Turismo: autorización para crear agencias de viajes privadas y ampliar las oportunidades de inversión en actividades turísticas.

autorización para crear agencias de viajes privadas y ampliar las oportunidades de inversión en actividades turísticas. Comercio exterior: simplificación de procedimientos administrativos vinculados con importaciones y exportaciones.

La conversación ocurrió antes de la votación del 28 de octubre sobre la resolución de Cuba contra el embargo estadounidense Gobierno de El Salvador

¿Qué hablaron Marco Rubio y Bukele sobre los puertos de El Salvador?

Además de la situación cubana, Rubio y Bukele abordaron la protección de instalaciones estratégicas salvadoreñas frente a posibles interferencias externas. El DOS informó que ambos dirigentes discutieron la importancia de mantener seguras las infraestructuras críticas, incluidos los puertos, y protegerlas de lo que Washington describió como “influencia extranjera maligna”.

El comunicado no identificó a un país, empresa u organización como responsable de esas posibles interferencias. Sin embargo, EFE informó que la advertencia parecía referirse a China, en un contexto de iniciativas estadounidenses destinadas a limitar la influencia de Pekín sobre instalaciones estratégicas de América Latina.