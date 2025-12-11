Cayó el gobierno de Bulgaria tras una ola de protestas y apenas tres semanas antes de que adopte el euro como moneda

SOFÍA. - El gobierno de Bulgaria cayó este jueves después de varios días de protestas masivas contra la corrupción y cuando faltan apenas tres semanas para que que el país se una a la eurozona.

El país balcánico de 6,4 millones de habitantes tiene previsto cambiar su moneda nacional, el lev, por el euro el 1° de enero, fecha en la que se convertirá en el miembro número 21 de la eurozona. Bulgaria se unió a la Unión Europea (UE) en 2007.

Estudiantes agitan la bandera búlgara mientras una multitud creciente de decenas de miles de búlgaros llena la plaza central de Sofía Valentina Petrova� - AP�

La dimisión de la coalición minoritaria, liderada por el partido de centroderecha GERB, fue anunciada minutos antes de una votación de censura presentada por la oposición en el Parlamento debido a la mala gestión económica y apoyada por el creciente descontento público con la corrupción generalizada.

“Antes de la votación de censura de hoy, el gobierno está dimitiendo“, declaró el primer ministro Rosen Zhelyazkov a los periodistas en el Parlamento.

El primer ministro de Bulgaria, Rosen Zhelyazkov, llega a una cumbre de la Unión Europea, el jueves 26 de junio de 2025, en Bruselas. (AP Foto/Omar Havana) Omar Havana - AP

Las manifestaciones del miércoles se produjeron después de las protestas de la semana pasada que fueron provocadas por el presupuesto del gobierno para aumentar los impuestos, las contribuciones a la seguridad social y el gasto. Posteriormente, el gobierno retiró el controvertido plan presupuestario de 2026, el primero elaborado en euros.

Las demandas de los manifestantes se habían ampliado para incluir llamados a que el gobierno de centroderecha renunciara.

“Las decisiones de la Asamblea Nacional son significativas cuando reflejan la voluntad del pueblo”, indicó Zhelyazkov refiriéndose a las protestas antigubernamentales. “Queremos estar donde la sociedad espera que estemos”.

Estudiantes de las universidades de Sofía se habían unido a las protestas, que según los organizadores superaron en número a las manifestaciones de la semana pasada que reunieron a más de 50.000 personas. Estimaciones de los medios basadas en imágenes de drones situaron el número de manifestantes en más de 100.000.

Manifestantes iluminan con la luz de sus teléfonos a modo de antorchas mientras una multitud creciente de decenas de miles de búlgaros llena la plaza central de Sofía Valentina Petrova� - AP�

En el centro de las frustraciones de los manifestantes está el papel del político y oligarca búlgaro Delyan Peevski, quien ha sido sancionado tanto por Estados Unidos como por el Reino Unido, y cuyo partido MRF Nuevo Comienzo apoya al gobierno. Los opositores han acusado a Peevski de ayudar a moldear la política gubernamental en línea con intereses oligárquicos.

“No tenemos dudas de que el gobierno recibirá apoyo en la próxima votación de censura. Sin embargo, las decisiones de la Asamblea Nacional son importantes cuando reflejan la voluntad del soberano”, señaló el primer ministro.

El gobierno de Zhelyazkov sobrevivió a seis votos de censura desde que fue nombrado en enero, pero esta vez la gran participación de manifestantes en las calles cambió el juego.

La dimisión se presentará formalmente al parlamento el viernes, que debe adoptar una resolución para aceptarla. Después de este procedimiento formal, el presidente Rumen Radev dará al grupo más grande en el parlamento la oportunidad de formar un nuevo gobierno. Si falla, el segundo grupo más grande tendrá una oportunidad antes de que el presidente elija un candidato.

Esta fotografía aérea tomada con un dron muestra a la multitud iluminando con sus teléfonos móviles mientras decenas de miles de manifestantes se reúnen en el centro de Sofía para protestar contra el gobierno búlgaro DOBRIN KASHAVELOV� - AFP�

Si todos los intentos fallan -lo cual es probable- nombrará un gabinete provisional hasta que se celebre una nueva elección. Los analistas políticos esperan que otra votación -la octava desde 2021- probablemente produzca un Parlamento profundamente fragmentado enfrentando una ardua tarea para formar un gobierno estable.

El líder de la coalición opositora Continuamos el Cambio-Bulgaria Democrática calificó la dimisión del gobierno como “el primer paso para hacer de Bulgaria un estado europeo normal”.

“El siguiente paso en este camino es llevar a cabo elecciones justas y libres en lugar de elecciones comprometidas por la manipulación del voto como en la campaña anterior”, añadió.

La agencia de noticias búlgara BTA informó que Boko Borissov, ex primer ministro y líder del partido gobernante GERB, dijo que los socios de la coalición habían acordado no dimitir antes de que Bulgaria se incorpore a la zona euro el 1° de enero.

Pintura roja arrojada por manifestantes pro-Rusia mancha el edificio del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea, en Sofía, Bulgaria, el lunes 2 de junio de 2025, poco antes de que se confirmara la adhesión de Bulgaria a la eurozona Valentina Petrova - AP

Sin embargo, Aen Vailev, del partido reformista de la oposición “Seguimos con el cambio“, que figuraba entre los organizadores de la protesta del miércoles, dijo: “Entraremos en la zona euro, aunque el gobierno haya dimitido.

Agencias AP y Reuters