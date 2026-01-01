Bulgaria abandona su moneda y adopta el euro: qué significa para el país más pobre de la UE

SOFÍA.– Los búlgaros comenzaron a retirar euros por primera vez el jueves después de que la antigua nación comunista se convirtió en el 21 miembro de la unión monetaria europea.

Este hito para el país más pobre de la Unión Europea, tras un largo proceso de adhesión, es recibido con entusiasmo por las instituciones europeas, pero con dudas entre su población.

Los cajeros automáticos en la capital, Sofía, dispensaron billetes de euro completamente nuevos. Sustituyen al lev, que aún se utilizará para pagos en efectivo durante el mes de enero, aunque el cambio solo será en la nueva moneda.

Los viajeros caminan por una pasarela móvil en el metro de Sofía junto a un anuncio que promociona la entrada de Bulgaria en la eurozona el 31 de diciembre de 2025, antes de la adopción del euro NIKOLAY DOYCHINOV� - AFP�

El país, que tiene casi 6,7 millones de habitantes, era uno de los más pobres del continente cuando ingresó en la Unión Europea en 2007. Su adhesión a la moneda única supone una mayor integración en el bloque después de su transición, en 1989, de una economía de estilo soviético a la democracia y al libre mercado.

Este hito coincide con un momento de inestabilidad política luego de que el gobierno conservador se vio obligado a dimitir a principios de diciembre tras protestas nacionales contra la corrupción.

El gobierno tuvo que reducir la inflación al 2,7% a principios de 2025 para cumplir con las normas de la UE y obtener el visto bueno de los líderes del bloque de 27 naciones. Pero su renuncia dejó al país sin presupuesto para este año, lo que obstaculiza las reformas y el uso de los fondos de apoyo comunitarios, y alimentó las protestas.

Los asistentes encienden bengalas para celebrar el Año Nuevo frente al Banco Nacional de Bulgaria, con motivo de la adopción oficial del euro en Sofía el 1 de enero de 2026 NIKOLAY DOYCHINOV� - AFP�

Grupos nacionalistas y prorrusos aprovecharon el temor a que el cambio al euro derive en un aumento de la pobreza y de la inflación y a la pérdida de la identidad nacional.

De esta manera, la llegada del euro divide a la población búlgara. Según la última encuesta del Eurobarómetro, el 49% de los ciudadanos se opone a él. Tras la hiperinflación de la década de 1990, Bulgaria vinculó su moneda al marco alemán y luego al euro, lo que hizo al país dependiente del Banco Central Europeo (BCE).

Los países que ingresan a la UE se comprometen a adoptar el euro, pero este proceso puede demorarse años. Croacia fue el último país en incorporar el euro en 2023.

“El euro es el símbolo tangible de lo que Europa puede lograr cuando trabaja unida, de los valores compartidos y de la fuerza colectiva con la que podemos afrontar la incertidumbre geopolítica global que vivimos”, enfatizó la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, dando una “cálida bienvenida a Bulgaria a la familia del euro y al presidente [Rumen] Radev al Consejo de Gobierno del BCE en Fráncfort”.

Una persona compra billetes en una máquina que indica qué billetes y monedas de euro se aceptan, en Sofía, el jueves 1 de enero de 2026 Valentina Petrova� - AP�

Para celebrar este hito, el BCE proyectará una instalación luminosa en la fachada de su sede en Fráncfort hasta el 11 de enero, simbolizando la integración y la unidad de los 358 millones de europeos que utilizan el euro como moneda.

“Este logro es fruto de años de arduo trabajo y compromiso. Significa pagos más sencillos, viajes más fáciles y muchas nuevas oportunidades para las empresas búlgaras”, enfatizó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

El comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, también destacó la importancia de este paso y felicitó a Bulgaria: “Esto marca la culminación de un proceso largo y desafiante y el comienzo de un nuevo capítulo rico en oportunidades”.

Agencias AP y ANSA